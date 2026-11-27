16ఏళ్లకే పుతిన్తో సెల్ఫీ దిగిన 'ఏఐ కిడ్'- తన కంపెనీలోనే తండ్రికి ఉద్యోగం ఇచ్చిన బాలుడి స్టోరీ తెలుసా!
AI Kid Selfie With Putin : రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో కేరళకు చెందిన 16 ఏళ్ల బాలుడు తీసుకున్న సెల్ఫీ ప్రస్తుతం సోషల్మీడియా వైరల్ అయ్యింది.
Published : November 27, 2026 at 4:08 PM IST
నేటి ప్రపంచంలో సోషల్ మీడియాకు ఉన్న క్రేజ్ ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. నిత్యం ఏదో ఒక మీమ్, లేదా న్యూస్ నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఫుల్ పాపులర్ అవుతోంది. అయితే, తాజాగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో ఓ 16 ఏళ్ల బాలుడు తీసుకున్న సెల్ఫీ ప్రస్తుతం సోషల్మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇంతకీ ఆ బాలుడు ఎవరు? పుతిన్తో సెల్ఫీ దిగే రేంజ్కు ఎలా వెళ్లాడో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మాస్కోలో గురువారం 'ఏఐ జర్నీ 2026' అనే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ సదస్సు జరిగింది. అందులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), రోబోటిక్స్ రంగాల్లో రాణించిన యువ ప్రతిభావంతులు పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా పుతిన్ హాజరయ్యారు. సదస్సులో, విద్యా రంగంలో ఏఐని సృజనాత్మకంగా ఎలా ఉపయోగించవచ్చనేది ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ సందర్భంగా ఏఐ మానవ ఆలోచనా విధానాన్ని భర్తీ చేయకూడదని, బదులుగా పిల్లలు నేర్చుకోవడానికి, సృజనాత్మకంగా ఉండటానికి సహాయపడే ఒక సాధనంగా మారాలని కేరళకు చెందిన రౌల్ జాన్ అజు వివరించాడు. ఆ విషయాన్ని పుతిన్ కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా విన్నారు.
అయితే, సమావేశం అనంతరం రౌల్, పుతిన్కు కరచాలనం చేసి సెల్ఫీ అడిగాడు. రాల్ అభ్యర్ధనను అంగీకరించిన పుతిన్ చిరునవ్వుతో అతడి భుజంపై తట్టి అభినందించారు. అనంతరం, రష్యా అధ్యక్షుడి కార్యాలయం ఈ ఫుటేజ్ను విడుదల చేసింది. దీంతో ఈ సంఘటన కొద్ది సమయంలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అయింది. మరోవైపు, పుతిన్తో ఉన్న చిత్రాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకుంటూ రౌల్ చెప్పిన మాటలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి.
🇷🇺🇮🇳 During a meeting with Russian President Vladimir Putin, Indian schoolboy Raul John Aju, who created the ThinkCraft platform, took a selfie with the Russian leader. Raul was among the young AI talents who met with the Presidents of #Russia and Kazakhstan. ©️ Kremlin. News https://t.co/QN9unnK8Gl— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) November 27, 2026
"తొమ్మిదేళ్ల వయసులో బాత్రూమ్లో నా మొదటి వీడియో చేయడం నుంచి అధ్యక్షుడు పుతిన్తో సెల్ఫీ దిగడం వరకు, నా జీవితం నన్ను ఇక్కడి వరకు తీసుకువస్తుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా ఎంతో ఉందని ఈ వేదిక నాకు గుర్తు చేసింది."
- రౌల్ జాన్ అజు, పుతిన్తో సెల్ఫీ దిగిన కుర్రాడు
అసలు ఎవరు ఈ రాల్?
కేరళ కొచ్చికి చెందిన రౌల్ జాన్ అజు అనే 16 ఏళ్ల కుర్రాడు చిన్న వయసులోనే 'భారతదేశపు ఏఐ కిడ్'గా ప్రసిద్ధి చెందాడు. ప్రస్తుతం కామర్స్ విభాగంలో 12వ తరగతి చదువుతున్న ఈ కుర్రాడు సొంతంగా ఒక టెక్ స్టార్టప్ నడుపుతున్నాడు. సాంకేతికతపై మక్కువతో 9 ఏళ్ల వయసునుంచే ఏఐ పాఠాలు నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. రౌల్ తండ్రి, అజు జోసెఫ్కు అడోబ్లో ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు, రౌల్కు ప్రీమియం ఎడిటింగ్ టూల్స్ను ఉచితంగా ఉపయోగించుకునే అవకాశం లభించింది. తొమ్మిదేళ్ల వయసులో, యూట్యూబ్ వీడియోలను ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు, తన పనిని వేగవంతం చేయడానికి సహాయపడే ఏఐ టూల్స్ గురించి రౌల్ స్వయంగా తెలుసుకోవడం ప్రారంభించాడు. ఆ జిజ్ఞాసే అతన్ని గొప్ప ఆవిష్కరణల వైపు నడిపించింది.
కేవలం 12 ఏళ్ల వయస్సులో ఒక హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ను తయారు చేశాడు. దానికి 'మీబాట్' అని పేరు పెట్టాడు. అదే అతని జీవితాన్ని పెద్ద మలుపు తిప్పింది. రౌల్ తాను అభివృద్ధి చేసిన 15కు పైగా ఏఐ (AI) సాధనాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకువచ్చే 'ఏఐరియల్మ్ టెక్నాలజీస్' అనే స్టార్టప్ను స్థాపించారు. నేడు ఈ కంపెనీలో సుమారు 15 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. అమెజాన్, అడోబ్, విప్రో, ఐబీఎం వంటి కంపెనీల్లో పనిచేసిన తన తండ్రిని, నెలకు రూ. 2 లక్షల జీతంతో కంపెనీలో నియమించుకోవడంతో రౌల్ జాతీయ స్థాయిలో వార్తల్లో నిలిచారు.
పుతిన్తో సెల్ఫీ- హర్షం వ్యక్తం చేసిన రౌల్ తండ్రి
ప్రపంచ నాయకులు స్వయంగా తన కుమారుడిని అభినందించి, అతనితో ఫొటో దిగడం తన జీవితంలో అత్యంత గర్వించదగిన క్షణమని రౌల్ తండ్రి అజు జోసెఫ్ ఈటీవీ భారత్తో పేర్కొన్నారు. తన కుమారుడితో పాటు రష్యా వెళ్లిన అజు జోసెఫ్, అక్కడ తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. ప్రపంచ నాయకులు తన కుమారుడి ప్రతిభను గుర్తించి, ప్రశంసించడం పట్ల ఒక తండ్రిగా తాను చాలా గర్వపడుతున్నానని ఆయన అన్నారు.
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