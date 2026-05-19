బాలుడి గుండెలో 27 మిల్లీమీటర్ల రంధ్రం- 20నిమిషాల్లోనే సర్జరీతో క్లోజ్ చేసిన వైద్యులు!
16 ఏళ్ల బాలుడికి ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ (ఏఎస్డీ) వ్యాధి- 20 నిమిషాల్లో విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స- ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలోని వైద్యుల అద్భుతం
Published : May 19, 2026 at 4:27 PM IST
Rare Surgery To Close Heart Hole : గుండె సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఓ బాలుడికి వైద్యులు అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ చేసి ప్రాణాలను కాపాడారు. శరీరంపై ఎటువంటి గాయం చేయకుండా కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే అతడికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు. కాళ్లలోని సిరల ద్వారా బాలుడి గుండెను చేరుకుని 27 మిల్లీమీటర్ల రంధ్రాన్ని మూసివేశారు. వైద్యులు అత్యాధునిక సాంకేతికత సాయంతో ఈ శస్త్రచికిత్సను విజవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఈ నిరుపేద బాలుడికి వైద్యం చేయించడంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన కీలక పాత్ర పోషించింది.
గుండెలోని రెండు పై గదుల మధ్య రంధ్రం
మధ్యప్రదేశ్లోని ఖండ్వాలో వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన 16 ఏళ్ల బాలుడి నివసిస్తున్నాడు. అతడు అలసట, గుండె దడ, ఆయాసం, సాధారణ బలహీనత వంటి లక్షణాలతో నిరంతరం బాధపడుతూ ఉండేవాడు. దీంతో అతడి తల్లిదండ్రులు వైద్యుడిని సంప్రదించగా 'ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్' (ఏఎస్డీ) అనే వ్యాధి ఉన్నట్లు తెలిసింది. దానివల్ల శరీరమంతటా రక్త ప్రసరణకు అంతరాయం కలుగుతుంది. దీనికి సకాలంలో చికిత్స చేయకపోతే, ఊపిరితిత్తులు, గుండె రెండింటినీ ప్రభావితం చేసే తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చని వైద్యులు చెప్పారు.
20 నిమిషాల్లో విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స
అయితే, గత రెండు నెలలుగా బాలుడి ఆరోగ్యం మరింత దిగజారింది. పలుమార్లు అకస్మాత్తుగా స్పృహ తప్పి పడిపోతుండేవాడని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. పలు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స చేయించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి బలహీనంగా ఉండటంతో ఖరీదైన వైద్యం చేయించడం సాధ్యపడలేదు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. చివరకు బాలుడిని ఇందౌర్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన కింద బాలుడికి ఉచితంగా చికిత్స అందించారు. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే వైద్యులు శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. శస్త్రచికిత్సలో భాగంగా ప్రత్యేక ఎఎస్డీ డివైస్, సెప్టల్ ఆక్లూడర్ను అమర్చి గుండెలో ఉన్న రంధ్రాన్ని మూసివేశారు.
"సంప్రదాయ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీకు బదులుగా ఆధునిక ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజీ విధానాన్ని ఉపయోగించి చికిత్స అందించాం. ఈ ప్రక్రియలో కాలిలోని రక్తనాళాల ద్వారా క్యాథెటర్ను గుండె వరకు పంపించాం. అక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన ఏఎస్డీ పరికరం, సెప్టల్ ఆక్లూడర్ను ఉపయోగించి రంధ్రాన్ని మూసివేశాం. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ కేవలం 20 నిమిషాల్లో పూర్తయింది. అయితే ఈ ప్రక్రియలో పెద్దగా శరీరంపై గాయాలు చేయాల్సిన అవసరం లేకపోవడంతో రోగి త్వరగా కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఇన్ఫెక్షన్ ముప్పు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది."
- డాక్టర్ సుదీప్ వర్మ, పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజీ స్పెషలిస్ట్
'లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు'
మరోవైపు పిల్లల్లో నిరంతర అలసట, గుండె దడ, లేదా ఆయాసం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని డాక్టర్ సుదీప్ వర్మ పేర్కొన్నారు. వెంటనే గుండె వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించాలని సూచించారు. ఈ వ్యాధి జన్యుపరమైన గుండె సమస్యల్లో ఒకటని, వెయ్యి మందిలో ఒకరికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు. సరైన సమయంలో గుర్తించి చికిత్స అందించకపోతే ప్రాణాపాయంగా మారే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.
గుండెలో రంధ్రం ఉన్నప్పుడు కనిపించే ప్రధాన లక్షణాలు
- త్వరగా అలసిపోవడం
- శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
- తరచూ గుండె దడ రావడం
- నీరసం, బరువు సరిగ్గా పెరగకపోవడం
- ఛాతీ నొప్పి లేదా వేగంగా గుండె కొట్టుకోవడం
- తరచుగా స్పృహ కోల్పోవడం
- ఆటలు, శారీరక శ్రమలో ఇబ్బందులు ఎదురుకావడం
