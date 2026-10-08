ఒకే కుటుంబం, 16 ఇళ్లు- ప్రతి ఇంట్లో ప్రత్యేక దుర్గాపూజ- 200 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న అరుదైన సంప్రదాయం
పశ్చిమ్ బెంగాల్లోని రామ్ నగర్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 16 వేర్వేరు ఇళ్లలో దుర్గాపూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ విలక్షణ సంప్రదాయం 200 ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది.
Published : October 8, 2026 at 8:40 PM IST
Kaliachak Durga Puja Tradition : సాధారణంగా ఒక గ్రామంలో అంతా కలిసి లేదా వేర్వేరు వీధుల్లో దుర్గాదేవి మండపాన్ని ఏర్పాటు చేయడం చూస్తుంటాం. కానీ ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 16 ఇళ్లలో వేర్వేరుగా దుర్గాదేవి విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి పూజలు నిర్వహించడం ఎక్కడైనా విన్నారా? అలాంటి ఓ గ్రామం ఉంది. అదే పశ్చిమ్ బెంగాల్ మాల్దా జిల్లా కాలీయాచక్-III బ్లాక్లోని రామ్ నగర్ గ్రామం. ఇక్కడి మండల్ కుటుంబం జరుపుకునే ఈ విలక్షణ సంప్రదాయం దేశంలోనే మరెక్కడా లేని ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది. ఈ ఆచారం స్థానికులను, అక్కడికి వచ్చే పర్యటకులను, దుర్గాదేవి భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఏకంగా 200 ఏళ్లుగా మండల్ కుటుంబంలో కొనసాగుతున్న ఈ పూజా సంప్రదాయం- వారి కుటుంబం విస్తరించినా ఆగలేదు. ఇలా ఇక్కడ ఒకే కుటుంబం- 16 ఇళ్లు- వారి ప్రతి ఇంట్లో ప్రత్యేక దుర్గా పూజ నిర్వహిస్తూ వస్తున్నాయి. అయితే ఈ సంవత్సరం మాత్రం కుటుంబంలో ఒకరి మరణం కారణంగా ఆచారం ప్రకారం 8 ఇళ్లలో దుర్గాదేవి పూజ నిలిచిపోయింది. మిగతా 8 ఇళ్లలో మాత్రం ఎప్పటిలానే పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి.
భారత్- బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుకు కేవలం 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రామ్ నగర్ గ్రామంలో ప్రధానంగా ఛాయ్ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ప్రజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ సుమారు 10 వేల జనాభా, 3600 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఎక్కువగా వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ఇక ఉపాధి, ఉద్యోగాల రీత్యా కొందరు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డా, కుటుంబ సభ్యులందరూ దుర్గాదేవి పూజ సమయానికి తమ సొంతూరికి చేరుకొని పండగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఏడాది దుర్గాపూజ కోసం గ్రామంలో వరుసగా ఉన్న 8 ఇళ్ల వద్ద పూజా మండపాల ఏర్పాటు, విగ్రహాల రూపకల్పన పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.
కుటుంబం విడిపోయినా ఆగని పూజ
ఇక ఈ అరుదైన సంప్రదాయం ఎలా ప్రారంభమైందో మండల్ కుటుంబానికి చెందిన సుశీల్ కుమార్ మండల్ వివరించారు. తన ముత్తాత మంగ్లూ మండల్కు ఆయన తల్లి కలలో దర్శనం ఇచ్చి పూజ ప్రారంభించాలని సూచించిందని చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి తమ వద్ద ఎలాంటి ఆధారాలు లేకపోయినా, 200 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఇంకా మహా సప్తమి, మహా నవమి రోజుల్లో మేకల్ని బలి ఇచ్చే ఆచారం ఉండేదని, అయితే మారుతున్న కాలంతో పాటు తాము కూడా మారి జంతుబలిని నిలిపివేసినట్లు వివరించారు.
'తొలుత మా ముత్తాత మంగ్లూ మండల్- దుర్గాదేవి అమ్మవారి పూజలు ప్రారంభించారు. తర్వాత మా తాత మధు లాల్ మండల్, ఆ తర్వాత మా నాన్న నరేశ్ చంద్ర మండల్ కూడా సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. కాలక్రమేణా కుటుంబం పెద్దదై వేర్వేరు ఇళ్లుగా విడిపోయినప్పటికీ, మా దేవత దుర్గామాత పూజను ఎవరూ ఆపలేదు. మా కుటుంబానికి సంబంధించి ఊళ్లో 20 ఇళ్లు ఉండగా, సాధారణంగా ఏటా 15-16 ఇళ్లలో దుర్గాదేవి పూజలు నిర్వహిస్తారు. మిగతా 4-5 ఇళ్లలోని వారు కూడా మా ఇళ్లలో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఈసారి కుటుంబంలో మరణం సంభవించడంతో 8 ఇళ్లలోనే పూజలు జరుగుతున్నాయి' అని సుశీల్ కుమార్ మండల్ వివరించారు.
విరాళాలు స్వీకరించరు- లక్షల్లో ఖర్చు
అదే కుటుంబానికి చెందిన శిబాని మండల్ కూడా ఈ దుర్గాదేవి పండగ ఆచారం గురించి వివరించారు. తాను పెళ్లి చేసుకొని అత్తవారింటికి వచ్చిన 26 ఏళ్ల నుంచి ఈ ప్రత్యేక పూజా విధానాన్ని చూస్తున్నానని చెప్పారు. ఒక్క దుర్గాపూజ నిర్వహించడానికి ప్రస్తుతం ఇంటికి కనీసం రూ. 1.25 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుందని అన్నారు. ఈ ఖర్చంతా ఎలాంటి విరాళాలు సేకరించకుండా, ఆయా కుటుంబాల్లోని సభ్యులే స్వయంగా భరిస్తారని స్పష్టం చేశారు. ఇంకా తమ ఇంట్లో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కలిసే ఉంటున్నారని, వారు విడిపోతే వచ్చే ఏడాది పూజలు నిర్వహించే ఇళ్ల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుందని తెలిపారు. పూజల సమయంలో పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా తమకు సహకరిస్తుందని ఆ కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ఇక ఈ ప్రత్యేక కుటుంబ పూజ గురించి తెలిసిన వారు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
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