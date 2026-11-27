భక్తులకు ప్రసాదంగా గంజాయి! 150 ఏళ్లుగా సాగుతున్న వింత సంప్రదాయం
మధ్యప్రదేశ్ పంధుర్నా జిల్లా లిలాహి గ్రామంలో ఉన్న 150 ఏళ్ల నాటి మోనీ దాదా దర్బార్ ఆలయంలో భక్తులకు గంజాయిని ప్రసాదంగా అందిస్తున్నారని తెలుస్తోంది.
Published : November 27, 2026 at 7:47 PM IST
మన దేశంలో ఎన్నో లక్షలాది దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కో ఆలయానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత, విభిన్న సంప్రదాయాలు, పూజా పద్ధతులు ఉంటాయి. సాధారణంగా ఏదైనా గుడికి వెళ్తే అక్కడి అర్చకులు భక్తులకు కొబ్బరికాయలు, పండ్లు, లడ్డూలు, లేదా రకరకాల తీపి పదార్థాలను ప్రసాదంగా అందిస్తుంటారు. కానీ మధ్యప్రదేశ్లోని పంధుర్నా జిల్లాలో ఉన్న ఒక ఆలయంలో మాత్రం భక్తులందరికీ ప్రసాదంగా గంజాయి ఇస్తారంటే నమ్ముతారా? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది నిజమేనని తెలుస్తోంది.
150 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న వింత ఆచారం
పంధుర్నా జిల్లా పలాస్పాని గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని లిలాహి గ్రామంలో ఉన్న మోనీ దాదా దర్బార్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ దర్బార్ను సందర్శించే ప్రతి భక్తుడికి కొబ్బరికాయ, ఎండు ద్రాక్ష, స్వీట్లకు బదులుగా గంజాయిని ప్రసాదంగా అందిస్తారు. దాదాపు 150 సంవత్సరాల కిందట మోనీ దాదా స్వయంగా ఈ వింత సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించారు. నాటి నుంచి నేటి వరకు ఆయన ఐదో తరం వారసులు కూడా ఈ ఆచారాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో కొనసాగిస్తుండటం విశేషం.
శివుడికి ఇష్టమనే నమ్మకంతోనే ఈ ఆచారం
మోనీ దాదా దర్బార్లో ఐదో తరం సేవాదారుడిగా ఉన్న అమన్ మాండ్రేకర్ ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న కథను వివరించారు. తన ముత్తాత ఇక్కడ సేవాదారుగా ఉండేవారని, ఆయనను మోనీ బాబా అని పిలిచేవారని తెలిపారు. లిలాహి అడవిలో మోనీ బాబా శివుడి ధ్యానంలో లీనమయ్యారని, శివుడికి గంజాయి, భంగ్ ఇష్టమనే విశ్వాసంతో వాటిని అడవిలోని ప్రజలకు ప్రసాదంగా అందించేవారని చెప్పారు. దాదాపు 40 ఏళ్ల పాటు తపస్సు చేసిన తర్వాత క్రమంగా ప్రజలు అక్కడే స్థిరపడి ఆయన భక్తులుగా మారారని వివరించారు. అప్పటి నుంచి భక్తులకు గంజాయి, భంగ్ ప్రసాదంగా అందించే సంప్రదాయం కొనసాగుతోందని అమన్ తెలిపారు. ఈ ప్రసాదం అనేక వ్యాధుల్ని ఎదుర్కొనే శక్తిని కలిగి ఉంటుందని భక్తుల్లో నమ్మకం ఉందని చెప్పారు.
ఆలయం వెనుకే సాగు- బంతిపూలుగా మారాయంటున్న భక్తులు
గంజాయి సాగు, విక్రయం చట్టరీత్యా నేరమైనప్పటికీ కేవలం ప్రసాద పంపిణీ కోసమే ఆలయం వెనుక ఉన్న 25 డెసిమల్స్ భూమిలో గంజాయి మొక్కలను పెంచుతున్నామని, ఇందుకు ప్రభుత్వ అనుమతి ఉందని సేవాదార్ అమన్ మాండ్రేకర్ పేర్కొన్నారు. మకర సంక్రాంతి, మహాశివరాత్రి, శ్రీరామనవమి ఉత్సవాల్లో వందలాది కిలోల గంజాయిని ప్రసాదంగా పంచుతారని తెలిపారు. ఏడాది పొడవునా మొక్కలు పచ్చగా ఉంటాయని పురుషులు, మహిళలు, పిల్లలు కూడా ఈ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారని తెలిపారు.
ఆలయ ప్రాంగణంలోనే మోనీ బాబా సజీవ సమాధి, వందల ఏళ్లుగా నిరంతరాయంగా వెలుగుతున్న అగ్నిగుండం ఉన్నాయి. 'ఈ ఆలయానికి ఎన్నో ఏళ్లుగా వస్తున్నా. ఇక్కడ గంజాయిని అమ్మరు. కేవలం ప్రసాదంగానే ఇస్తారు. గతంలో ఒకసారి పోలీసులు ఇక్కడి గంజాయి మొక్కలను తొలగించి పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. తీరా స్టేషన్లో కట్టలు విప్పి చూడగా అవి బంతి పూలుగా మారిపోయాయి. కోర్టులో రెండేళ్ల పాటు కేసు నడిచినా బాబా అనుగ్రహంతో ఆ కేసును కొట్టివేశారని భక్తుల నమ్మకం.' అని దినేశ్ ధుర్వే అనే భక్తులు తెలిపారు.
అనుమతులపై అధికారుల స్పందన- చట్టం ఏం చెబుతోంది?
అయితే ఆలయంలో గంజాయి సాగు, ప్రసాద పంపిణీ అనుమతులపై నందన్వాడి తహసీల్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ తీరథ్ లాల్ ఇర్ఫాచేను సంప్రదించగా, తమకు అలాంటి సమాచారం లేదని, స్థానిక పట్వారీని పంపి పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తామని వెల్లడించారు. మరోవైపు నార్కోటిక్స్ విభాగం రిటైర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్ బీఎస్ చౌహాన్ మాట్లాడుతూ- 'మధ్యప్రదేశ్లో అనుమతి లేకుండా గంజాయి సాగు చేయడం NDPS చట్టం, 1985 కింద తీవ్రమైన నేరం. పరిశోధన, ఆయుర్వేద, ఔషధ లేదా పారిశ్రామిక అవసరాలకు మాత్రమే ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు లైసెన్స్ ఇస్తారు. అయితే ఈ ఆలయంలో మాదకద్రవ్యాల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించకుండా, కేవలం ఏళ్ల తరబడి వస్తున్న సంప్రదాయం ప్రకారం పరిమిత పరిమాణంలోనే ప్రసాదంగా ఇస్తున్నారు.' అని స్పష్టం చేశారు.