మాటలను అక్షరాలుగా చూపించే AI స్మార్ట్ కళ్లద్దాలు- 15 ఏళ్ల బాలుడి అద్భుత ఆవిష్కరణ!
AI smart glasses for deaf :వినికిడి లోపం ఉన్నవారి కోసం హియర్ బ్రైట్ను 15 ఏళ్ల విద్యార్థి రూపొందించాడు. జాతీయ స్థాయి పోటీలో పరాస్కు గుర్తింపు లభించింది.
Published : November 17, 2026 at 5:59 PM IST
సాంకేతికతను సృజనాత్మకంగా ఉపయోగిస్తే సామాజిక సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపవచ్చని దిల్లీకి చెందిన 15 ఏళ్ల విద్యార్థి నిరూపిస్తున్నాడు. వినికిడి లోపం ఉన్నవారు ఇతరులతో సులభంగా సంభాషించేందుకు 'హియర్ బ్రైట్' (Hear Bright) పేరుతో స్మార్ట్ కళ్లద్దాలను రూపొందించాడు. ఎదుటివారు మాట్లాడే మాటలను అక్షరాల రూపంలో కళ్లముందే చూపించడంతోపాటు, సంకేత భాషను మాటలుగా మార్చడం వీటి ప్రత్యేకత. ఈ ఆవిష్కరణకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది.
సానుభూతితో మొదలైన ఆలోచన
దిల్లీకి చెందిన పరాస్ టీక్యూ మమతా మోడర్న్ స్కూల్లో పదో తరగతి చదువుతున్నాడు. పరాస్కు చిన్నప్పటి నుంచే సాంకేతికతపై ఆసక్తి ఉంది. 2020లో తొమ్మిదేళ్ల వయసులో పాఠశాల యాప్ పోటీలో రెండో స్థానం సాధించాడు. ఆ తర్వాత పైథాన్, జావా, హెచ్టీఎంఎల్ వంటి ప్రోగ్రామింగ్ భాషలను స్వయంగా నేర్చుకున్నాడు. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT) ప్రాజెక్టులను రూపొందిస్తూ పలు పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు. స్పేస్ఎక్స్ రాకెట్ ప్రయోగాల్లో ఎదురైన వైఫల్యాల నుంచి స్ఫూర్తి పొంది, పట్టుదలతో ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. తన చుట్టూ ఉన్న వినికిడి లోపం కలిగినవారు సంభాషణలో ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను గమనించి వారికి ఉపయోగపడే పరికరాన్ని తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. తొలుత స్మార్ట్ఫోన్ యాప్ను రూపొందించాలని భావించినా, సంభాషణ సమయంలో పదేపదే ఫోన్ చూడాల్సి రావడం ఇబ్బందిగా గుర్తించాడు. దీంతో స్మార్ట్ కళ్లద్దాల తయారీకి శ్రీకారం చుట్టాడు.
ఏఐతో సంకేత భాష గుర్తింపు
2025 జనవరి నుంచి సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించాడు. పైథాన్, జావా వంటి ప్రోగ్రామింగ్ భాషలపై తనకున్న పరిజ్ఞానంతోపాటు వీఎస్ కోడ్, చాట్జీపీటీ, మీడియాపైప్, టెన్సర్ఫ్లో.జేఎస్ వంటి సాంకేతిక సాధనాలను ఉపయోగించాడు. భారతీయ సంకేత భాషను కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ద్వారా గుర్తించడం అతడికి పెద్ద సవాలుగా మారింది. వెలుతురు, కెమెరా కోణం, చేతుల కదలికల వేగాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఏఐ మోడళ్లను అభివృద్ధి చేశాడు.
రూ.70 వేల సొంత పెట్టుబడి
2025 జులైలో కళ్లద్దాల హార్డ్వేర్ రూపకల్పన ప్రారంభించాడు. కళ్లద్దాల తయారీలో భాగంగా 3డీ ప్రింటింగ్తో ఫ్రేమ్ను రూపొందించి మైక్రో డిస్ప్లేలను అమర్చాడు. ఈ క్రమంలో మదర్బోర్డు పాడవడంతో కొత్తది సమకూర్చుకుని, సొంతంగా కస్టమ్ పీసీబీని రూపొందించాడు. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం గత పోటీల్లో గెలుచుకున్న బహుమతుల్లో సుమారు రూ.70 వేలు ఖర్చు చేశాడు. పలు సాంకేతిక సమస్యలను అధిగమించి 2025 అక్టోబరులో తొలి వైర్డ్ ప్రోటోటైప్ను సిద్ధం చేశాడు.
ఎలా పనిచేస్తాయంటే
ఈ కళ్లద్దాల్లోని మైక్రోఫోన్లు ఎదుటివారు మాట్లాడే మాటలను గుర్తించి లెన్స్పై ప్రత్యక్షంగా క్యాప్షన్ల రూపంలో చూపిస్తాయి. సైరన్లు, అలారమ్ల వంటి ముఖ్యమైన శబ్దాలకు దృశ్య హెచ్చరికలు అందిస్తాయి. కళ్లద్దాలకు అమర్చిన కెమెరా భారతీయ సంకేత భాషతోపాటు ప్రత్యేక సంకేతాలను గుర్తించి, అంతర్నిర్మిత స్పీకర్ ద్వారా మాటలుగా మారుస్తుంది. ఈ ప్రక్రియకు 0.5 నుంచి ఒక సెకను సమయం పడుతుందని పరాస్ తెలిపాడు. ఇంగ్లిష్తోపాటు ఎనిమిది భారతీయ భాషలకు మద్దతు ఇచ్చేలా వీటిని రూపొందించాడు. కాంతిని నియంత్రించే ఎలక్ట్రోక్రోమిక్ లెన్స్, ఇన్ఫ్రారెడ్ దూర సెన్సర్, కళ్లద్దాలను తీసినప్పుడు డిస్ప్లేను ఆటోమేటిక్గా ఆపివేసే ప్రాక్సిమిటీ సెన్సర్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
2028లో మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చే లక్ష్యం
పరాస్ ఆవిష్కరణకు 'సామ్సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారో-2025' పోటీలో గుర్తింపు లభించింది. టాప్-40 ఆవిష్కర్తల్లో ఒకడిగా ఎంపికయ్యాడు. ఐఐటీ దిల్లీ, FITT ల్యాబ్స్లో నిర్వహించిన శిక్షణ కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొన్నాడు. ప్రస్తుతం స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో వినియోగదారుల అభిప్రాయాలను సేకరిస్తూ ఏఐ మోడళ్ల కచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తున్నాడు. వైర్లెస్ ప్రోటోటైప్ అభివృద్ధి 25 శాతం పూర్తయింది. 2027 చివరికి దాన్ని సిద్ధం చేసి, 2028 ప్రారంభంలో మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. చిన్న వయసులోనే సామాజిక సమస్యకు సాంకేతిక పరిష్కారం చూపేందుకు పరాస్ చేస్తున్న ప్రయత్నం పలువురికి స్ఫూర్తినిస్తోంది.
ఆడుకునే వయసులో కలం పట్టిన 'కన్హా'- ఇంగ్లీష్లో రెండు బుక్స్ రాసిన ఏడేళ్ల బాలుడు
సోల్జర్ల కోసం ప్రత్యేక బూట్లు- ఇకపై మందుపాతరపై కాలు వేసినా నో డెంజర్!