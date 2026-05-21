14వ శతాబ్దం నాటి అరుదైన తాళపత్ర గ్రంథం- దీన్ని బంగారు సిరాతో రాశారట!

జ్ఞాన భారతం మిషన్​లో భాగంగా తాజాగా లభించిన తాళపత్ర గ్రంథం- 24 మంది జైన తీర్థంకరుల జీవితాలను వివరించిన రచయిత- ప్రపంచంలోని ప్రముఖ మ్యూజియంలో ప్రదర్శన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 10:44 PM IST

14th Century Kalpasutra Manuscript : కాగితాలు, ముద్రణ యంత్రాలు అందుబాటులోకి రాకముందు జ్ఞానం, చరిత్ర, ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తరతరాలకు అందించేందుకు మన పూర్వీకులు తాటి ఆకులనే ఆధారంగా చేసుకున్నారు. తాళపత్రాలపై అక్షరాలను చెక్కి, వాటిని అమూల్యమైన గ్రంథాలుగా భద్రపరిచారు. శతాబ్దాలు గడిచినా ఆ తాళపత్రాలు ఇప్పటికీ భారతీయ సంస్కృతి, చారిత్రక వారసత్వానికి సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. అలాంటి అరుదైన తాళపత్ర గ్రంథాలను సంరక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'జ్ఞాన భారతం మిషన్' పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక సర్వే చేపట్టింది. అయితే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అధికారులకు ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ఓ ప్రత్యాకమైన తాళపత్రం లభించింది. మరి ఈ గ్రంథం ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? ఇందులో ఎలాంటి విశేషాలు ఉన్నాయి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

బాగ్​పత్ జిల్లాలో జ్ఞాన భారతం మిషన్​లో భాగంగా తాజాగా 14వ శతాబ్దానికి చెందిన అత్యంత అరుదైన తాళపత్ర గ్రంథం వెలుగులోకి వచ్చింది. బంగారు సిరాతో రాసి, అద్భుతమైన సూక్ష్మ చిత్రాలతో అలంకరించిన ఈ గ్రంథం అమూల్యమైన చారిత్రక వారసత్వానికి ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. ఈ తాళపత్ర గ్రంథం 24 మంది జైన తీర్థంకరుల (ముఖ్యంగా మహావీరుని) జీవితాలను వివరిస్తుంది. అలాగే వారితో ముడిపడి ఉన్న 14 శుభ స్వప్నాలను వర్ణిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇందులో ప్రముఖ జైన ఆచార్యుల (ఆధ్యాత్మిక గురువుల) వంశావళి, వర్షాకాలం (చాతుర్మాసం)లో సన్యాసులు, సన్యాసినులు పాటించవలసిన ప్రవర్తనా నియమావళి కూడా ఉన్నాయి.

బంగారు సిరాతో అక్షరాలు
ఈ తాళపత్ర గ్రంథం ప్రత్యేకతల్లో ప్రధానమైనది బంగారు సిరా వినియోగం. అంతేకాదు, ఎర్రటి రంగుపై అత్యంత స్పష్టంగా రూపొందించిన సూక్ష్మ చిత్రాలు ఈ గ్రంథానికి మరింత విలువను తెచ్చిపెట్టాయి. శహజాద్​ రాయ్ పరిశోధనా సంస్థ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అమిత్ రాయ్ జైన్ మాట్లాడుతూ, "ఈ గ్రంథంలోని ఒకే సంపుటంలో దాదాపు 150 సూక్ష్మ చిత్రాలు ఉన్నాయి. పెద్దగా ఉబ్బిన కళ్లు, స్పష్టమైన ముఖ కవళికలు, అలంకారిక వస్త్రధారణ ఈ చిత్రాల ప్రత్యేకత" అని తెలిపారు.

ప్రపంచంలోని ప్రముఖ మ్యూజియంలలో
ఈ అరుదైన గ్రంథంలోని కొన్ని పుటలు ప్రస్తుతం జాతీయ మ్యూజియంలో ఉండగా, మరికొన్ని అమెరికాలోని ప్రముఖ మెట్రోపాలిటన్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్ట్ (ది మెట్), వర్జీనియా, వాషింగ్టన్ మ్యూజియంలలో భద్రపరచారు. అలాగే ఈ గ్రంథ రచయితగా జైన ఆచార్య భద్రబాహును గుర్తించారు. 14వ శతాబ్దం చివరి, 15వ శతాబ్దం ప్రారంభ కాలంలో ధనిక జైన వర్తకులు ధార్మిక పుణ్యం కోసం, భక్తికి చిహ్నంగా ఇలాంటి గ్రంథాలను బంగారు సిరాతో రాయించేవారని డాక్టర్ అమిత్ రాయ్ జైన్ తెలిపారు.

అరుదైన తాళపత్ర గ్రంథాన్ని పరీక్షిస్తున్న డాక్టర్ అమిత్ రాయ్ జైన్ (ETV Bharat)

"ఈ గ్రంథం ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన వాటిలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. ఇది 14వ శతాబ్దం చివరి, 15వ శతాబ్దాలలోని ప్రారంభ దశలో ధనిక జైన వర్తకుల భక్తికి చిహ్నంగా, ధార్మిక పుణ్యం సంపాదించడం కోసం రాయించింది. ఈ గ్రాంథాన్ని బంగారు సిరాతో రాశారు. ఈ తాళపత్రాల పుటలపై, ఎర్రటి రంగు, అందులో సూక్ష్మ చిత్రాలు అత్యంత సుందరంగా చెక్కి ఉన్నాయి."
- డాక్టర్ అమిత్ రాయ్ జైన్, శహజాద్​ రాయ్ పరిశోధనా సంస్థ డైరెక్టర్

తాళపత్ర సంప్రదాయానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం
14వ శతాబ్దంలో కాగితం వినియోగం ప్రారంభమైన తర్వాత కూడా తాళపత్రాలపై గ్రంథాలను రాసే సంప్రదాయం కొనసాగిందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా 'పోథి' ఆకృతిలో ఉండే ఈ గ్రంథాలు భారతీయ జ్ఞాన సంపదకు ప్రతీకగా నిలిచాయి. ప్రస్తుతం ఈ తాళపత్ర గ్రంథాల పరిరక్షణ, జియో-ట్యాగింగ్, గుర్తింపు పనులు కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకత్వంలో జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. ఈ అరుదైన గ్రంథాలకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరించేందుకు భారత పురావస్తు సర్వే సంస్థ బృందం కూడా పరిశోధనా సంస్థను సందర్శించింది.

