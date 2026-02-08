క్యాన్సర్‌ నిరోధక గుణాలపై శాస్త్రవేత్తల ఆశలు- సిమిలిపాల్ అడవుల్లో అరుదైన లైకెన్ సంపద వెలుగులోకి

ETV Bharat / bharat

Lichen Species In Simlipal National Park : ఒడిశాలోని మయూర్​భంజ్​ జిల్లాలో ఉన్న సిమిలిపాల్ జాతీయ ఉద్యానవనం మరోసారి తన ప్రకృతి వైవిధ్యంతో శాస్త్రవేత్తలను ఆకట్టుకుంది. బరిఫడాలోని మహారాజా శ్రీరామ్ చంద్ర భంజా దేవ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకుల బృందం నిర్వహించిన విస్తృత పరిశీలనలో ఏకంగా 148 లైకెన్ జాతులను గుర్తించింది. ఇది రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక సంఖ్యగా నిలిచింది.

ప్రొఫెసర్ బిస్వజిత్ రాథ్ నేతృత్వంలో పరిశోధన
ఆ జాతుల్లో కొన్ని అత్యంత అరుదైనవిగా తేలాయి. ముఖ్యంగా ఫిసియెల్లా మెలనోక్రోమా అనే జాతిని దేశంలో తొలిసారిగా గుర్తించారు. అలాగే క్లాడోనియా ఫ్రూటికులోసా అనే జాతి ఒడిశాలో మొదటిసారి నమోదు కావడం విశేషం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ప్రొఫెసర్ బిస్వజిత్ రాథ్ నాయకత్వంలో శాస్త్రవేత్తలు ఉద్యానవనంలోని అంతర్గత ప్రాంతం, పరిసర రక్షిత ప్రాంతం, మార్పు మండలాల్లో నమూనాలు సేకరించి అధ్యయనం చేశారు. రాళ్లు, చెట్ల తొక్కలు, నేల వంటి ప్రదేశాల నుంచి లైకెన్లను సేకరించి విశ్లేషించారు.

లైకెన్లు అంటే ఏమిటి?
లైకెన్లు అనేవి శిలీంధ్రం (ఫంగస్), శైవలాలు లేదా నీలి బ్యాక్టీరియా కలిసిన సహజ జీవ సమూహాలు. ఇవి తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్లో కూడా జీవించగలవు. ఎండలు, భారీ వర్షాలు, చలి, వ్యాధులను తట్టుకునే శక్తి వీటికి ఉంటుంది. తమను రక్షించుకోవడానికి ఇవి ప్రత్యేక రసాయనాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ రసాయనాలే ఔషధ పరిశోధనలకు కీలకంగా మారుతున్నాయి.

ఔషధ గుణాలున్న జీవసంపద
పరిశోధనలో సేకరించిన లైకెన్లలో థైమోక్వినోన్, జియోరిన్, అజెలాయిక్ ఆమ్లం వంటి విలువైన జీవక్రియ పదార్థాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వ్యాధికారక సూక్ష్మజీవులను నిరోధించే క్రిమి నాశక గుణాలు, శరీర కణాలను రక్షించే ఆక్సీకరణ నిరోధక లక్షణాలు, క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను అడ్డుకునే వ్యాధి నిరోధక ప్రభావం కలిగి ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.

ఔషధాల తయారీలో ఉపయోగపడే అవకాశం
ప్రొఫెసర్ బిస్వజిత్ రాథ్ మాట్లాడుతూ, "సిమిలిపాల్ ప్రాంతంలో లభించిన లైకెన్లలో ఉన్న థైమోక్వినోన్ వంటి పదార్థాలు మనుషుల్లో వ్యాధికారక జీవులను నిర్మూలించగలవు. క్యాన్సర్ నిరోధక లక్షణాలు కూడా ఉన్నట్లు అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. భవిష్యత్ ఔషధాల తయారీలో ఇవి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది" అని తెలిపారు.

అరుదైన జాతుల ప్రాధాన్యం ఇదే
పార్మోట్రెమా, క్లాడోనియా, హెటెరోడెర్మియా, డిరినారియా, ట్రైపెటేలియం, డయోరిగ్మా, గ్రాఫిస్ వంటి గుంపులకు చెందిన అనేక లైకెన్లు అధికంగా కనిపించాయి. కొన్ని జాతులు ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైనవిగా గుర్తించారు. దేశంలో తొలిసారిగా నమోదైన ఫిసియెల్లా మెలనోక్రోమా శాస్త్రవర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. సేకరించిన అన్ని నమూనాలను విశ్వవిద్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక లైకెన్ భద్రపరచే కేంద్రంలో నిల్వ చేసి భవిష్యత్ పరిశోధనలకు ఉపయోగిస్తున్నారు.

సిమిలిపాల్ ప్రత్యేకత ఏంటి?
సిమిలిపాల్ జాతీయ ఉద్యానవనం జీవ వైవిధ్యానికి ప్రసిద్ధి. దట్టమైన అడవులు, పులులు, ఏనుగులు, స్వచ్ఛమైన గాలి, అధిక వర్షపాతం, కాలుష్యం లేని వాతావరణం ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయి. ఇలాంటి సహజ పరిస్థితులే లైకెన్ల పెరుగుదలకు అనుకూలంగా మారి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో జాతులు కనిపించేందుకు కారణమయ్యాయి.

భవిష్యత్ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి?
లైకెన్లలో ఉన్న జీవక్రియ పదార్థాలు వైద్యరంగంలో కొత్త మార్గాలు చూపనున్నాయి. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల చికిత్సలో కొత్త మందుల అభివృద్ధికి ఈ పరిశోధన దోహదపడుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సహజ వనరుల సంరక్షణ ఎంత ముఖ్యమో ఈ అధ్యయనం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. మొత్తంగా, సిమిలిపాల్ అడవుల్లో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ లైకెన్ సంపద ఒడిశాకే కాదు దేశవ్యాప్తంగా శాస్త్రవేత్తలకు ఆశాకిరణంగా మారింది. ప్రకృతి ప్రసాదించిన అరుదైన జీవసంపద భవిష్యత్ వైద్యరంగానికి వరమవుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది.

