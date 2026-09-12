నిర్లక్ష్యానికి గురైన బ్రిటిష్ కాలం నాటి లైబ్రరీ- ప్రమాదంలో 50వేల అరుదైన పుస్తకాలు- గ్రంథాలయ పరిరక్షణకు డిమాండ్
అధ్వాన్న స్థితిలో 140 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న గ్రంథాలయం- దీన్ని పరిరక్షించాలని చరిత్రకారులు, పరిశోధకులు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి- విలువైన బుక్స్ పాడైపోతాయని ఆందోళన
Published : September 12, 2026 at 8:09 AM IST
Meerut Tilak Library Situation : స్వామి వివేకానంద, మహాత్మా గాంధీ, బాల గంగాధర్ తిలక్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, గోపాల్ కృష్ణ గోఖలే, మహమ్మద్ అలీ జిన్నా వంటి ప్రముఖులతో సంబంధం ఉన్న ఓ లైబ్రరీ దీనస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది. అదే ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మేరఠ్లో ఉన్న తిలక్ గ్రంథాలయం. 140 ఏళ్ల పురాతనమైన ఆ లైబ్రరీలోని అరుదైన లితోగ్రాఫిక్ ప్రతులు, శతాబ్దానికి పైగా పాతవైన ప్రచురణలతో సహా సుమారు 50,000 పుస్తకాలు శిథిలమయ్యే, చెదలు పట్టే ప్రమాదంలో ఉన్నాయి. ఈ నిర్లక్ష్యంపై చరిత్రకారులు, పరిశోధకులు, మాజీ అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చారిత్రక గ్రంథాలయం దీనస్థితిపై ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
నిధులు, సిబ్బంది కొరత
మేరఠ్ నగరంలోని టౌన్ హాల్లో ఉన్న ఈ బ్రిటిష్ కాలం నాటి గ్రంథాలయంలో రూ.3కోట్లకు పైగా విలువైన పుస్తకాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ నిధులు కొరత, పాడైపోయిన అల్మారాలు, సరైన నిర్వహణ లేకపోవడం, తగినంత పూర్తికాల సిబ్బంది లేకపోవడం వల్ల లైబ్రరీ పూర్తిగా పాతపడిపోయింది. ఈ గ్రంథాలయానికి ఆధునిక భారత చరిత్రలోని కొందరు ప్రముఖ వ్యక్తులతో కూడా సంబంధం ఉంది. స్వామి వివేకానంద ఇక్కడ చాలా నెలల పాటు చదువుకున్నారు. అలాగే మహాత్మా గాంధీ, బాల గంగాధర్ తిలక్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, గోపాల్ కృష్ణ గోఖలే, మహమ్మద్ అలీ జిన్నా వంటి ప్రముఖులు ఈ లైబ్రరీని సందర్శించిన వారిలో ఉన్నారు. చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉన్నప్పటికీ ఈ గ్రంథాలయం సంస్థాగత మద్దతు కోసం ఎదురుచూస్తూనే ఉంది.
దేశంలోని ప్రముఖ గ్రంథాలయాల్లో ఒకటి
బ్రిటిష్ పాలనలో దేశంలో స్థాపితమైన ఆరు ముఖ్యమైన గ్రంథాలయాలలో తిలక్ లైబ్రరీ ఒకటి. స్వాతంత్య్రం తర్వాత మిగిలిన ఐదింటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్రం నుంచి మద్దతు లభించింది. అయితే మేరఠ్ గ్రంథాలయానికి మాత్రం ఎటువంటి మద్దతు లేకపోయింది. తిలక్ లైబ్రరీలో వందేళ్ల కంటే పాతవైన అనేక పుస్తకాలు ఉన్నాయి. అలాగే లితోగ్రాఫిక్గా ముద్రించిన రచనలతో పాటు 1950కి ముందు ప్రచురించిన బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒకవేళ గ్రంథాలయం శిథిలావస్థకు చేరుకున్నా, కూలినా ఈ అరుదైన పుస్తక సంపద నాశమైపోయిందని చరిత్రకారులు, పరిశోధకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ లైబ్రరీ చాలా ప్రత్యేకమైనది : చరిత్రకారుడు
బ్రిటిష్ పాలనలో దేశంలో స్థాపించిన ఆరు పురాతన గ్రంథాలయాల్లో మేరఠ్లోని తిలక్ లైబ్రరీ ఒకటని చరిత్రకారుడు దేవేశ్ శర్మ తెలిపారు. దురదృష్టవశాత్తు తిలక్ గ్రంథాలయానికి తప్ప, మిగిలిన ఐదింటికి ప్రభుత్వం నుంచి మద్దతు లభించిందన్నారు. ఈ లైబ్రరీలో పాత సాహిత్యానికి సంబంధించిన విస్తృతమైన సేకరణ ఉందన్నారు. అందుకే పరిశోధకులకు తిలక్ గ్రంథాలయం చాలా ప్రత్యేకమైనదని, విలువైనదని చెప్పారు. అలాగే ఈ గ్రంథాలయం జాతీయ స్వాతంత్య్ర ఉద్యమానికి సాక్షిగా నిలిచిందని వెల్లడించారు. చారిత్రక పరిశోధనలకు ఇదొక విలువైన వనరని వెల్లడించారు.
తిలక్ గ్రంథాలయం దుస్థితిపై పలు వివిధ వేదికలపై పదేపదే విజ్ఞప్తులు చేసినప్పటికీ ఎలాంటి స్పందన లేదని మాజీ దౌత్యవేత్త ప్రభాత్ రాయ్ అన్నారు. "ప్రభుత్వం ఈ చారిత్రక లైబ్రరీ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఈ గ్రంథాలయానికి లభించే నిధులు తక్కువే. ఉద్యోగులకు కేవలం కనీస గౌరవ వేతనం మాత్రమే అందుతోంది. ఈ గ్రంథాలయాన్ని, అందులోని పుస్తకాలను భవిష్యత్ తరాల కోసం తప్పక పరిరక్షించాలని బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది" అని ప్రభాత్ రాయ్ స్పష్టం చేశారు.
నిధుల లేమితో అవస్థలు
తగినన్ని నిధులు లేకుండా లైబ్రరీలోని దాదాపు 50,000 పుస్తకాలను నిర్వహించడం అత్యంత కష్టమని గత 30 ఏళ్లుగా తిలక్ గ్రంథాలయంలో పనిచేస్తున్న ప్రమోద్ కుమార్ అన్నారు. చెదపురుగుల నుంచి పుస్తకాల సేకరణను కాపాడటానికి ఎప్పటికప్పుడు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని వివరించారు. నిధుల కొరత కారణంగా లైబ్రరీని సరైన రీతిలో ఆధునీకరించలేకపోయామని వాపోయారు.
తిలక్ గ్రంథాలయాన్ని వారసత్వ కట్టడంగా ప్రకటించి, భారత పురావస్తు శాఖ (ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా) పరిరక్షణలో ఉంచాలని చరిత్రకారులు, పరిశోధకులు, స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కోల్కతా, చెన్నై, కేరళ, ముంబయిలోని ప్రాచీన గ్రంథాలయాల మాదిరిగా తిలక్ లైబ్రరీని పరిరక్షించాలని కోరుతున్నారు. పూర్తికాల లైబ్రేరియన్, అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్, ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ను నియమించి గ్రంథాలయంలో పరిస్థితిని మెరుగుపరచాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
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