కళ్లకు గంతలతో 24గంటల్లో 350 చిత్రాలు- ఆసియా గోల్డెన్​ బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డు సొంతం

14ఏళ్ల బాలిక ప్రతిభ- ఆన్​లైన్​లో చూసి శిక్షణ- ప్రపంచ విజేతగా నిలిచిన షమిక

350 Drawings In 24 Hours With Blind Fold
350 Drawings In 24 Hours With Blind Fold (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 2:23 PM IST

3 Min Read
350 Drawings In 24 Hours With Blind Fold : 14 ఏళ్ల బాలిక కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని 24 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా ఇసుకపై 350 చిత్రాలను గీసింది. అందుకుగాను కర్ణాటకలోని ఓ పాఠశాలలో తన కళను ప్రదర్శించి విజేతగా నిలిచింది. అలాగే ఆసియా గోల్డెన్​ బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్​లోకి ఎక్కింది. దీనికోసం తాను నాలుగు సంవత్సరాల పాటు గాంధారీ విద్యను అభ్యసించింది. అది కూడా ఆన్​లైన్​లో చూసి. ఆమె గురించి కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కర్ణాటకలోని దక్షిణ కన్నడ జిల్లా పుత్తూరులోని హిరేబందడి గ్రామానికి చెందిన కేశవ పి.ఎం, గీతామణి దంపతుల కుమార్తె షమిక. ఆమె ప్రస్తుతం ఇంద్రప్రస్థ విద్యాలయంలో 9వ తరగతి చదువుతోంది. కరోనా సమయంలో ఆన్‌లైన్‌లో గాంధారీ విద్యను నేర్చుకున్న ఈ అమ్మాయి, కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని చదవడం, చిత్రాలను గీయడం, రాయడంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించింది. పుత్తూరులోని వర్ణకుటిర చిత్ర కళా పాఠశాలలో చేరిన షమిక, ఈ కళలో ప్రావీణ్యం సంపాదించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఇసుక చిత్రలేఖన కళను అభ్యసించింది. షమిక ఈ శనివారం(6/12/2025) ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఆదివారం(7/12/2025) ఉదయం 10 గంటల వరకు వర్ణకుటీర ఆర్ట్ స్కూల్‌లో నిరంతరంగా ఇసుకపై చిత్రాలు గీయడం ద్వారా కళా ప్రపంచంలో కొత్త రికార్డును సృష్టించింది.

Shamika Won The Award
అవార్డ్​ను అందుకున్న షమికా (ETV Bharat)

అంచనాలకు మించి చిత్రాలు
ప్రతి మూడు గంటలకు 15 నిమిషాల విరామం తీసుకుని, 24 గంటల్లో 300 చిత్రాలు గీయాలనే లక్ష్యంతో, ఆమె 350 చిత్రాలు గీసింది. దాంతో తన కళా చాతుర్యాన్ని చాటుకుంది. ఒకవైపు, గాయకులు పాటలు పాడుతూ ఉంటే, మరోవైపు, ఆ పాటలోని భావాన్ని ఇసుకలోని బొమ్మలో చూస్తున్న ప్రేక్షకులు ఆశ్చర్యపోయారు. శంఖధ్వనులతో ప్రారంభమైన ఈ కళా సాహసయాత్రలో గాయకులు 300కి పైగా పాటలు పాడారు. చివరగా, మహాలింగేశ్వర దేవర పాటతో షమిక తన ప్రదర్శనను ముగించింది. ఆమె సాధించిన ఈ ప్రత్యేక విజయానికి గుర్తింపుగా, ఆ సంస్థ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త భారత్ కామత్ ఆసియా గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్​ సర్టిఫికెట్‌ను అందజేశారు.

Shamika Drawing
చిత్రాలు గీస్తున్న షమికా (ETV Bharat)

"నేను కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని ఇసుకపై చిత్రాన్ని గీశాను. లాక్‌డౌన్ సమయంలో గాంధారీ విద్య నేర్చుకుని, సాధన చేశాను. గత సంవత్సరం, నాకు గాంధారీ విద్య నేర్పిన గురువు మా పాఠశాలకు వచ్చారు, వేసవిలో ఆయన ఇసుకపై చిత్రాలు వేసే కళ శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. తర్వాత ఆయన నన్ను అక్కడికి ఆహ్వానించారు. నేను అక్కడికి వెళ్లి ఇసుక కళ నేర్చుకున్నాను. గణేశ్ చతుర్థి నాడు ఆయన నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. అక్కడ, నేను కళ్లు మూసుకుని ఇసుక కళను ప్రదర్శించాను. అప్పుడు మా సర్‌కు ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాలనే ఆలోచన వచ్చింది. ఆయన అనుకునట్లుగానే నేను రెండు నుంచి మూడు నెలల వ్యవధిలో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాను. నేను 300 నుంచి 400 చిత్రాలు గీస్తాను. అందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను"

- షమికా, కళాకారిణి

Sand Art With Blind Fold
ఇసుకపై చిత్రాలు గీస్తున్న షమికా (ETV Bharat)

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి
షమిక ప్రదర్శన గురించి ఇంద్రప్రస్థ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ వీణా ఆర్. ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, "మా సంస్థ విద్యార్థిని షమిక కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని 24 గంటల పాటు ఇసుక కళను ప్రదర్శన చేసి రికార్డ్ సృష్టించడం మా సంస్థ, పుత్తూరుకు గర్వకారణం. షమిక బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. ఆమె విద్యాపరంగా, పెయింటింగ్, పాటలు పాడటం, కీబోర్డ్‌తో సహా అన్ని విషయాల్లోనూ తన ప్రతిభను కనబరుస్తుంది. ఈ విషయంలో ఆమె చాలా కృషి చేసింది. ఆమె 4వ తరగతిలోనే గాంధారీ విద్యను నేర్చుకుంది. ఆమె ప్రవీణ్ సర్ శిబిరానికి వెళ్లి ఇసుక కళను నేర్చుకుంది. ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో ఆమె ఈ స్థాయికి ఎదిగింది" అని అన్నారు.

