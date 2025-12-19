ETV Bharat / bharat

14ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం- నగ్నంగా ఊర్లోకి వెళ్లిన బాధితురాలు!

సహకరించలేదని కొట్టి, బలవంతం చేసి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డ నిందితులు

Sexual Assault On 14 Year Girl
Sexual Assault On 14 Year Girl (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 11:35 AM IST

Sexual Assault On 14 Year Girl : 14 ఏళ్ల బాలికపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారం చేసిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. నిందితులు బాధితురాలిని కొట్టి, అత్యాచారం చేసి, నగ్నంగా వదిలేసి పారిపోయారు. అనంతరం బాలిక పూర్తి నగ్నంగా కిలోమీటరు దూరం నడుచుకుంటూ తన గ్రామానికి వెళ్లింది. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీ జిల్లాలో ఓ గ్రామంలో జరిగింది.

పోలీసుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బాదితురాలు ఎనిమిదో తరగతి చదువుతుంది. డిసెంబర్​ 16న రాత్రి సుమారు 8:30 గంటలకు తను ఇంట్లోనే ఉన్న సమయంలో, నిందితుడు హృతిక్​ మహాపురే ఆమెకు ఫోన్​ చేసి బయటకు రమ్మని పిలిచాడని చెప్పారు. హృతిక్​ పరిచయస్తుడు కావడంతో ఆమె బయటకు వళ్లిందని అన్నారు. హృతిక్​ స్నేహితుడు ఆశిష్​ ఖంబే ముగ్గురూ కలిసి బైక్‌పై తమ గ్రామానికి వెనుక వైపు ఉన్న ఒక చెరకు తోట వద్దకు వెళ్లారని తెలిపారు.

అక్కడ, హృతిక్ బాధితురాలిని తన దుస్తులు తీయమని చెప్పాడని అన్నారు. ఆమె నిరాకరించడంతో, హృతిక్ తన బెల్టు తీసి ఆమెను కొట్టడం ప్రారంభించాడని తెలిపారు. దాంతో బాలిక కేకలు పెట్టిందని చెప్పారు. ఆ సమయంలో నిందితుడు ఆశిష్ బాధితురాలి నోరుమూసి, చంపేస్తానని బెదిరించాడని అన్నారు. తర్వాత బలవంతంగా ఆమె బట్టలు విప్పించాడని అన్నారు. అనంతరం హృతిక్​, ఆశిష్​ ఇద్దరూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు అత్యాచారం చేశారని చెప్పారు.

నగ్నంగా ఊరిలోకి!
తర్వాత ఇద్దరు నిందితులు బాధితురాలిని నగ్నంగా వదిలేసి పారిపోయారని తెలిపారు. దాంతో భయపడిపోయిన బాలిక కొంతసేపు చీకటిలో ఆ చెరకు తోటలోనే ఉండిపోయిందని అన్నారు. సుమారు రాత్రి 11:30 నుంచి 12:00 గంటల మధ్య, ఒంటిపై బట్టలు లేకుండానే చెరుకు తోట నుంచి బయటకు వచ్చిందని చెప్పారు. అలాగే తన ఇంటి వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్లిందని అన్నారు. అప్పుడు గ్రామస్తులు ఆమె పరిస్థితిని గమనించి, ఆమెకు వేసుకోవడానికి కొన్ని దుస్తులు ఇచ్చారని తెలిపారు. అనంతరం స్థానికులు ఈ ఘటన గురించి ఈశ్వర్‌పుర్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారని వెల్లడించారు.

వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న మహిళా పోలీసు అధికారులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ మొదలు పెట్టారని చెప్పారు. అనంతరం పోలీసులు బాధితురాలి దగ్గర నుంచి పూర్తి వివరాలు సేకరించారని అన్నారు. బాధితురాలి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, ఈశ్వర్‌పుర్ పోలీసులు నిందితులైన హృతిక్ మహాపురే (27), ఆశిష్ ఖంబే (31)పై పోక్సో చట్టంతో సహా వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారని చెప్పారు. అనంతరం ఈశ్వర్‌పుర్ పోలీసులు వారిద్దరినీ వెంటనే అరెస్టు చేశారని తెలిపారు.

"డిసెంబర్ 16వ తేదీ రాత్రి సుమారు 12:30 గంటలకు కొంతమంది 112 హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌కు ఫోన్ చేశారు. మా మహిళా అధికారులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాం. ఆమెను పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకువచ్చిన తర్వాత, మేము ఆమెను మరింత విచారించాం. తనకు తెలిసిన ఇద్దరు నిందితులు, హృతిక్ మహాపురే, ఆశిష్ ఖంబేలు తనపై ఒకరి తర్వాత ఒకరు అత్యాచారం చేశారని ఆమె చెప్పింది. ఈ మొత్తం విషయాన్ని బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదు చేసింది. దాని ప్రకారం హృతిక్ మహాపురే, ఆశిష్ ఖంబేలపై కేసు నమోదు చేశాం. అంతే కాకుండా వారిని అరెస్టు కూడా చేశాము. ఈ కేసులో త్వరలోనే కోర్టులో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేస్తాం"
- సోమనాథ్ వాఘ్, ఈశ్వర్‌పుర్ పోలీస్ సీనియర్ ఇన్‌స్పెక్టర్

నిందితుడు హృతిక్ మహాపురే, బాధితురాలు ఒకరికొకరు పరిచయం ఉన్నవారని అన్నారు. అందుకే ఈ పరిచయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని హృతిక్​, అతడి స్నేహితుడు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని చెప్పారు. హృతిక్ ఇది వరకే​ పోలీసు రికార్డు ఉన్న హిస్టరీ షీటర్ నేరస్థుడని తెలిపారు. గతంలో అతడిపై ఎంసీఓసీఏ (మహారాష్ట్ర కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ యాక్ట్) కింద కూడా చర్యలు తీసుకున్నారని అన్నారు. అతడిపై హత్య, దాడి, హత్యాయత్నం, దొంగతనం వంటి తీవ్రమైన నేరాలు నమోదయ్యాయని పోలీసులు తెలిపారు.

