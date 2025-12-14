14ఏళ్ల బాలికపై ట్యూషన్ టీచర్ బ్రదర్​ అత్యాచారం- చంపేస్తానంటూ బెదిరిస్తూ నాలుగేళ్లుగా!

Telangana Panchayat Elections Results2025

December 14, 2025

Choose ETV Bharat

Girl Raped By Minor : ఎనిమిదో తరగతి చదవుతున్న విద్యార్థినిపై ఓ మైనర్ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఒకటి, కాదు రెండు సార్లు కాదు ఏకంగా గత నాలుగేళ్లగా ఆ బాలికపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడుతూనే ఉన్నాడు. ఎవరికైనా చెబితే చంపేస్తానంటూ బెదిరించేవాడు. చివరికి ఆ బాలిక తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్​లో జరిగింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, జయపుర​లోని ఆమెర్ ప్రాంతానికి 14 ఏళ్ల బాలిక ఎనిమిదో తరగతి చదువుతుంది. అదే ప్రాంతంలోని ఓ కాలనీలో ట్యూషన్​కు వెళ్లేది. అయితే ట్యూషన్ టీచర్ సోదరుడు ఓ రోజు బాలికను తన గదిలోకి పిలిచి, బలవంతంగా లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. విషయాన్ని ఎవరికైనా చెప్పితే బాలికను, ఆమె కుటుంబ సభ్యులందరినీ చంపేస్తానని బెదిరించాడు. దీంత భయపడిన బాలిక ఈ విషయాన్ని ఎవరికి చెప్పకుండా అంతే ఉండిపోయింది. ఇంకా అప్పటి నుంచి ట్యూషన్ టీచర్ లేని సమయంలో నాలుగేళ్లుగా అత్యాచారానికి పాల్పడుతూనే ఉన్నాడు.

డిసెంబర్ 9న బాలిక ట్యూషన్ నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు భయపడుతూ ఉంది. అకస్మాత్తుగా తల్లిదగ్గర ఏడ్చింది. కుటుంబ సభ్యులు పదేపదే ప్రశ్నించగా, ధైర్యం చేసి తనకు జరిగినంతా వివరించింది. టీచర్ ఇంట్లో లేనప్పుడు, ఆమె సోదరుడు ఆమెను గదిలోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడేవాడని తెలిపింది. గత నాలుగేళ్లుగా కొనసాగుతోందని పేర్కొంది. ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే బాలిక కుటుంబసభ్యులు ఆమెర్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు.

బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు ఆమెర్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి గౌతమ్ దోతసారా తెలిపారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, నిందితులపై త్వరలో తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు బాధితురాలికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. బాధితురాలు, ఆమె కుటుంబం నుంచి వాంగ్మూలాలు కూడా నమోదు చేస్తున్నారు.

