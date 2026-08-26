అడవి పందితో 14 ఏళ్ల బాలుడి పోరాటం- చివరికి ఏమైందంటే?
ప్రాణాలను కాపాడుకోవడం కోసం అడవి పందితో బాలుడి పోరాటం-2 గంటలపాటు జంతువును నియంత్రించిన సుమన్- స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డ బాలుడు
Published : August 26, 2026 at 7:40 PM IST
Odisha Boy Fight with Wild Boar : 14 ఏళ్ల బాలుడు అడవి పందితో వీరోచితంగా పోరాడి ప్రాణాలతో సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. కాలువలో అడవి పందితో రెండు గంటలపాటు పోరాటం చేసి ప్రాణాలను నిలబెట్టుకున్నాడు. అడవి జంతువు దాడిలో గాయపడిన బాలుడ్ని అధికారులు సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన ఒడిశాలోని కటక్ జిల్లా గోపాల్పుర్ గ్రామం సమీపంలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున జరిగింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
గోపాల్పుర్ సమీపంలోని నాడికుండ కాలువ వద్దకు సుమన్ అనే బాలుడు మంగళవారం ఉదయం బహిర్భూమికి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో బాలుడిని ఓ అడవి పంది వెంబడించడం ప్రారంభించింది. తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో సుమన్ కాలువలోకి దూకేశాడు. అప్పుడు సుమన్ వద్ద ఎలాంటి ఆయుధం లేదు. తక్షణ సహాయం అందే అవకాశం లేదు. అడవి పంది నుంచి తప్పించుకోవడానికి మరో మార్గం కనిపించలేదు. దీంతో ధైర్యం తెచ్చుకుని అడవి పంది తనను గాయపరుస్తున్నా సుమన్ గట్టిగా జంతువు దవడలను పట్టుకున్నాడు. అలాగే రెండు గంటలపాటు దాన్ని నియంత్రించాడు.
స్థానికులు గమనించి
అంతలోనే కాలువ పక్క నుంచి వెళ్తున్న కొందరు గ్రామస్థులు సుమన్ను చూశారు. వెంటనే సమీపంలోని అగ్నిమాపక విభాగానికి సమాచారం అందించారు. ఫైర్ సిబ్బంది ప్రత్యేక రెస్క్యూ పరికరాలతో కాలువ వద్దకు చేరుకుని అడవి పందిని పట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో అడవి జంతువు చెర నుంచి బాలుడిని కాపాడింది. అయితే గ్రామస్థులు సుమన్ను గుర్తించి సహాయక బృందాలను సమాచారం అందించే వరకు ఆ బాలుడు అడవి పందితో వీరోచిత పోరాటాన్ని సాగించి ప్రాణాలను కాపాడుకున్నాడు.
గాయపడ్డ బాలుడు
సినిమా సీన్లా అనిపించే ఈ ప్రాణ రక్షక పోరాటంలో సుమన్కు ఐదు చోట్ల గాయాలయ్యాయి. దీంతో ఆ బాలుడ్ని అధికారులు సమీపంలోని సబ్ డివిజనల్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. చికిత్స అనంతరం ఆస్పత్రి నుంచి సుమన్ డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు. ఇంటికి తిరిగి వచ్చి ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నాడు. బాలుడి అసాధారణమైన సమయస్ఫూర్తి, ధైర్యానికి ఆ ప్రాంత వాసులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ప్రాణాల కోసం రెండు గంటలపాటు అడవి పందితో పోరాడిన తీరును కొనియాడుతున్నారు.
పందిని రెండు గంటలు వదల్లేదు- లేదంటే చంపేసేది : సుమన్
ఆ భయంకరమైన సంఘటన గురించి సుమన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తాను కాలువ వైపునకు వెళ్తుండగా అడవి పంది అకస్మాత్తుగా తనను వెంబడించిందని గుర్తు చేసుకున్నాడు. "అడవి పంది నన్ను వెంబడిస్తూ కాలువలోకి వచ్చి దాడి చేయడం ప్రారంభించింది. నేను నా సర్వశక్తులు ఒడ్డి దాని దవడలను గట్టిగా పట్టుకున్నాను. అప్పుడు నేను చాలా భయపడ్డాను. కానీ నా ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలంటే ధైర్యంగా ఉండాలని నాకు తెలుసు. అందుకే అడవి పందిని వదల్లేదు. దీంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాను. లేకపోతే ఆ అడవి పంది నన్ను చంపేసేది." అని సుమన్ స్పష్టం చేశాడు.
ఒకటి రెండు రోజుల్లో కోలుకునే ఛాన్స్ : వైద్యులు
గాయాలు లోతైనవే అయినా బాలుడు క్షేమంగా ఉన్నాడని వైద్యుడు అభిషేక్ తెలిపారు. అయితే సుమన్ కొంచెం ఆందోళనగా ఉన్నాడని చెప్పారు. గాయాలకు సరైన చికిత్స అందించామని, ఒకటి రెండు రోజుల్లో కోలుకుంటాడని వివరించారు. మరోవైపు, అడవి పందిని సుమన్ పట్టుకోవడాన్ని మొదట చూసిన గోపాల్పుర్ గ్రామానికి చెందిన ప్రభుదత్త రౌత్ స్పందించాడు. సుమన్ చేపను పట్టుకుంటున్నాడని తాను భావించానని చెప్పాడు. బాలుడి కేకలు వేయగా కాలువలో చూసేసరికి, అతడు అడవి పందితో పోరాడుతూ కనిపించాడని వెల్లడించాడు. తాను కేకలు వేయగా గ్రామస్థులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని అగ్నిమాపక బృందానికి ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించారని స్పష్టం చేశాడు.
ఆందోళనలో గ్రామస్థులు
ఈ సంఘటన నాడికుండ కాలువ పరిసరాల్లో పెరుగుతున్న అడవి పందుల సంచారంపై ఆందోళనను మళ్లీ రేకెత్తించింది. తమ ప్రాంతంలో అడవి పందులు తరచుగా కనిపిస్తున్నాయని గోపాల్పుర్ గ్రామస్థులు తెలిపారు. మరో వ్యక్తిపై దాడి జరగకముందే వాటిని తిరిగి అటవీ ప్రాంతాల్లోకి తరిమికొట్టడానికి అటవీ శాఖ తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
యజమాని ఎవరో తేల్చేందుకు గేదెకు DNA పరీక్ష- పోలీసుల సంచలన నిర్ణయం!
రైల్వే ట్రాక్పై రీల్స్- రైలు ఢీకొట్టడంతో రెండు చేతులు కోల్పోయిన యువతి