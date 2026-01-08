ఓటరు చైతన్యానికి నడుం బిగించిన 14 ఏళ్ల కుర్రాడు- సాక్సోఫోన్తో వాడవాడలా సంగీత ప్రదర్శనలు
మెడలో సాక్సోఫోన్, చేతిలో ప్లకార్డుతో వాడవాడకు- ఓటరు చైతన్యానికి 14 ఏళ్ల కుర్రాడు అర్హాన్ మిఠారి చొరవ- ఓటును అమ్ముకోవద్దంటూ కొల్హాపుర్లో ముమ్మర ప్రచారం- జనవరి 15న నగరంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు
Published : January 8, 2026 at 3:02 PM IST
Arhan Mithari Educating Voters : ఓటరు చైతన్యం కోసం ఓ 14 ఏళ్ల కుర్రాడు నడుం బిగించాడు. తన సాక్సోఫోన్ను మెడలో వేసుకొని వాయిస్తూ వాడవాడలా ఓటుహక్కు విలువపై ప్రచారం చేస్తున్నాడు. "ఓటుకు విలువ కట్టకండి, ప్రలోభాలకు లొంగకండి, నగర అభివృద్ధిని ఆపకండి" అని రాసి ఉన్న ప్లకార్డును తాను సంగీత ప్రదర్శన ఇచ్చే వీధుల్లో ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఈ వినూత్న ప్రయత్నంతో బాలతేజం అర్హాన్ మిఠారిలోని సంగీత ప్రతిభతో పాటు సామాజిక స్పృహ వెలుగులోకి వచ్చాయి. అతడి చొరవను అందరూ అభినందిస్తున్నారు. ఇంతకీ అర్హాన్ ఈ ప్రచారాన్ని ఎక్కడ చేస్తున్నాడు? ఎందుకు చేస్తున్నాడు? తెలియాలంటే కథనాన్ని చదివేయండి.
అర్హాన్ మిఠారికి సంగీతమే సర్వస్వం
మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపుర్ నగర వాస్తవ్యుడు అర్హాన్ మిఠారి. ఆయన ప్రస్తుతం 10వ తరగతి చదువుతున్నారు. అర్హాన్ తండ్రి ఆశిష్ మిఠారికి సంగీతంలో మంచి పరిజ్ఞానం ఉంది. గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా తన కుమారుడికి సాక్సోఫోన్ పాఠాలు నేర్పుతున్నారు. దీనితో పాటు 24 సంగీత వాయిద్యాలను వాయించడంపై అర్హాన్ శిక్షణ పొందుతున్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచే సంగీతం అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం. ఎప్పటికైనా 24 సంగీత వాయిద్యాలను వాయించడంపై పూర్తి పట్టును సాధించాలనేది తన జీవిత లక్ష్యమని అర్హాన్ అంటున్నాడు.
ఓటర్లను చైతన్యపర్చాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది?
అర్హాన్ మిఠారి అన్ని సోషల్ మీడియా వేదికల్లో యాక్టివ్గా ఉంటారు. 2024 ఆగస్టులో కొల్హాపుర్లోని కేశవ్రావ్ భోసలే థియేటర్లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. దీనిపై కళాత్మకంగా స్పందిస్తూ ఒక వీడియో చేసి సోషల్ మీడియాలో ఆయన పోస్ట్ చేశారు. కొల్హాపుర్ నగర సాంస్కృతిక వైభవాన్ని సుసంపన్నం చేయడంలో కేశవ్రావ్ భోసలే థియేటర్ పాత్రను, దానితో స్థానికులకు ఉన్న ఉద్వేగభరిత అనుబంధాన్ని ఆ వీడియోలో అర్హాన్ వివరించారు. ఇందులో అద్భుతంగా సాక్సోఫోన్ను ఆయన వాయించారు. దీంతో వీడియో వైరల్ అయింది. దీన్ని చూసి మరాఠీ నటుడు జితేంద్ర జోషి ఇంప్రెస్ అయ్యారు. వెంటనే అర్హాన్ వీడియోను మరాఠీ సంగీతకారుల ద్వయం అజయ్- అతుల్ సోషల్ మీడియా ఖాతాకు సెండ్ చేశారు. అర్హాన్ సంగీత నైపుణ్యాన్ని అజయ్ - అతుల్ సోదరులు కూడా మెచ్చుకున్నారు. సాక్సోఫోన్తో దుమ్మురేపావు అంటూ కితాబిచ్చారు. ఈ ప్రశంస నుంచే ఇప్పుడు అర్హాన్కు మరో ఆలోచన వచ్చింది. ఓటరు చైతన్యం కోసం తన కళను వినియోగించాలని ఆయన డిసైడయ్యారు, వెంటనే రంగంలోకి దిగారు.
ఓటరు చైతన్యం కోసం ఏం చేస్తున్నాడు?
కొల్హాపుర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 81 వార్డులు ఉన్నాయి. అక్కడ జనవరి 15న మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓటింగ్ జరగనుంది. జనవరి 16న ఓట్ల లెక్కింపును నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో గత ఐదు రోజులుగా (జనవరి 3 నుంచి) కొల్హాపుర్ నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లు, వీధుల్లో అర్హాన్ మిఠారి సంగీత ప్రదర్శన ఇస్తున్నారు. ఆయన వీధిలో నిలబడి సాక్సోఫోన్ను వాయిస్తుంటే చుట్టూ జనం గుమిగూడుతున్నారు. సంగీత బాణీలను ఆసక్తిగా వింటున్నారు. అక్కడే అర్హాన్ ఏర్పాటు చేసిన ప్లకార్డును కూడా చదువుతున్నారు. ఆ ప్లకార్డుపై ఓటర్ల కోసం విలువైన సందేశాన్ని అర్హాన్ రాసిపెట్టారు. డబ్బు కోసం, దుస్తుల కోసం, ఆహారం కోసం, మద్యం కోసం, కానుకల కోసం ఓటును అమ్ముకోవద్దనే మెసేజ్ ఆ ప్లకార్డులో ఉంది. ఓటును అమ్ముకుంటే ప్రజలు పశ్చాత్తాప పడాల్సి వస్తుందని, రాబోయే ఐదేళ్లలో కొల్హాపుర్ వికాసం ఆగిపోతుందనే విషయాన్ని సైతం అందులో ప్రస్తావించారు. దీంతో ప్రస్తుతం నగరంలో హాట్ టాపిక్గా అర్హాన్ మారాడు. ఓటరు చైతన్యానికి, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం అతడు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని స్థానికులు కొనియాడుతున్నారు. అర్హాన్ను ఇతర కళాకారులు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఓటరు చైతన్యం కోసం కొల్హాపుర్లో ఆయన నిర్వహిస్తున్న సంగీత ప్రదర్శనల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
అర్హాన్ ఆలోచనను ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి!
"కొల్హాపుర్లో అర్హాన్ చాలా చక్కటి కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాడు. ఓటరు చైతన్యానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అర్హాన్ ఆలోచనను ప్రజలు సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే మంచి ఫలితం వస్తుంది. మంచి నేతలను ప్రజలు ఎన్నుకుంటారు. తద్వారా నగర వికాసం సాధ్యమవుతుంది" అని కొల్హాపుర్ వాస్తవ్యుడు శివాజీ పాటిల్ పేర్కొన్నారు.
నేను నిజాయితీగా ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను: అర్హాన్ మిఠారీ
"ఓటర్లను చైతన్యపర్చడానికి నేను నిజాయతీగా ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. స్వచ్ఛందంగా ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాను. నా సంగీత ప్రతిభతో ప్రజలను ఆకట్టుకొని, వారికి ఓటు విలువను తెలియజేస్తున్నాను. ఓటర్లు ప్రలోభాలకు లొంగకుండా నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలి అనేది నా సందేశం. తద్వారా మా కొల్హాపుర్ నగర వికాసం సాధ్యమవుతుంది" అని అర్హాన్ మిఠారి ఈటీవీ భారత్కు చెప్పారు.