ఒకే చెట్టుకు 14 రకాల మామిడి పండ్లు- చూసేందుకు జనం క్యూ- ఓ రైతు ప్రయోగాల ఫలితం
ఏడాదిలో 6 నెలలు మామిడి పండ్లు కాస్తూనే ఉంటాయి- 14 కొమ్మలకు 14 రకాల పండ్లు- రైతు ఉకాభాయ్ భట్టి సుదీర్ఘ ప్రయోగాల ఫలితమిది
Published : May 10, 2026 at 3:30 PM IST
Different Types Mangoes On A Tree : ఏ రకం మామిడి చెట్టుకు ఆ రకం మామిడి పండ్లే కాస్తాయి. కానీ ఓ ప్రగతిశీల రైతు ఇంటి ప్రాంగణంలో ఉన్న మామిడి చెట్టుకు ఏకంగా 14 రకాల మామిడి పండ్లు కాస్తాయి. అత్యంత అరుదైన దేశీయ రకాల మామిడి పండ్లు ఈ చెట్టుకు కాస్తున్నాయి. సాధారణంగానైతే మామిడి సీజన్ 2-3 నెలలే. కానీ ఈ స్పెషల్ మ్యాంగో ట్రీపై 14 రకాల పండ్లు వేర్వేరు సమయాల్లో పూతకు, కాపునకు వస్తాయి. దాదాపు 6 నెలల పాటు నిరంతరం ఏదో ఒక రకం మామిడి పండ్లను ఈ చెట్టు ఇస్తూనే ఉంటుంది. ఇంతకీ ఈ విశిష్టమైన వృక్షం ఎక్కడుంది? దీనికి 14 రకాల మామిడి పండ్లు ఎలా కాస్తున్నాయి? ఇందుకోసం ఆ ప్రగతిశీల రైతు ఏం చేశారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఇలా సాధ్యమైంది?
గుజరాత్లోని అమ్రేలి జిల్లా గిర్ కేసర్ రకం మామిడి పండ్ల తోటలకు నిలయం. ఈ జిల్లాలోని ధారి తాలూకా దిటాలా గ్రామానికి చెందిన ఓ ప్రగతిశీల రైతు పేరు ఉకాభాయ్ భట్టి. ఆయన ఇంటి ప్రాంగణంలో ఒక దేశీయ మామిడి చెట్టు ఉంది. ఆ చెట్టుపైనే 14 రకాల మామిడి పండ్లను పండించాలని ఉకాభాయ్ భావించారు. ఇందుకోసం ప్రయోగాత్మకంగా మల్టిపుల్ టాప్ వర్కింగ్ అనే ప్రత్యేకమైన అంటుకట్టే పద్ధతిని ఆయన ఉపయోగించారు. దేశీయ మామిడి చెట్టుకు ఉన్న ప్రధానమైన లావుపాటి కొమ్మలను కొంత ఎత్తులో కత్తిరించారు. కత్తిరించిన కొన్ని రోజులకు ఆ గాయాల భాగాల నుంచి కొత్తగా లేత కొమ్మలు పుట్టుకొచ్చాయి.
గుజరాత్లోని ప్రసిద్ధ గిర్ కేసర్తో పాటు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 14 రకాల నాణ్యమైన మామిడి చెట్ల కొమ్మలను ఉకాభాయ్ సేకరించారు. చెట్టుకు ఉన్న 14 వేర్వేరు కొత్త కొమ్మలపై, సేకరించిన 14 రకాల మామిడి కొమ్మలను విడివిడిగా అంటుకట్టారు. ఒక కొమ్మపై కేసర్, ఇంకొక కొమ్మపై అల్ఫోన్సో, మరో కొమ్మపై లంగ్డా ఇలా ప్రతీ కొమ్మకూ ఒక రకాన్ని అమర్చి గ్రాఫ్టింగ్ టేప్తో గాలి చొరబడకుండా గట్టిగా కట్టేశారు. కొన్ని వారాల్లోనే ఆ 14 రకాల కొమ్మలు ప్రధాన వృక్షంతో పూర్తిగా కలిసిపోయి, ఆ చెట్టు నుంచి వచ్చే పోషకాలతో స్వతంత్రంగా పెరగడం ప్రారంభించాయి. ఆయా గ్రాఫ్టింగ్ జాయింట్ల కింద వచ్చే నాటు చిగుళ్లను ఆయన ఎప్పటికప్పుడు తుంచేస్తూ, కేవలం అంటుకట్టిన రకాలే పెరిగేలా జాగ్రత్త పడ్డారు. ఈ విధంగా ఒకే చెట్టుపై 14 రకాల మామిడి పండ్లను ఉకాభాయ్ విజయవంతంగా పండించారు.
6 నెలలు పండ్లు కాస్తూనే ఉంటాయి!
గుజరాత్లో మామిడి సీజన్ మార్చి నెల మధ్య నుంచి జూన్ వరకు ఉంటుంది. ఈ సీజన్ మే నెలలో గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఏటా మామిడి సీజన్లో ఉకాభాయ్ ఇంట్లోని చెట్టు వివిధ రంగులు, ఆకారాలు, రుచులతో కూడిన మామిడి పండ్లతో కళకళలాడుతుంటుంది. సాధారణంగా మామిడి సీజన్ 2 నుంచి 3 నెలలు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ఈ చెట్టుపై ఉన్న 14 మామిడి రకాలు వేర్వేరు సమయాల్లో పూతకు, కాపునకు వస్తాయి. ఈ చెట్టు మార్చి (హోలీ) నుంచి నవంబర్ (దీపావళి) వరకు దాదాపు 6 నెలల పాటు నిరంతరం ఏదో ఒక రకం మామిడి పండ్లను ఇస్తూనే ఉంటుంది. ఈ స్పెషల్ మ్యాంగో ట్రీని చూడటానికి పరిసర గ్రామాల ప్రజలూ ఉకాభాయ్ ఇంటికి వస్తుంటారు.
ఏయే రకాల పండ్లు?
ఉకాభాయ్ ఇంట్లోని మామిడి చెట్టుపై గుజరాతీలకు ఎంతో ఇష్టమైన గిర్ కేసర్, హాపుస్ (అల్ఫోన్సో) రకం పండ్లు కాస్తాయి. ఇక మన దేశంలోనే ఖ్యాతిని గడించిన లంగ్రా, దషెహ్రి, ఆమ్రపాలి, తోతాపురి కూడా కాస్తాయి. కాలో జమాదార్, గులాబీయో, దుధ్పేడో, బాదామి, రస్బరి, నీలం, దాద్మియో, సిందూరియో, నాళియెరో, క్యాప్టెన్ వంటి అరుదైన రకాల మామిడి పండ్లు కూడా దీనిపై పండుతాయి.
ఏళ్ల తరబడి చేసిన ప్రయోగాల ఫలితమిది!
"మా చెట్టుపై ఇప్పుడు 14 రకాల మామిడి పండ్లు కాస్తాయి. అంటుకట్టడంలో నేను సంవత్సరాల తరబడి చేసిన ప్రయోగాలకు ఫలితమిది. నా ప్రయోగాలు విజయవంతమయ్యాయి. ఇన్ని రకాల పండ్లు ఏకకాలంలో, ఒకే చెట్టుకు కాయడాన్ని చూస్తే సంతృప్తికరంగా ఉంది. అరుదైన మామిడి రకాలను పరిరక్షించి భావితరాలకు అందించే లక్ష్యంతోనే నేను ఈ ప్రయోగాలు చేశాను. ఈ చెట్టుకు పండే ప్రతీ మామిడి రకానికి ఒక్కో రకం రుచి, సువాసన, రూపం ఉంటాయి. చాలా ఏళ్ల క్రితం నవాబుల కాలంలో ప్రసిద్ధి చెందిన మామిడి రకాలు కూడా మా చెట్టుకు కాస్తున్నాయి. దేశంలోని ఇతరత్రా రాష్ట్రాల మామిడి రకాలనూ మా చెట్టు ఇస్తుంది. వ్యవసాయం, ఉద్యానవన రంగాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ చెట్టును చూడటానికి వస్తుంటారు" అని ప్రగతిశీల రైతు ఉకాభాయ్ భట్టి చెప్పారు.
ఉకాభాయ్ భట్టి రైతులకు స్ఫూర్తిప్రదాత
"దేశీయ మామిడి చెట్టుకు అంటుకట్టడంలో ఉకాభాయ్ భట్టి చేసిన ఈ ప్రయోగం రైతులను కొత్త పద్ధతులు అవలంబించేలా, వినూత్నంగా ఆలోచించేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. అంతరించిపోతున్న అరుదైన మామిడి రకాలను పరిరక్షించడానికి ఉకాభాయ్ భట్టి అనుసరించిన అంటుకట్టే పద్ధతి దోహదపడుతుంది. ఇది వ్యవసాయ రంగంలో భారతీయ రైతుల పరిశోధనలకు, ప్రయోగాలకు ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ. ఇటువంటి ప్రయత్నాలు రోజురోజుకూ అంతరించిపోతున్న పంట రకాలను కాపాడేందుకు చేదోడుగా నిలుస్తాయి" అని ఉద్యానవన శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు.
