బిర్యానీతో న్యూ ఇయర్ దావత్- నిమిషానికి 1,336 ఆర్డర్లతో రికార్డ్ సృష్టించిన ఇండియన్స్!
నిమిషానికి 1,336 బిర్యానీలు ఆర్డర్- న్యూ ఇయర్ వేడుకలను ఇష్టమైన వంటకాలతో ప్రారంభించిన భారతీయులు
Published : January 1, 2026 at 7:30 PM IST
New Year Biryani Orders 2026 : 2026 నూతన సంవత్సర వేడుకలను భారతీయులు తమదైన రీతిలో జరుపుకున్నారు. తమకు ఇష్టమైన ఆహార పదార్థాలు ఆన్లైన్లో తెప్పించుకుని, న్యూ ఇయర్ వేడుకలను ఆస్వాదించారు. ముఖ్యంగా బుధవారం ఒక్కరోజే ఆన్లైన్లో నిమిషానికి 1,336 బిర్యానీలు ఆర్డర్ చేసి రికార్డ్ సృష్టించారు.
ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్ఫాం స్విగ్గీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, న్యూ ఇయర్ ఈవ్లో బిర్యానీ ఆర్డర్లు వెల్లువలా వచ్చిపడ్డాయి. ఎలా అంటే? డిసెంబర్ 31 రాత్రి 8 గంటలకే స్విగ్గీలో నిమిషానికి సగటున 1,336 బిర్యానీ ఆర్డర్లు వచ్చాయి. అంతకంటే విశేషం ఏమిటంటే, రాత్రి 7.30 గంటలకే ఏకంగా 2,18,993 బిర్యానీలు ఆర్డర్స్ వచ్చాయి. అందులో భువనేశ్వర్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి తన మిత్రులకు పార్టీ ఇవ్వడం కోసం ఏకంగా 16 కిలోల బిర్యానీని ఒకే ఆర్డర్లో ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఓ ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే, భారతీయులు 2025 మొత్తంలో ఏకంగా 93 మిలియన్ బిర్యానీలు ఆర్డర్ చేశారు. అంటే సగటున ప్రతి సెకెన్కు 3.25 ఆర్డర్లు వచ్చాయన్నమాట. దీనిని బట్టి భారతీయులకు బిర్యానీ అంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుస్తోంది.
గట్టి పోటీ ఇచ్చిన పిజ్జా, బర్గర్స్
న్యూఇయర్ వేడుకల్లో బిర్యానీకి పిజ్జా, బర్గర్లు కూడా గట్టిపోటీ ఇచ్చాయి. ఇది మారుతున్న యువత ఆహారపు అలవాట్లను ప్రతిబింబిస్తోంది. స్విగ్గీ డేటా ప్రకారం, రాత్రి 8.30 గంటల నాటికి 2.10 లక్షలకు పైగా పిజ్జాలు డెలివరీ జరిగాయి. మరోవైపు 2.16 లక్షలకు పైగా బర్గర్లు ఆర్డర్లు పెట్టారు.
స్వీట్లు కూడా తగ్గేదేలే
ఇక న్యూఇయర్ సమీపించేనాటికి రాత్రి 10.30 గంటల ప్రాంతంలో రసమలై, గజర హల్వా, గులాబ్ జమూన్ లాంటి స్వీట్లకు భారీగా ఆర్డర్లు వచ్చినట్లు స్విగ్గీ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
ట్రెండీ-వింత ఆర్డర్లు
ఈ ఆర్డర్లతోపాటు కొంత మంది ట్రెండీగా, మరికొందరు చాలా వింతైన ఫుడ్ ఆర్డర్లు ఇచ్చారు.
- బెంగళూరుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఒకే ఆర్డర్లో 100 బర్గర్లను ఆర్డర్ చేశాడు.
- గోవాకు చెందిన మరో కస్టమర్ 39 రకాల కబాబ్లు, టిక్కాలు, ఇతర రుచికరమైన వంటకాలను ఆర్డర్ చేసి, అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.
- గురుగ్రామ్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఒకే ఆర్డర్లో 18 బాక్సుల బ్రౌనీలు, 18 ప్లమ్ కేకులు ఆర్డర్ ఇచ్చాడు.
- నాగ్పుర్కు చెందిన ఓ కస్టమర్ ఒక రోజులో 93 కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్లు ఇచ్చాడు.
- సూరత్కు చెందిన ఓ ఆహార ప్రియుడు కేవలం డిసెంబర్ 31నే 22 వేర్వేరు రెస్టారెంట్ల నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశాడు.
- ఈ విధంగా భారతీయులు తమకు ఇష్టమైన ఆహార పదార్థాలతో 2026కు స్వాగతం పలికారు.
ఒక్కరోజులో 75 లక్షల ఆర్డర్లు
ఇక న్యూఇయర్ వేడుకల వేళ ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్ఫామ్స్ జొమాటో, క్విక్ కామర్స్ సంస్థ బ్లింకిట్లు సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాయి. ఎటెర్నెల్కు చెందిన ఈ రెండు సంస్థలు డిసెంబర్ 31న ఒక్కరోజే ఈ రెండికి కలిపి ఏకంగా 75 లక్షల ఆర్డర్లు వచ్చాయి. ఈ విషయాన్ని కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు దీపిందర్ గోయల్ తన ఎక్స్ పోస్ట్ ద్వారా తెలిపారు. అంతేకాదు గిగ్ వర్కర్ల సమ్మె ప్రభావం తమ కార్యకలాపాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేదని పేర్కొన్నారు. అయితే వీరికి ఏటా ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాలే ఇచ్చామని, ఎలాంటి అదనపు చెల్లింపులు చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. బుధవారం ఒక్కరోజే 63 లక్షల మంది కస్టమర్ల నుంచి 75 లక్షల ఆర్డర్లు వచ్చాయని దీపిందర్ గోయల్ చెప్పారు. మొత్తం 4.5 లక్షల మందికిపైగా కస్టమర్లకు తమ డెలివరీ బాయ్స్ సేవలందించారని తెలిపారు.
850మందితో సూర్య నమస్కారాలు- వినూత్నంగా న్యూ ఇయర్ సెలెబ్రేషన్స్
మద్యం బదులు పాలతో న్యూ ఇయర్ వేడుకలు- ఈసారి డిఫరెంట్గా సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్న జైపుర్ వాసులు