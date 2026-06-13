పట్టపగలే చోరీ- 132 అడుగుల మొబైల్ టవర్ను ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు
రాత్రికి రాత్రే మాయమైన 132 అడుగుల మొబైల్ టవర్- పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇచ్చిన కంపెనీ
Published : June 13, 2026 at 3:33 PM IST
Mobile Tower Missing In Bihar : బిహార్లోని బక్సర్ జిల్లా డుమ్రావ్ గ్రామంలో ఒక షాకింగ్ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. గ్రామంలో మధ్యలో ఉన్న 132 అడుగుల ఎత్తైన భారీ మొబైల్ టవర్, దానితోపాటు ఒక పెద్ద జనరేటర్ ఉన్నపళంగా కనిపించకుండా పోయాయి. సినిమాల్లో లాగా గుట్టుచప్పుడు కాకుండా జరిగిన ఈ ఘరానా చోరీపై స్థానికులు, పోలీసులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
డుమ్రావ్ గ్రామంలోని వార్డు నంబర్-18లో చాలా కాలం క్రితం జీటీఎల్ అనే కంపెనీ మొబైల్ టవర్ను ఏర్పాటు చేసింది. గత కొంత కాలంగా అది మూతపడి ఉంది. ఇటీవల దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి జీటీఎల్ కంపెనీ సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్లి చూసే సరికి వారి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది. అంత పెద్ద టవర్ ఉన్న చోట కేవలం ఖాళీ స్థలమే ఉంది. అక్కడ ఒకప్పుడు ఏర్పాటు చేసిన 132 అడుగుల భారీ మొబైల్ టవర్గానీ, 15కేవీ జనరేటర్, ఇతర టెక్నికల్ ఎక్విప్మెంట్ గానీ కనిపించలేదు. దీనితో వారి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది. దీనితో కంపెనీ ప్రతినిధి డుమ్రావ్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విధంగా ఆ ఘరానో చోరీ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇంత పెద్ద టవర్ను దొంగలు చోరీ చేసినా, స్థానికులు ఎవరికీ ఈ విషయం తెలియకపోవడం!
ఆ స్థలం యజమాని ఏమంటున్నారు?
వాస్తవానికి ఆ టవర్ హరేనాథ్ యాదవ్ అనే స్థానిక వ్యక్తి స్థలంలో ఉండేది. 2010లో కంపెనీతో ఆయన 12 ఏళ్ల కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకున్నాడు. 2022లో ఆ కాంట్రాక్ట్ ముగిసింది. దీనితో సదరు కంపెనీ హరేనాథ్కు అద్దె డబ్బులు చెల్లించడం ఆపేసింది.
"మాకు రావాల్సిన డబ్బుల కోసం కంపెనీకి నాలుగు సార్లు నోటీసులు పంపించాం. కానీ వారు పట్టించుకోలేదు. టవర్ను అలాగే వదిలేశారు. తీరా ఇప్పుడు చూస్తే టవరే మాయమైపోయింది" అని హరేనాథ్ యాదవ్ చెప్పారు.
అందరూ చూస్తుండగా- పట్టపగలే చోరీ!
మరి అంత పెద్ద టవర్ను ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఎలా దొంగిలించారు అంటే? స్థానికులు చెబుతున్నదాని ప్రకారం, ఈ టవర్ ఒక్క రోజులో మాయం కాలేదు. గత 15, 20 రోజులుగా కొంత మంది కార్మికులు వచ్చి టవర్ నట్లు, బోల్టులు ఊడదీస్తూ, ఇనుప ముక్కలను పెద్ద ట్రక్కుల్లో ఎక్కించుకొని వెళ్లారు. ఇలా టవర్ను, పక్కనే ఉన్న జనరేటర్ను వాళ్లు తీసుకెళ్లడం తాము కళ్లారా చూశామని స్థానికులు చెప్పారు. కంపెనీకి, స్థల యజమానికి మధ్య గొడవ నడుస్తోంది కాబట్టి, కంపెనీ వాళ్లే టవర్ను తీసేస్తున్నారని తాము అనుకున్నామన్నారు. అయితే వచ్చిన వాళ్లు కంపెనీ మనుషులు కాదు, ఘరానా దొంగలు! ఈ దొంగలు ఎంతో తెలివిగా, ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా, అందరూ చూస్తుండగానే పట్టపగలు ఈ భారీ టవర్ను ముక్కలు ముక్కలుగా కోసి ఎత్తుకెళ్లారు.
మా ఆస్తులకు రక్షణ ఏదీ?
తమ గ్రామంలో అందరూ చూస్తుండగా, ఇంత పెద్ద చోరీ జరగడంతో స్థానికలు భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "దొంగలు అంత పెద్ద టవర్ను అందరి ముందూ దొంగలించగలిగితే, ఇక మా ఇళ్లకు, మా ఆస్తులకు ఏం రక్షణ ఉంటుంది?" అని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై బక్సర్ జిల్లా ఎస్పీ శుభమ్ ఆర్య మాట్లాడుతూ, కంపెనీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెప్పారు. స్థల యజమానిని, చుట్టుపక్కల వారిని విచారణ చేసి దొంగలను త్వరలోనే పట్టుకుంటామని ఆయన అన్నారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
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