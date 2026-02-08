రిక్షా డ్రైవర్ కూతురి ప్రతిభ- 13ఏళ్ల వయసులోనే రచనలు- 21కథలతో పుస్తకం ప్రచురణ
అంతరించిపోతున్న పక్షులు, వన్యప్రాణుల గురించి స్టోరీలు- కూతురుకు తండ్రి ఫుల్ సపోర్ట్
Published : February 8, 2026 at 10:25 AM IST
School Girl Wrote Stories : సాధారణంగా పాఠశాలలో చదువుతున్న పిల్లలు ఆడుతూ, పాడుతూ గడిపేస్తుంటారు. కానీ, అందుకు విరుద్ధంగా ఓ అమ్మాయి ఎనిమిదో తరగతి చదువుతూనే రచనలు చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఈ మధ్యే ఆమె 21 కథలతో రాసిన పుస్తకం ప్రచురితమైంది. ఓ రిక్షా డ్రైవర్ కూతురు ఇదంతా చేయడం గమనార్హం. దీంతో ఆ బాలిక ప్రతిభను అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు. మరి ఆ బాలిక ఎవరు? ఆమె స్టోరీలు రాయడం వెనుక స్టోరీ ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గుజరాత్, జునాగఢ్ జిల్లాకు చెందిన రాజుభాయ్ రిక్షా నడుపుతూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. ఆయనకు ప్రీతి అనే కూతురు ఉంది. ఆమె ప్రభుత్వ బాలికల పాఠశాలలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతోంది. ఆమె అంతరించిపోతున్న పక్షులు, వన్యప్రాణులు, ప్రస్తుత మానవ పరిస్థితులు గురించి కథలు రాయడం మొదలుపెట్టింది. ఇటీవల ఆమె రాసిన 21 బాలల కథల సంకలనం ప్రచురితమైంది. ఇందుకు ఆ బాలిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు కంచన్బెన్ సంగని, మాజీ ప్రధానోపాధ్యాయుడు తరణ్భాయ్ సహకారం అందించారు.
విద్యాశాఖ మంత్రి ప్రశంసలు
ప్రీతి రచనా శైలిని గుర్తించిన పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు కంచన్బెన్ సంగని ఆమెను మరింత ప్రోత్సహించారు. ఫలితంగా ప్రీతి రచనాశైలి మరింత అభివృద్ధి చెందింది. అంతేకాదు, ప్రీతి ప్రతిభను రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రివాబా జడేజా (క్రికెటర్ రవీంద్ర జడేజా భార్య) కూడా ప్రశంసించారు.
కాకి కథతో రచనా ప్రయాణం
ప్రీతి మొదట అంతరించిపోతున్న 'కాకి' కథతో తన రచనా ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టింది. ఇప్పుడు ఆమె 21 రకాల స్టోరీల సంకలనాన్ని లిఖించింది. అందులో ద మొబైల్ గోస్ట్, ది లాండ్ ఆఫ్ బర్డ్స్, బాయ్స్ హోంవర్స్ వంటి వివిధ రకాల కథలను రాసింది. ఈ సందర్భంగా తన రచనా ప్రతిభకు తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల మద్దతు ఎంతగానో తోడ్పడిందని ప్రీతి ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది.
"ఉపాధ్యాయురాలు కంచన్బెన్ కథలు బాగా రాయమని, పుస్తకాలు ఎక్కువగా చదవమని నన్ను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహించేవారు. అదేవిధంగా నా తల్లిదండ్రులు కూడా కథలు రాయడంలో నాకు మద్దతు ఇచ్చి, విజయం వైపు నడిచేలా నాకు తోడ్పాటునందించారు" అని ప్రీతి చెప్పింది.
తన రచనా శైలికి రాష్ట్ర స్థాయిలో బహుమతులు
ప్రీతి ఎనిమిదో తరగతిలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ కన్యాశాల నెం.4లో చేరినప్పుడు, ఆమె రచనా సామర్థ్యాలను పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు కంచన్బెన్, పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ తరుణ్భాయ్ గుర్తించి, రచనను కొనసాగించమని ఆమెను ప్రోత్సహించారు. ప్రీతికి వివిధ రకాల విషయాలను గ్రహించి చక్కగా రాసే నేర్పు ఉందని వారు చెబుతున్నారు. మొదట స్కూల్లో ప్రీతికి ఒక అంశాన్ని ఇచ్చి, దాన్ని ఒక బాలల కథగా రాసుకుని రమ్మని చెప్పేవారు. ఆ అంశాన్ని చక్కగా రాసి మరుసటి రోజు పాఠశాలకు తీసుకువచ్చేది ప్రీతి. ఇలా మొదలైన ఆమె రచనా ప్రస్థానం, తాలూకా, జిల్లా, జోన్, రాష్ట్ర స్థాయిల వరకు చేరింది. వివిధ రకాల బాలల కథల పోటీల్లో పాల్గొని, రాష్ట్ర స్థాయిలో బహుమతులను సైతం ఆమె సొంతం చేసుకుంది.
'నా కూతురిని ప్రోత్సహించినందుకు కృతజ్ఞతలు'
ఈ సందర్భంగా ప్రీతి తండ్రి రాజుభాయ్ తన కూతురి రచనా ప్రతిభ గురించి మాట్లాడారు. నాకు రచన, సాహిత్యం గురించి పెద్దగా తెలియదు. కానీ, నా కూతురు కథలు చాలా చక్కగా రాస్తోందని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. నా కూతురిలోని ప్రతిభను గుర్తించిన ఉపాధ్యాయురాలందరికి నా కృతజ్ఞతలు. భవిష్యత్తులో నా కూతురు రచయిత్రిగా కొనసాగడానికి కావాల్సిన తోడ్పాటును నేను అందిస్తాను" అని రాజుభాయ్ పేర్కొన్నారు.
అప్పడే ప్రీతిలోని టాలెంట్ను గ్రహించా!
మరోవైపు, పాఠశాల మాజీ ప్రిన్సిపల్ తరుణ్భాయ్, విద్యార్థిని అద్భుత ప్రతిభ గురించి వివరించారు. "జూనాగఢ్లోని ప్రధానమంత్రి కన్యా శాల నెం.4లో ప్రిన్సిపల్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను ప్రీతిని కలిశాను. అప్పుడే ఆమెలో ఉన్న రచన శైలి, కథలు రాయడంలో ఆమె చూపించిన ఉత్సాహాన్ని నేను గమనించాను. చదువుతో పాటు ఆమెను రచయిత్రిగా ఎలా మార్గనిర్దేశం చేయవచ్చో అప్పుడే ఆలోచించాను" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
'ఐ-లైవ్ కనెక్ట్' సంచలనం- AI పర్యవేక్షణలో రోగులు- నేరుగా డాక్టర్లకే లైవ్ అప్డేట్స్!
ఒకప్పుడు భక్తికి, ఫుట్బాల్కు చిరునామా- ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న 'గిటార్ విలేజ్'!