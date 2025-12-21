స్నేహం కోసం 13ఏళ్ల బాలుడి సాహసం- ఎలుగుబంటిని తరిమికొట్టిన ఫ్రెండ్
స్వల్పగాయాలతో బయటపడ్డ దెవెశ్- గ్రామస్థుల ప్రశంసలు!
Published : December 21, 2025 at 12:20 PM IST
Boy Confronted Bear To Saved Friend : మామూలుగా పిల్లలు వీధిలో ఆడుకునే సమయంలో ఒక కుక్క వాళ్ల దగ్గరకు వస్తేనే చాలా కంగారుపడతారు. అలాంటిది ఒక ఎలుగుబంటి వస్తే ఇంకెంత భయపడతారు. సరిగ్గా ఇలాంటి సంఘటనే ఉత్తరాఖండ్లో జరిగింది. పాఠశాల నుంచి తిరిగి ఇంటికి వస్తున్న పిల్లలపై ఒక ఎలుగుబంటి దాడి చేసింది. ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న పిల్లలంతా బాగా భయపడిపోయారు. కానీ, ఒక పిల్లాడు మాత్రం బెదిరిపోకుండా తన స్నేహితుడిని ఆ ఎలుగుబంటి బారి నుంచి కాపాడాడు. అలాగే ఊరందరి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.
స్థానికుల వివరాల ప్రకారం, చమోలీ జిల్లాలోని పోఖారి డెవలప్మెంట్ బ్లాక్లో దెవెశ్, పంకెశ్ ఇద్దరూ హరిశంకర్ జూనియర్ హై స్కూల్లో చదువుతున్నారు. ఈ ఇద్దరు పిల్లల వయస్సు 13 సంవత్సరాలు, 6వ తరగతి చదువుతున్నారు. శనివారం, పాఠశాల నుంచి ఇంటికి తిరిగి వెళ్తున్న సమయంలో వారికి దారిలో ఒక ఎలుగుబంటి ఎదురైంది. అప్పుడు అది వారిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. దాంతో పిల్లలంతా చాలా భయపడిపోయారు.
రాళ్లతో తరిమి కొట్టి
అదే సమయంలో ఎలుగుబంటి అకస్మాత్తుగా దెవెశ్ కాలును పట్టుకుందని చెప్పాడు. దాంతో తను భయపడిపోయి గట్టిగా కేకలు వేయడం ప్రారంభించాడని అన్నాడు. అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్న దెవెశ్ను చూసి పంకెశ్ బయపడలేదని తెలిపాడు. అంతేకాకుండా అతను ధైర్యంగా వ్యవహరించాడని అన్నాడు. ఆ ఎలుగుబంటిపై రాళ్లతో దాడి చేయడం ప్రారంభించాడని చెప్పాడు. దాంతో ఆ ఎలుగుబంటి దెవెశ్ కాలును విడిచిపెట్టి అక్కడి నుంచి పారిపోయిందని తెలిపాడు.
స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డ దెవెశ్
అనంతరం ఉపాధ్యాయుడు మన్బర్ సింహ్ స్వపంగా గయపడిన దెవెశ్ను పోఖరీలోని కమ్యటూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కు తీసుకెళ్లారని చెప్పారు. వైద్యులు చికిత్స అందించి, ఇంటికి పంపారని అన్నారు. 'నేను ఆ క్షణంలో చాలా బయపడ్డాను. ఒకవేల పంకెశ్ ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి నన్ను కాపాడకపోయుంటే నాకు ఏదైనా జరిగి ఉండేది. నాకు నిజమైన స్నేహితుడు దెవెశ్' అని పంకెశ్ అన్నాడు.
ధైర్యసాహసాలకు ప్రశంసలు
ఎలుగుబంటి దెవెశ్పై దాడి చేసినప్పుడు పంకెశ్ ధైర్యంగా దాన్ని ఎదిరించినందుకు గ్రామస్థులంతా తనను ప్రశంసించారు. అలాంటి పరిస్థితిలో ఎవరు ఉన్న వాళ్లు భయపడతారు. ఎదుకంటే ఒక ఎలుగుబంటిని ఎదుర్కొనే దైర్యం ఎవరూ చేయలేరు కనుక. కానీ, పంకెశ్ మాత్రం అలా కాకుండా ధైర్యం చూపించి, కష్ట సమయంలో తన స్నేహితుడితో పాటు నిలిచి తన ప్రాణలు కాపాడాడని స్థానికులు అన్నారు.
అధికారుల స్పంధన
అటవీ శాఖ బృందం ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తోందని అటవీ రేంజ్ ఆఫీసర్ నావల్ కిషోర్ నేగి తెలిపారు. అక్కడ పరిశరాల్లో జీవిస్తున్న ప్రజలు ఎటువంటి అసౌకర్యానికి గురికాకుండా ఉండేందుకు ఆ ప్రాంతంలో గస్తీని పెంచామని చెప్పారు. ఇటీవల కాలంలో అడవి జంతువులు తరచుగా గ్రామంలోకి చొరబడుతునాయని అన్నారు. అందుకే ప్రజలు కూడా కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు జాగ్రతగా ఉండాలన్నారు.
గతంలోనూ ఇలాగే
ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు 14 మంది ఎలుగుబంట్ల దాడుల్లో గాయపడ్డారు. దాంతో ఎలుగుబంట్ల ముప్పుతో జిల్లా నివాసితులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. అలాగే 2022లో ఎలుగుబంటి దాడుల ఫలితంగా ఒక మరణం, నాలుగు గాయాలు సంభవించాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. 2024లో రెండు మరణాలు, మూడు గాయాలు సంభవించాయి. అదేవిధంగా 2025లో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఎలుగుబంట్లు 14 మందిని గాయపరిచాయి.
ఆసియాలోనే అతిపెద్ద కిచెన్- పావు గంటలో క్వింటాల్ బియ్యం ఉడికిపోతాయ్- గంటలో 20వేల రోటీలు తయారీ
ప్రాచీన కళను కాపాడేందుకు ఇద్దరు సోదరుల తాపత్రయం- 24 ఏళ్లుగా 'పటచిత్ర' కళలో ఉచిత శిక్షణ- దీని హిస్టరీ చాలా పెద్దది!