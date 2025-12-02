ETV Bharat / bharat

13ఏళ్ల వయసులో మిస్సింగ్- 35ఏళ్ల తర్వాత ఫ్యామిలీతో ఇంటికి- ఏం జరిగింది?

35 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన వ్యక్తి- ఇకపై ఏటా వస్తానని హామీ

Zahid Sheikh
Zahid Sheikh
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Missing Man Found After Years : చనిపోయాడని అంత్యక్రియలు కూడా పూర్తి చేసిన 35 సంవత్సరాల తర్వాత ఓ వ్యక్తి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. ఈ సంఘటన బంగాల్​​లోని మాల్దా జిల్లాలో జరిగింది. జాహిద్ షేక్ 13 ఏళ్ల వయసులో తప్పిపోయి, మళ్లీ ఇప్పుడు 48 సంవత్సరాల వయసులో అతని కుటుంబ సభ్యులను కలుసుకున్నారు. అసలు ఎవరీ జాహిద్ షేక్? అతనికి ఏం జరిగింది? ఈ విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం, మాల్డా జిల్లాలోని నవ్డా జాదుపుర్ గ్రామంలో జాహిద్ షేక్ కుటుంబంతో కలిసి నివసించేవారు. అతని కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడడంతో, 13 ఏళ్ల వయస్సులోనే జీవనోపాధి కోసం పంజాబ్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ కూలీ పని చేస్తూ జీవనం సాగించేవారు. కానీ ఒక రోజు అకస్మాతుగా అతను కనిపించకుండా పోయారు. ఎంత వెతికినా, అతని జాడ ఎవరికీ తెలియలేదు. అలా కొంత కాలానికి అతనిపై ఆశలు వదులుకున్న తల్లిదండ్రులు కొడుకు చనిపోయి ఉంటాడని భావించి, అంత్యక్రియలు కూడా నిర్వహించారు. కానీ ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా, జాహిద్ షేక్​ ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు.

ఒక రోజు పంజాబ్‌లో పనిచేస్తున్న సమయంలో తనకు ఘోర ప్రమాదం జరిగిందని జాహిద్ తెలిపారు. స్థానికులు ఆయన్ను ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా, దాదాపు ఏడాది పాటు ఆయన ఆసుపత్రిలోనే మంచంపై నుంచి లేవలేని స్థితిలో ఉన్నారు. ఏడాదిన్నర తర్వాత ఆయన ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. కానీ తను ఇంటికి తిరిగి వచ్చే స్థితిలో లేరు. ఆ సమయంలో, ఒక వ్యక్తి తనకు ఆశ్రయం ఇచ్చారని జాహిద్​ చెప్పారు. తర్వాత క్రమంగా కోలుకుంటూ ఆ వ్యక్తి దగ్గరే పనిచేయడం ప్రారంభించారు. అనంతరం, కొన్ని రోజులకి ఆయన దిల్లీలోని గాజియాబాద్‌కు వెళ్లారు. అక్కడే పనిచేసుకుంటూ స్థిరపడ్డారు. ఆయన అక్కడి యువతిని చూసి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారికి ఏడుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. వారిలో ఇప్పటికే ఇద్దరికి వివాహం చేశారు. ఇప్పుడు తన కుటుంబం వద్దకు వచ్చారు.

Zahid Sheikh House
జాహిద్​ షేక్​ ఇల్లు

"నేను ఈ ఇంట్లో 13 సంవత్సరాలు పెరిగాను. తర్వాత 35 సంవత్సరాలు గాజియాబాద్‌లోనే గడిపాను. పంజాబ్‌లో నాకు ఓ ప్రమాదం జరిగింది. ఒక సంవత్సరం పాటు ఆసుపత్రిలో లేవలేని స్థితిలో ఉన్నాను. రెండేళ్ల తర్వాత నాకు సరిగ్గా స్పృహ వచ్చింది. అక్కడ చాలా మంది నా ఇల్లు ఎక్కడ అని అడిగారు. మా గ్రామం మాల్దా జిల్లాలోని జాదుపుర్‌లో ఉందని అందరికీ చెప్పాను. నేను మా యజమానికి లేఖ రాసి ఇంటికి పంపించాను. కానీ లేఖలు తిరిగి వెన్నకి వస్తూనే ఉన్నాయి. దాంతో అక్కడే ఉంటూ పని చేసి, తర్వాత ఇంటికి వెళ్దామని అనుకున్నాను."
- జాహిద్ షేక్

"ఇంతలో, నేను అనారోగ్యానికి గురయ్యాను. నేను బతకనేమో అనుకున్నాను. అదృష్టవశాత్తూ, బతికి బయటపడ్డాను. కోలుకున్న తర్వాత, నేను గాజియాబాద్‌కు వెళ్లాను. నాకు వివాహం జరిగి, పిలలు కూడా పుట్టారు. దాంతో ఇంతకాలం ఇంటికి తిరిగి రాలేకపోయాను. నా పిల్లలు నేను పుట్టిన ఇంటిని చూడాలని కోరుకున్నారు. అందుకే నేను వారితో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాను. ఇప్పటి నుంచి, నేను ప్రతి సంవత్సరం ఇంటికి వస్తాను. నా ఐదుగురు పిల్లలు గాజియాబాద్‌లో ఉన్నారు. నేను ఒక పౌల్ట్రీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను. భవిష్యత్తులో శాశ్వతంగా ఇక్కడికి మారాలని అనుకుంటున్నాను" అని జాహిద్ షేక్ తెలిపారు.

ఎస్​ఐఆర్ కోసం కాదు!
చాలా మంది ఓటరు జాబితాల ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ(ఎస్​ఐఆర్​​) ప్రారంభ సమయానికి చాను ఇక్కడికి వచ్చాడని ఆరోపిస్తున్నట్లు జాహిద్​ తెలిపారు. కానీ ఎస్​ఐఆర్​కు, తాను ఇంటికి తిరిగి రావడానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని ఆయన చేప్పారు. తాను హాపుర్ నియోజకవర్గ ఓటరని, తన తండ్రి పేరు కూడా ఓటరు కార్డులో ఉందని తెలిపారు. చాలా కాలంగా అక్కడ ఓటు వేస్తున్నాడని అన్నారు. అందరినీ కలవడానికి మాత్రమే ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పారు.

