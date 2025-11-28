ETV Bharat / bharat

అక్కడి భూగర్భ జలాల్లో 13-15% యూరేనియం- పరిశోధనల్లో కీలక విషయాలు వెల్లడి

దేశవ్యాప్తంగా 15,000 శాంపిళ్లలో పరిశోధనలు చేసిన CGWB

Uranium Groundwater Contamination (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 28, 2025 at 10:08 PM IST

Uranium Groundwater Contamination : దిల్లీలోని భూగర్భ జలాల్లో 13 నుంచి 15శాతం యూరేనియం ఉన్నట్లు తేలింది. శుక్రవారం విడుదల చేసిన భూగర్భ జలాల నాణ్యత నివేదిక 2025లో వెల్లడైంది. 2024లో కేంద్ర జల్​ శక్తి, కేంద్ర భూగర్భ జలాల బోర్డ్​ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా 15,000 శాంపిళ్లలో పరిశోధనల్లో బయటపడింది. ముఖ్యంగా దిల్లీలోని 86 ప్రాంతాల్లో వివిధ పరిమితుల ఆధారంగా పరిశీలించగా, బ్యూరో ఆఫ్​ ఇండియన్​ స్టాండర్డ్స్​ నాణ్యత స్థాయులు దాటినట్లు తేలింది.

"దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన పరిశోధనలో చాలా ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లోని నీటిలో యూరేనియం స్థాయిలు పెరిగాయి. అందుకే ఆ ప్రాంతాల్లో తప్పకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. తాగు నీటి నాణ్యతను, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడం కోసం చర్యలు తీసుకోవాలి. 83 శాంపిళ్లు పరీక్షించగా అందులో 24 శాంపిళ్లలో యూరేనియం స్థాయులు అధికంగా ఉన్నట్లు తేలింది. మొత్తం సేకరించిన శాంపిళ్ల మొత్తంలో సుమారు 13.35 -15.66గా ఉంది. భూగర్భజలాల నాణ్యతపై కాలానుగుణ రీఛార్జ్ ప్రభావాన్ని అంచనా వేసేందుకు రుతుపవనాలకు ముందు, తర్వాత గుర్తించిన కొన్ని ట్రెండ్ స్టేషన్ల నుంచి నమూనాలను సేకరించారు. అయితే రెండింటిలోనూ యూరేనియం కాలుష్యం 30PPB (పార్ట్ పర్​ బిలియన్​) కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు బయటపడింది."

--CGWB నివేదిక

"ముఖ్యంగా వాయువ్య భారతదేశంలోని పంజాబ్, హరియాణా, దిల్లీ, రాజస్థాన్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలు, ఉత్తరప్రదేశ్​లో భూగర్భ జలాల్లో యూరేనియం కలుషితమైంది. భౌగోళిక కారకాలు, భూగర్భజల క్షీణత, జలచర లక్షణాల కారణంగా యురేనియం కాలుష్యం పెరిగిపోయింది. ఇంకా భూగర్భ జలాల నమూనాలలో నైట్రేట్, ఫ్లోరైడ్ కాలుష్యం కూడా ఉంది. ఇది కూడా ఆరోగ్యానికి తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది. కాగా, దిల్లీ నగర తాగునీటి అవసరాల కోసం రోజుకు సుమారు 125 మిలియన్ గ్యాలన్ల (MGD) భూగర్భ జలాలను వెలికితీస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే యురేనియం కలుషితమైన భూగర్భ జలాలను సమర్థవంతంగా, పూర్తిగా పరిష్కారాన్ని కనిపెట్టడం ప్రస్తుతం అవసరంగా మారింది" అని CGWB తన నివేదికలో పేర్కొంది.

"దిల్లీ పౌరులకు తమ ఇళ్లకు సరఫరా చేస్తున్న నీటి నాణ్యతను తెలుసుకునే ప్రాథమిక హక్కు ఉంది. దాదాపు 5,000 బోర్​వెల్స్​ను నిర్వహిస్తున్న DJB, అన్నింటికీ తాజా నీటి నాణ్యత పరీక్ష నివేదికలను బయటపెట్టాలి" అని డిమాండ్ చేస్తూ పర్యావరణ కార్యకర్త పంకజ్ కుమార్ దిల్లీ జల్ బోర్డుకు రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

అంతకుముందు బిహార్‌లో తల్లి పాలల్లో కూడా యూరేనియం అవశేషాలు ఉన్నట్లు కనిపెట్టారు. కొన్ని గ్రామాలకు చెందిన 40 మంది బాలింతల నుంచి పాలను సేకరించి పరీక్షించగా, వాటిలో యురేనియం (U-238) ఉన్నట్లు గుర్తించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. బాలింతల పాలల్లో యురేనియం స్థాయులు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వాటిని తాగే శిశువులు దీర్ఘకాలంలో క్యాన్సరేతర సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశముందని హెచ్రించారు. దీనివల్ల, తల్లుల ఆరోగ్యంపైనా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉన్నట్లు గుర్తించినట్లు వివరించారు.

