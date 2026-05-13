ప్రతీ 100 మందిలో 13 మందికి అనారోగ్యం- 30 ఏళ్లలో వ్యాధుల వ్యాప్తి రేటు డబుల్: NSO సర్వే
పట్నాల్లోనే వ్యాధుల ముప్పు ఎక్కువ- మహిళల్లోనే ఆరోగ్య సమస్యలెక్కువ- 45 నుంచి 59 ఏళ్లలోపు వారికి గుండె జబ్బుల గండం- దేశంలోని 139,732 కుటుంబాలను సర్వే చేసిన ఎన్ఎస్ఓ
Published : May 13, 2026 at 8:30 PM IST
NSO SURVEY REPORT 2026 : మనదేశంలోని ప్రతీ 100 మందిలో 13 మంది అనారోగ్యంతో ఉన్నారు. గత 30 ఏళ్లలో భారత్లో వ్యాధుల వ్యాప్తి రేటు రెట్టింపు అయింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల కంటే పట్టణ ప్రాంతాలకు, పురుషుల కంటే మహిళలకు వ్యాధుల ముప్పు ఎక్కువగా ఉంది. ఆరోగ్య సమస్యల ముప్పు పిల్లలు, 60 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులకు ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది. గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది భారతీయులకు ఆరోగ్య బీమా కవరేజీ ఉంది. అయినప్పటికీ ప్రజలు ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య వస్తే, వెంటనే ఆస్పత్రుల్లో చేరి చికిత్స చేయించుకోవడానికి మొగ్గు చూపడం లేదు. ఇంట్లోనే మందులు తీసుకొని కోలుకోవచ్చని వారు నమ్ముతున్నారు. అత్యవసరం అయితేనే చికిత్స కోసం ఆస్పత్రుల్లో చేరుతున్నారు. ఈమేరకు కీలక ప్రజారోగ్య సమాచారంతో కూడిన నివేదికను జాతీయ గణాంకాల కార్యాలయం (ఎన్ఎస్ఓ - NSO) ఏప్రిల్ చివరి వారంలో విడుదల చేసింది. ఇందులోని ముఖ్యమైన సమాచారంతో సమగ్ర కథనమిది.
ఎన్ఎస్ఓ నివేదికలో పచ్చి నిజాలు
వరల్డ్ పాపులేషన్ రివ్యూ సంస్థ రూపొందించిన తాజా గ్లోబల్ హెల్త్ ఇండెక్స్లో కీలక అంశాలు ఉన్నాయి. దీని ప్రకారం, ఆఫ్రికా ఖండంలోని సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ (సీఏఆర్) దేశ ప్రజలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువగా అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. ఇక తైవాన్(1వ ర్యాంక్), సింగపూర్ (2వ ర్యాంక్) దేశాల ప్రజలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆరోగ్యవంతంగా జీవిస్తున్నారు. ఈ జాబితాలో భారత్ 71వ స్థానంలో ఉంది. ప్రపంచ స్థాయిలో ఈ ర్యాంకు మెరుగ్గానే కనిపించినప్పటికీ, భారతీయులు కూడా చాలా ఎక్కువగానే అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు అనేది పచ్చి నిజం. జాతీయ గణాంకాల కార్యాలయం (ఎన్ఎస్ఓ) తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదికలోని అంశాలు ఈ వాస్తవానికి అద్దంపట్టాయి.
79,296 గ్రామీణ, 63,436 పట్టణ కుటుంబాల సర్వే
2025 జనవరి నుంచి 2025 డిసెంబరు మధ్య కాలంలో నిర్వహించిన సర్వేలో భాగంగా సేకరించిన సమాచారంతో ఈ నివేదికను ఎన్ఎస్ఓ రూపొందించింది. ఇందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో 139,732 కుటుంబాలను సర్వే చేశారు. వీటిలో 79,296 గ్రామీణ కుటుంబాలు, 63,436 పట్టణ కుటుంబాలు ఉన్నాయి. సర్వేలో పాల్గొన్న వారందరిని గత 15 రోజులుగా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? ఈ వ్యవధిలో ఆస్పత్రులకు వెళ్లారా ? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలను అడిగారు. తద్వారా దేశంలో వ్యాధుల వ్యాప్తి స్థితిగతులను, ప్రజల ఆరోగ్య స్థాయులను అంచనా వేశారు. ‘గృహ సామాజిక వినియోగం: ఆరోగ్యం’ అనే శీర్షికతో ఈ సర్వే నివేదికను ఏప్రిల్ చివరి వారంలో ఎన్ఎస్ఓ విడుదల చేసింది. భారతదేశంలో నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే (ఎన్ఎస్ఎస్) ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు నిర్వహించిన 80వ విడత సర్వే ఇది.
ఎన్ఎస్ఓ నివేదిక : వయసు VS హెల్త్ రిస్క్
- భారత్లోని అన్ని వయసుల వారి నుంచి సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం, ప్రజలు హృదయ సంబంధ, ఎండోక్రైన్, జీవక్రియ, పోషకాహార, శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు.
- 0 నుంచి 14 సంవత్సరాలలోపు పిల్లలు ఇన్ఫెక్షన్, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. వారు జ్వరం, దగ్గు, శ్వాసకోశ సమస్యలతో అవస్థలు పడుతున్నారు.
- 5 నుంచి 14 సంవత్సరాలలోపు పిల్లల్లోనూ ఇదే ధోరణి కనిపించింది. అయితే, వీరిలో ఇన్ఫెక్షన్ల రేటు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉండగా, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు కొంచెం తక్కువగా ఉన్నాయి.
- 15 నుంచి 29 సంవత్సరాలలోపు యువతకు ఇన్ఫెక్షన్ సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువగానే ఎదురవుతున్నాయి. జీర్ణ, పోషకాహార, కండరాలు, ఎముకలు, మానసిక సమస్యలతో పాటు వారిలో గుండె జబ్బులు కూడా కనిపించాయి.
- ఈ కేటగిరీలోని యువతలో అనారోగ్యానికి గురయ్యే వారి సంఖ్య గతం కంటే ఇప్పుడు గణనీయంగా తగ్గింది.
- 30 నుంచి 44 ఏళ్లలోపు వారు గుండె జబ్బులతో పాటు మధుమేహం, బీపీ వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. హార్మోన్ల ఉత్పత్తి, శ్వాసకోశ, నాడీ, కండరాలు, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలను ఈకేటగిరీలోని వారిలో గుర్తించారు.
- 45 నుంచి 59 ఏళ్లలోపు వారు చెడు జీవనశైలికి సంబంధించిన వ్యాధులతో పోరాడుతున్నారు. ఊబకాయం, అధిక రక్తపోటు, హార్మోన్ల ఉత్పత్తి, శ్వాసకోశ, జీర్ణ సంబంధిత వ్యాధులు వీరిని చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ కేటగిరీలోని పురుషులు, మహిళలకు గుండె జబ్బులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి.
- 60 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులలో దాదాపు 43 శాతం మంది ఆరోగ్య సమస్యలతో సతమతం అవుతున్నారు. వీరు ప్రధానంగా గుండె సంబంధిత సమస్యలు, ఆహార జీర్ణ ప్రక్రియలో అంతరాయం వంటి ముప్పులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
గత 30 ఏళ్లలో వ్యాధుల వ్యాప్తి డబుల్
- గత 30 ఏళ్లలో మన దేశంలో వ్యాధుల వ్యాప్తి రేటు రెట్టింపు అయింది.
- 1995-96 ఎన్ఎస్ఓ సర్వే నివేదిక ప్రకారం, గత 15 రోజుల్లో అనారోగ్యానికి గురైన వారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 5.5 శాతం మంది, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 5.4 శాతం మంది ఉన్నారు.
- 2004 ఎన్ఎస్ఓ సర్వే నివేదిక ప్రకారం, గత 15 రోజుల్లో అనారోగ్యానికి గురైన వారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 8.8 శాతం మంది, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 9.9 శాతం మంది ఉన్నారు.
- 2014 ఎన్ఎస్ఓ సర్వే నివేదిక ప్రకారం, గత 15 రోజుల్లో అనారోగ్యానికి గురైన వారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 8.9 శాతం మంది, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 9.1 శాతం మంది ఉన్నారు.
- తాజా(2025) ఎన్ఎస్ఓ సర్వే నివేదిక ప్రకారం, గత 15 రోజుల్లో అనారోగ్యానికి గురైన వారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 12.2 శాతం మంది, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 14.9 శాతం మంది ఉన్నారు.
పురుషుల కంటే మహిళలకే ఎక్కువ అనారోగ్యాలు
- ఎన్ఎస్ఓ సర్వే నిర్వహించిన సమయంలో గత 15 రోజుల వ్యవధిలో ఆరోగ్యం ఎలా ఉందనే సమాచారాన్ని సర్వేలో పాల్గొన్న వారి నుంచి సేకరించారు.
- సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో మొత్తం 13.1 శాతం మంది గత 15 రోజుల వ్యవధిలో అనారోగ్యానికి గురయ్యామని చెప్పారు.
- సర్వేలో పాల్గొన్న మహిళల్లో దాదాపు 16.6 శాతం మంది, తాము గత 15 రోజుల్లో అనారోగ్యానికి గురైనట్లు ఒప్పుకున్నారు. అయితే, గ్రామీణ మహిళల్లో 13.4 శాతం మందే ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొన్నట్లు తేలింది. అంటే పట్టణ మహిళలే ఎక్కువగా ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడుతున్నారు.
- 0 నుంచి 4 సంవత్సరాలలోపు పిల్లల్లో 9.1 శాతం మంది బాలికలు, 10.6 శాతం మంది బాలురు అనారోగ్యానికి గురయ్యారు.
- 15 నుంచి 29 సంవత్సరాలలోపు, 30 నుంచి 44 సంవత్సరాలలోపు, 45 నుంచి 59 సంవత్సరాలలోపు పురుషుల కంటే మహిళల్లోనే ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ కేటగిరీలలోని మహిళల్లో 14.4 శాతం మంది ఆరోగ్య సమస్యల బారినపడగా, 11.8 శాతం మంది పురుషులే వ్యాధులను ఎదుర్కొన్నారు.
- గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యాధుల బారినపడుతున్న పురుషుల సంఖ్య 11.1 శాతమే. కానీ పట్టణాల్లో ఈ రిస్క్ను ఎదుర్కొంటున్న పురుషుల సంఖ్య 13.4 శాతం ఉంది. గ్రామీణ ప్రజలు ఎక్కువ శారీరక శ్రమ చేస్తారు. వారు తక్కువ మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతారు. అందువల్ల వారికి ఆరోగ్య సమస్యల రిస్క్ తక్కువగా ఉంది.
- 60 ఏళ్లు పైబడిన మహిళల్లో 45.4 శాతం మంది, పురుషుల్లో 42.5 శాతం మంది అనేక రకాల వ్యాధులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
పట్టణ ప్రజల మొగ్గు ప్రైవేటు వైపే
- నగరాల్లో అధిక ఆదాయ వనరుల కారణంగా, ఇక్కడి చాలా మంది ప్రజలు అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స చేయించుకోవడానికి ఇష్టపడతారని ఎన్ఎస్ఓ నివేదిక వెల్లడించింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అధిక పేదరికం కారణంగా, అక్కడి ప్రజలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్సకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
- గరాల్లో 44 శాతం మంది ప్రజలు, గ్రామాల్లో 43 శాతం మంది ప్రజలు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
- నగరాల్లో కేవలం 25 శాతం మందే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులను ఉపయోగిస్తుండగా, గ్రామాల్లో ఈ సంఖ్య 35 శాతంగా ఉంది. ఇక్కడి ప్రజలు ప్రభుత్వ హాస్పిటళ్లను నమ్ముతారు.
ఆస్పత్రుల్లో చేరడంలో ఇదీ ట్రెండ్
- ప్రతీ 100 మంది భారతీయుల్లో సగటున ఎంతమంది అనారోగ్యంతో 2025లో ఆస్పత్రుల్లో చేరారు ? అంటే, 2.9 శాతమని ఎన్ఎస్ఓ సర్వే నివేదిక గుర్తించింది. ఇందులో పురుషులు 3 శాతం, మహిళలు 2.8 శాతం ఉన్నారు.
- అత్యధిక సంఖ్యలో పట్టణ ప్రాంత ప్రజలు వైద్యచికిత్సల కోసం ఆస్పత్రుల్లో జాయిన్ అయ్యారు. గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజల్లో ఈ రేటు తక్కువగా ఉంది.
- 0-4 సంవత్సరాలలోపు పిల్లల విభాగంలో బాలికల కంటే బాలురు రెట్టింపు సంఖ్యలో ఆస్పత్రుల్లో జాయిన్ అయ్యారు.
- 5 నుంచి 44 సంవత్సరాలలోపు వారిలో పురుషులు, మహిళల ఆస్పత్రి చేరికల నిష్పత్తి దాదాపు సమానంగా ఉంది.
- 60 ఏళ్లకు పైబడిన వారిలో 9.3 శాతం మంది పురుషులు ఆస్పత్రుల్లో చేరగా, 6.9 శాతం మంది మహిళలకే ఆ అవసరం వచ్చింది.
- మొత్తంమీద, పురుషులు అధికంగా ఆస్పత్రుల్లో చేరగా, మహిళలు తక్కువగా చేరారు.
ఎక్కువ ప్రసవాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి?
- పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ప్రసవాల కోసం ఎక్కువగా ప్రైవేటు ఆసుపత్రులపై ఆధారపడుతున్నారు.
- మొత్తం ప్రసవాల్లో గృహ ప్రసవాలు 3.8 శాతమే కాగా, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో 96.2 శాతం ప్రసవాలు జరుగుతున్నాయి.
- దాదాపు 95.6 శాతం గ్రామీణ, 97.8 శాతం పట్టణ మహిళలు ఆస్పత్రులలో ప్రసవిస్తున్నారు.
- పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల మహిళలు గర్భధారణ సమయంలో, ప్రసవానంతరం మంచి సంరక్షణను పొందారు. ఈ ప్రాంతాలలో గర్భధారణ సమయంలో, ప్రసవానంతరం 98 శాతం మంది మహిళలకు సంరక్షణ లభించింది.
- ప్రసవానంతర సంరక్షణ పట్టణ ప్రాంతాలలో 95 శాతంగా ఉండగా, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 92 శాతంగా ఉంది.
- ప్రసవాలు మినహా ఇతర చికిత్సల కోసం పట్టణ ప్రాంతాలలో 64.6 శాతం మంది మహిళలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను ఎంచుకోగా, పట్టణ ప్రాంతాలలో 57.9 శాతం మంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఎంచుకున్నారు.
- గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 39.2 శాతం మంది మహిళలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో చేరగా, పట్టణ ప్రాంతాలలో ఈ సంఖ్య 32.2 శాతంగా ఉంది.
సర్కారీ ఆస్పత్రుల్లో తగ్గిన అదనపు ఖర్చులు
2025లో దేశంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స చేయించుకున్న వారు, అదనంగా చేసిన ఖర్చులు మునుపటితో పోలిస్తే గణనీయంగా తగ్గాయి. ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో చేరిన ప్రతి రోగి అదనంగా దాదాపు రూ.6,631 ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ 50 శాతం మందికిపైగా రోగుల విషయంలో ఈ ఖర్చు రూ.1,100 కంటే తక్కువగానే ఉందని సర్వేలో తేల్చారు. ఇక ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆస్పత్రులను కలుపుకుంటే, ప్రతి రోగికి అయ్యే సగటు ఖర్చు రూ.34,000కు పెరిగింది. కొన్ని సందర్భాల్లో పలువురు రోగులకు, ఈ వ్యయం రూ.11,285 వరకే ఉంది.
ఓపీ ఖర్చు ఎంత?
2025లో ఎన్ఎస్ఓ సర్వే చేసిన సమయంలో గత 15 రోజుల వ్యవధిలో ఔట్ పేషెంట్ (ఓపీ)లో వైద్యులను ప్రజలు సంప్రదించిన సమాచారాన్ని కూడా సేకరించారు. దీని ప్రకారం, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ఓపీ చికిత్స చాలాచౌక. వీటిలో ఒక్కో రోగికి అయ్యే సగటు ఖర్చు 289 రూపాయలే. కానీ 50 శాతం మంది తమకు ప్రభుత్వ ఓపీలో ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు కాలేదని చెప్పారు. ఒకవేళ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి ఓపీలో చూపించుకుంటే, రూ.861 ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో, ప్రైవేటు ఓపీలో ఒక్కో రోగికి అయిన ఖర్చు రూ.400కు పరిమితమైంది. చిన్నపాటి అనారోగ్యాలు, సంప్రదింపుల కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ప్రజలకు గణనీయమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తున్నాయని ఈ గణాంకాలతో తేటతెల్లమైంది.
ఆరోగ్య బీమా పెరిగినా- ఆస్పత్రుల్లో పెరగని చేరికలు
జాతీయ గణాంకాల కార్యాలయం సర్వే నివేదిక ప్రకారం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య బీమా పథకాల కారణంగా దేశ ప్రజలకు మునుపెన్నడూ లేనంత ఎక్కువగా ఆరోగ్య బీమా కవరేజీ లభించింది. గత కొన్నేళ్లలో దేశ ప్రజలకు ప్రభుత్వపరమైన ఆరోగ్య బీమా కవరేజీ మూడు రెట్లు పెరిగింది.అయినప్పటికీ ప్రజలు ఆసుపత్రులలో చేరి చికిత్సను పొందడానికి వెనుకాడతున్నారు. దీని వెనుక అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు తరచుగా వైద్య పరీక్షలు, ఇతర సేవల కోసం వేర్వేరు బిల్లులను వసూలు చేస్తున్నారు. ఈ అదనపు బిల్లులకు భయపడి ఆరోగ్య బీమాను వెంటనే వినియోగించుకునేందుకు ప్రజలు చొరవ చూపడం లేదు.
