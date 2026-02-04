126ఏళ్లు దాటినా ఆరోగ్యంగా జీవిస్తున్న బుర్ సింగ్- ఆయన హెల్త్ సీక్రెట్ ఇదేనట!
స్వతంత్ర్య సమరయోధుడు భగత్ సింగ్ను తాను కలిశానని గుర్తు చేసుకున్న వృద్ధుడు
Published : February 4, 2026 at 7:33 PM IST
126 year Old Man Living Healthy Life : ప్రస్తుత ఆధునిక జీవన శైలి, ఆహారపు అలవాట్లతో చిన్న వయసులోనే అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. కానీ ఈయన మాత్రం 126 ఏళ్లు దాటినా, ఎలాంటి వ్యాధులు లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. దీనికి తాను అనుసరించే ఆహార అలవాట్లే కారణమంటున్నారు పంజాబ్లోని తార్న్ తరణ్కు చెందిన బుర్ సింగ్. తన కుటుంబంలో ఆరు తరాలను చూశానని అంటున్నారు. స్వతంత్ర్య సమరయోధుడు భగత్ సింగ్ను తాను కలిశానని గుర్తు చేసుకున్నారు. భగత్ సింగ్ను ఉరి తీసిన ఘటనతో పాటు 1947 నాటి దేశ విభజన సమయంలోని పరిస్థితులను వివరించారు. ఇంకా దేశంలో జరిగిన అన్ని యుద్ధాలను చూశానని చెప్పుకొచ్చారు.
భగత్సింగ్ను కలిశా!
తాను భగత్ సింగ్ బతికి ఉన్న సమయంలో కలిశానని బుర్సింగ్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ అవకాశాన్ని తన పెద్దన్న చన్నన్ సింగ్ రారా కల్పించారని చెప్పారు. ఆయన పెద్ద కళ్లతో, దృఢమైన శరీరంతో ఉన్నారని తెలిపారు. అయితే, భగత్ సింగ్తో పాటు ఆయన సహచరులను ఉరి తీశారన్న వార్త తెలిసి తానెంతో బాధపడ్డానని గుర్తు చేసుకున్నారు. 1947 దేశ విభజన సమయం నాటి భయానక పరిస్థితులను చెప్పారు. ఆ సమయంలో అనేక కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం అయ్యాయని తెలిపారు. విభజనకు ముందు తాను పాకిస్థాన్కు చెందిన అమ్మాయినే వివాహం చేసుకున్నాని పేర్కొన్నారు. పాత కాలం నాటి పరిస్థితులను ఆయన పంచుకున్నారు. ఒక గ్రామం నుంచి మరో గ్రామానికి వెళ్లేందుకు ఆ రోజుల్లో గుర్రాలను ఉపయోగించేవారిమని చెప్పారు.
హెల్త్ సీక్రెట్ ఇదే!
126 ఏళ్ల అయినా ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు తాను అనుసరిస్తున్న ఆహార అలవాట్లే కారణమని బుర్ సింగ్ చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన పాటిస్తున్న ఆహార అలవాట్ల గురించి వివరించారు. ఈరోజుకూ తాను ఉదయాన్నే నిద్రలేచి పంజిరి, పాలు తీసుకుంటానని చెప్పారు. దేశీయ నెయ్యి, పాలు, నువ్వులు, బాదం, కస్తూరి తీసుకుంటానని తెలిపారు. చాలా కాలం పాటు కశ్మీరీ చాయ్ తాగేవాడినని, కానీ ప్రస్తుతం బ్లాక్ టీ తాగాల్సి వస్తుందని తెలిపారు. తన కుటుంబంలోని ఆరు తరాలను చూశానని, అయితే, తన స్నేహితులందరినీ కోల్పోయానని చెప్పారు. పాకిస్థాన్లోని నాన్ఖానా సాహెబ్ను అనేక సార్లు సందర్శించానని పేర్కొన్నారు. దీంతో పాటు పాకిస్థాన్లోని ముల్తాన్, సాహివాల్, కాబుల్, కాందహార్లోనూ పర్యటించానని గుర్తు చేసుకున్నారు.
"మా నాన్న కళ్లు ఇప్పటికీ చురుకుగా పనిచేస్తున్నాయి. ఆయన ఎలాంటి కళ్లద్దాలు వాడరు. ఆయన పళ్లు కూడా దృఢంగా ఉన్నాయి. ప్రతి రోజు బాదంలు తింటారు. మోకాళ్ల నొప్పులు కూడా లేవు. వైద్యులు ఇచ్చే మందులను ఇప్పటివరకు తీసుకోలేదు. డాక్టర్లు ఇచ్చే మందులు సరిగ్గా పనిచేయవని మా నాన్న అంటుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు మా నాన్న కొంచెం మద్యం తాగుతారు. మా నాన్నకు అనేక పరీక్షలు నిర్వహించగా, అన్నింట్లోనూ ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు వచ్చాయని తెలిపారు. ఆయనకు ఎలాంటి వ్యాధులు లేవని వైద్యులు కూడా పేర్కొన్నారు" అని బుర్ సింగ్ కుమారుడు దర్బారా సింగ్ చెప్పారు.
ఆధార్ కార్డ్లో చూస్తే 118 ఏళ్లే
అయితే, బుర్ సింగ్ తన వయస్సు 126 సంవత్సరాలని చెబుతున్నప్పటికీ ఆధార్ కార్డు ప్రకారం వయసు తక్కువగా ఉంది. ఆయన ఆధార్ కార్డు ప్రకారం 118 సంవత్సరాలుగా నమోదైంది. ఆధార్ కార్డులో బుర్ సింగ్ పుట్టిన తేదీ 1908 జనవరి 1గా ఉంది. కానీ బుర్ సింగ్ మాత్రం తాను 1900లో జన్మించానని చెబుతున్నారు. ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీ తప్పుగా నమోదైందని అంటున్నారు.