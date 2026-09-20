70 ఏళ్లపాటు చీకటి గదిలో- ఇప్పుడు అందరి కళ్ల ముందే- మహారాజా వింటేజ్ 'రాయల్ కార్' కథ ఇదే!
గ్వాలియర్ మహారాజా మాధవరావు సింధియా 1 ఉపయోగించిన అరుదైన కారు- అమెరికా నుంచి భారత్కు దిగుమతి- ముంబయిలో బాడీ, ఇంటీరియర్ తయారీ- 70 ఏళ్లుగా మ్యూజియంలోని గదిలోనే ఉన్న కారు
Published : September 20, 2026 at 5:24 PM IST
Maharaja Scindia Car : రాజుల కాలం నాటి వస్తువులు కనిపిస్తే చాలు, చరిత్ర కళ్లముందు కదలాడినట్టే అనిపిస్తుంది. అలాంటి అరుదైన చారిత్రక గుర్తు ఇప్పుడు అందరికీ కనిపించబోతోంది. మహారాష్ట్ర గ్వాలియర్ రాజవంశానికి చెందిన సుమారు 120 ఏళ్ల నాటి వింటేజ్ ఫోర్డ్ కారు ఇన్నాళ్లూ ఓ గదికే పరిమితమైంది. ఇకపై మాత్రం గ్వాలియర్ మున్సిపల్ మ్యూజియంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. మ్యూజియం పునరుద్ధరణలో భాగంగా ఆ కారును కంచు షోకేస్లో ఉంచి, ప్రత్యేక లైటింగ్తో ప్రదర్శించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
మహారాజా మాధవరావు రాయల్ సవారీ
1904-05 కాలానికి చెందిన ఆ ఫోర్డ్ కారు గ్వాలియర్ రియాసత్ అప్పటి మహారాజా మాధవరావు సింధియా-1కు చెందినది. ఆ రోజుల్లో కార్లు చాలా అరుదు. సామాన్య ప్రజల సంగతి పక్కన పెడితే, రాజ కుటుంబాలకు కూడా కార్లు ప్రత్యేకమైన విషయమే. అలాంటి సమయంలో మాధవరావు సింధియా ఆ కారును అమెరికా నుంచి భారత్కు తెప్పించారు. మొదట ఆ కారు బాంబే, అంటే ప్రస్తుత ముంబయికి దిగుమతి అయింది. అయితే అమెరికా నుంచి పూర్తిగా తయారైన కారును తీసుకురాలేదు. ఫోర్డ్ ఇంజిన్, చాసిస్ను మాత్రమే భారత్కు తీసుకొచ్చారు.
ఆ తర్వాత ముంబయిలోనే కారుకు బాడీ, ఇంటీరియర్ను తయారు చేశారు. ఫోర్డ్, ఇతర కార్ల తయారీ సంస్థలతో ఒప్పందాలు ఉన్న హైలాండ్ గ్యారేజ్ ఆ కారు బాడీ డిజైన్, తయారీలో భాగమైంది. ముంబయిలో పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమైన తర్వాత కారును గ్వాలియర్కు తీసుకొచ్చారు. అయితే ఆ కారు తయారీకి సంబంధించిన పూర్తి పత్రాలు ప్రస్తుతం మ్యూజియం వద్ద లేవు. అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం ఇది ఫోర్డ్ ప్రారంభ దశలో తయారు చేసిన బి సిరీస్ కార్లలో ఒకటై ఉండొచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణాలు
ఆ కారును మాధవరావు సింధియా కేవలం రాజసౌకర్యం కోసం మాత్రమే ఉపయోగించలేదు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రయాణించేందుకు కూడా వాడేవారు. కుటుంబ పర్యటనలతో పాటు పరిపాలనా పనుల కోసం ఇందులో ప్రయాణించేవారని గ్వాలియర్ మున్సిపల్ మ్యూజియం డిప్యూటీ నోడల్ అధికారి ప్రమేశ్ దత్త్ శర్మ తెలిపారు. మాధవరావు సింధియా తర్వాత ఆ కారు ఆయన కుమారుడు, తదుపరి మహారాజు జీవాజీరావు సింధియాకు వెళ్లింది. మధ్యభారత్ ఏర్పడిన తర్వాత కారును గ్వాలియర్ మున్సిపల్ మ్యూజియంకు వారసత్వ వస్తువుగా డొనేట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి మ్యూజియం ఆధ్వర్యంలోనే దీనిని సంరక్షిస్తున్నారు.
ఆ చారిత్రక కారు దాదాపు ఏడు దశాబ్దాలుగా మ్యూజియంలోని ఓ గదిలోనే ఉంది. సందర్శకులకు ప్రత్యేకంగా కనిపించేలా కాకుండా పరిమిత ప్రదేశంలో ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు మ్యూజియం పునరుద్ధరణలో భాగంగా దీనికి కొత్త రూపం ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. కారు ఉన్న గదిని మరో చోటుకు మార్చకుండా, అదే గదిని పూర్తిగా మార్చి కంచు షోకేస్గా తయారు చేస్తున్నారు. షోకేస్ లోపల, బయట ప్రత్యేక లైటింగ్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో పగటిపూట మ్యూజియానికి వచ్చే పర్యాటకులు కారును దగ్గరగా చూడగలుగుతారు. సాయంత్రం మ్యూజియం సమీపంలోని రహదారి నుంచి వెళ్లేవారికి కూడా ఆ కారు కనిపించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
పాత అందానికి కొత్త మెరుగులు
కారు ప్రదర్శనతో పాటు దాని రీస్టోరేషన్ పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. పాతకాలపు రూపాన్ని కాపాడుతూనే కారును మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చేందుకు ప్రత్యేక కమ్మరులు, నిపుణులు పనిచేస్తున్నారు. కారుకు సరిపోయే రంగు, చెక్క భాగాలు, బాడీ తదితర అంశాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. రీస్టోరేషన్ పూర్తయిన తర్వాత కారుకు సంబంధించిన చరిత్రను కూడా మ్యూజియంలో బోర్డులపై వివరించనున్నారు. అంటే కేవలం ఓ పాత కారుగా కాకుండా, అది ఎవరిది, ఎప్పుడు భారత్కు వచ్చింది, ఎలా ఉపయోగించారు, చివరకు మ్యూజియంలోకి ఎలా చేరిందనే విషయాలు కూడా సందర్శకులకు తెలిసేలా చేయనున్నారు.
మరిన్ని రాయల్ కార్లు
మాధవరావు సింధియా కారు కేవలం ఒక్కటే కాదు, సింధియా రాజవంశం వద్ద పలు అరుదైన వింటేజ్ కార్లు ఉన్నట్లు సింధియా రీసెర్చ్ సెంటర్ దిల్లీ ఇన్చార్జ్ అరుణాంశ్ బి. గోస్వామి తెలిపారు. మాధవరావు సింధియా వద్ద ఫోర్డ్ T-690 CR కూడా ఉంది. దీనిని ఆయన 1919లో కెనడా నుంచి తెప్పించారు. ఆ సమయంలో ఆ కారుకు రూ.36,499 చెల్లించినట్లు సమాచారం. ఆ కాలానికి ఇది ఆధునిక కారుగా గుర్తింపు పొందింది. నాలుగు సిలిండర్ల ఇంజిన్తో ఉన్న ఆ కారు కూడా ప్రస్తుతం రీస్టోరేషన్లో ఉంది. అంతేకాదు 1924లో భారత్లోకి వచ్చిన తొలి రోల్స్ రాయిస్ కార్లలో ఒకటి కూడా మాధవరావు సింధియా వద్ద ఉందని చారిత్రక వివరాలు చెబుతున్నాయి.
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