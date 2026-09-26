యూట్యూబ్ వ్లాగ్ తెచ్చిన తంటా- ఇంట్లోని బంగారం, డబ్బు చూపించిన మహిళ- మొత్తం దోచుకెళ్లిన దొంగలు!
120 పౌండ్ల బంగారం, వజ్రాల ఆభరణాలు, రూ.50 వేల నగదు అపహరణ- ఇంటి వెనుక తలుపు పగలగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించిన దొంగలు- రెండు ప్రత్యేక బృందాలతో నిందితుల కోసం గాలింపు
Published : September 26, 2026 at 9:44 AM IST
Robbery In Youtuber House : ఈ రోజుల్లో చాలామంది తమ రోజువారీ జీవితాన్ని వీడియోలుగా చిత్రీకరించి యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తిగత వివరాలను పంచుకోవడం కొన్ని సందర్భాల్లో ఇబ్బందులకు దారితీస్తోంది. తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి జిల్లాలో ఓ యూట్యూబర్ ఇంట్లో జరిగిన చోరీ ఘటన ఇందుకు ఉదాహరణగా నిలిచింది. ఇంట్లో ఉన్న బంగారం, నగదును వీడియో తీసి యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చోరీకి పాల్పడినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, నాగర్కోయిల్ సమీపంలోని ధమ్మత్తు కోణం విఐపీ గార్డెన్ ప్రాంతంలో వినోద్ కుమార్ నివసిస్తున్నారు. ఆయన భార్య మధుమిత యూట్యూబర్గా ఉన్నారు. తన రోజువారీ జీవితంలోని వివిధ అంశాలను వీడియోలుగా చిత్రీకరించి యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ సుచింద్రం తనుమలయన్ స్వామి ఆలయ గర్భగుడిలో వీడియో తీసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశారు. అలాగే తన ఇంట్లో ఉన్న ఆభరణాలను ధరించి, తన బిడ్డపై డబ్బులు చల్లుతున్న దృశ్యాలతో కూడిన వీడియోలను కూడా మధుమిత యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలను పలువురు వీక్షించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఆమె ఇంట్లో భారీ చోరీ జరిగింది.
ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి
వినోద్ కుమార్ తన భార్య, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నెల్లై జిల్లాకు వెళ్లారు. అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయంలో వారు తిరిగి ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఇంట్లోకి వెళ్లి చూడగా సామాన్లు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండటాన్ని గమనించారు. దీంతో వినోద్ కుమార్, మధుమిత ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే ఇంటి వెనుక భాగానికి వెళ్లి పరిశీలించగా అక్కడి తలుపు పగలగొట్టి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అనంతరం గదిలోకి వెళ్లి చూడగా బీరువా కూడా ధ్వంసమై కనిపించింది. అందులో ఉంచిన 120 పౌండ్ల బంగారం, వజ్రాల ఆభరణాలతో పాటు రూ.50 వేల నగదు కనిపించలేదు. దీంతో ఇంట్లో చోరీ జరిగినట్లు నిర్ధరించుకుని వినోద్ కుమార్ వెంటనే రాజకమంగళం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులు
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రాజకమంగళం పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. నాగర్కోయిల్ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఇలంచెళియన్ కూడా ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఇంట్లోని వస్తువులు, పగలగొట్టిన తలుపులు, బీరువాను పరిశీలించి చోరీ జరిగిన తీరుపై వివరాలు సేకరించారు. ప్రాథమిక విచారణలో వినోద్ కుమార్ కుటుంబం ఇంట్లో లేని విషయాన్ని తెలుసుకున్న గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు, ఇంటి వెనుక తలుపును పగలగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అనంతరం గదిలోని బీరువాను పగలగొట్టి బంగారు, వజ్రాల ఆభరణాలు, నగదును తీసుకెళ్లినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
వేలిముద్రలు, ఆనవాళ్ల సేకరణ
నిందితులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. ఇందులో భాగంగా వేలిముద్ర నిపుణులను సంఘటనా స్థలానికి పిలిపించారు. వారు ఇంట్లోని పలు ప్రాంతాలను పరిశీలించి వేలిముద్రలు, ఇతర ఆనవాళ్లను సేకరించారు. దొంగల కదలికలను గుర్తించేందుకు జాగిలాన్ని కూడా సంఘటనా స్థలానికి తీసుకొచ్చారు. ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో అనేక సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో ఆయా కెమెరాల్లో రికార్డైన దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఘటన జరిగిన సమయంలో అనుమానాస్పదంగా సంచరించిన వ్యక్తులు, వాహనాలకు సంబంధించిన వివరాలను సీసీటీవీ ఫుటేజీ ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
రెండు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు
చోరీకి పాల్పడిన నిందితులను త్వరగా గుర్తించి పట్టుకునేందుకు పోలీసులు రెండు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. నిందితులు ఇంట్లోకి ఎలా ప్రవేశించారు? చోరీ తర్వాత ఏ మార్గంలో వెళ్లారు? ఘటనకు ముందు లేదా తర్వాత పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా సంచరించారా? అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మధుమిత ఇటీవల యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలో బంగారం, నగదును చూపించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ వీడియోను చాలా మంది వీక్షించారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఆమె పోస్ట్ చేసిన వీడియోలకు, చోరీకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అనే కోణంలోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీడియోను చూసిన వారిలో ఎవరైనా ఇంట్లో ఉన్న ఆభరణాలు, నగదు గురించి తెలుసుకున్నారా అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు.
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