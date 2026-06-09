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పేదల ఇళ్లలో పొయ్యి ఆరిపోయేలా చేయడమే మీ విధానమా? : కేంద్రంపై రాహుల్​ ఫైర్​

రాయితీ సిలిండర్లను తగ్గించడంపై రాహుల్ గాంధీ మండిపాటు- మహిళలు మళ్లీ కట్టెల పొయ్యి వెలిగించాల్సి దుస్థితిన ఏర్పడిందని వ్యాఖ్య

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 9, 2026 at 8:58 PM IST

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Rahul Slams Govt Ujjwala Refills : ప్రధాని మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులకు అందించే రాయితీ గ్యాస్​ సిలిండర్ల కోత విధించడంపై మండిపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక విధానాలు, అంతర్జాతీయ నిర్ణయాలపై విమర్శలు గుప్పించారు. 12 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న 'పేద వ్యతిరేక ఆర్థిక విధానాలు', 'రాజీపడిన విదేశాంగ విధానం' కారణంగా భారత్ అత్యంత దారుణమైన ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెట్టబడిందని ఆరోపించారు. కేంద్రం వైఫల్యం వల్ల దేశంలోని లక్షలాది పేద కుటుంబాలు, గ్రామీణ మహిళలు మళ్లీ కట్టెల పొయ్యిల నుంచి వచ్చే విషపూరిత పొగను పీల్చాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన కింద లబ్ధిదారులకు అందించే సబ్సిడీ ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ల సంఖ్యను కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించడాన్ని రాహుల్ గాంధీ తప్పుబట్టారు. ఈ మేరకు మంగళవారం సోషల్ మీడియా ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు.

"ఉజ్వల పథకం ద్వారా లభించే రాయితీ సిలిండర్ల సంఖ్యను 9 నుంచి 4కు తగ్గించారు. అంతేకాకుండా, గత మూడు నెలల్లో గృహ వినియోగ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధరను రూ.89 మేర పెంచారు. అంటే, ముందుగా ధరలు పెంచడం, ఆపై రాయితీని తగ్గించడం, తద్వారా పేదల ఇళ్లలో పొయ్యి ఆరిపోయేలా చేయడం ఇదే మీ విధానం. వలస కార్మికులకు ఎంతో అవసరమైన 5 కిలోల సిలిండర్ ధరను కూడా రూ.323 మేర పెంచారు. ఇక వారు ఎంత సంపాదిస్తారు, ఏం తింటారు, ఏం పొదుపు చేస్తారు? మీ వైఫల్యాల భారాన్ని కేవలం పేదలే మోయాలా? మీరు సృష్టించిన ఈ కుంటుపడుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ మూల్యాన్ని కేవలం కార్మికులు, రైతులు, మహిళలు, మధ్యతరగతి ప్రజలే చెల్లించాలా?."
- రాహుల్​ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

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