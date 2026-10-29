చాక్లెట్ కోసం గొడవ- నాలుగేళ్ల బాలుడి దారుణ హత్య- 4 రోజుల తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చిన నిజం!
Mandsaur Chocolate Murder Case : చాక్లెట్ విషయంలో గొడవ విషాదానికి దారితీసింది. నాలుగేళ్ల బాలుడిని 12 ఏళ్ల బాలిక దారుణంగా హత్య చేసింది.
Published : October 29, 2026 at 10:23 PM IST
Mandsaur Chocolate Murder Case : చిన్న పిల్లల మధ్య చాక్లెట్ కోసం జరిగిన చిన్నపాటి తగాదా ఒక అమాయక బాలుడి ప్రాణాల్ని బలిగొంది. ఈ విషాద ఘటన మధ్యప్రదేశ్లోని మంద్సౌర్ జిల్లా శామ్గఢ్ పంజాబీ కాలనీలో వెలుగుచూసింది. నాలుగేళ్ల బాలుడు కృష్ణపాల్, అదే ప్రాంతంలో నివసించే 12 ఏళ్ల బాలిక మధ్య చాక్లెట్ కోసం గొడవ జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత బాలుడిని నీటి ట్యాంకులో పడేసినట్లు బాలికపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఘటన జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత పోలీసుల విచారణలో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
శామ్గఢ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జి కపిల్ సౌరానియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం- అక్టోబర్ 23న (శుక్రవారం) కృష్ణపాల్ వద్ద ఉన్న చాక్లెట్ను తీసుకునేందుకు బాలిక ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. చాక్లెట్ ఇవ్వలేదనే కోపంతో ఆ బాలిక- నాలుగేళ్ల బాలుడిని రెండుసార్లు చెంపదెబ్బ కొట్టి, అతని దగ్గర్నుంచి చాక్లెట్ తీసుకుంది. ఈ ఘటన తర్వాత కృష్ణపాల్ బాలిక తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. దీంతో బాలిక తల్లి ఆమెను మందలించి, బాలుడికి క్షమాపణ చెప్పాలని, చాక్లెట్ తిరిగి ఇవ్వాలని సూచించినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. తల్లి మందలించడంతో బాలిక కోపం పెంచుకుందని, బాలుడిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైందని పేర్కొన్నారు.
ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఘటన
అక్టోబర్ 24న శనివారం మధ్యాహ్నం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో బాలిక కృష్ణపాల్ను తీసుకెళ్లినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. తర్వాత పొరుగింటి వద్ద ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ మూతను తీసి బాలుడ్ని అందులో పడేసి మళ్లీ మూత పెట్టినట్లు తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా, కృష్ణపాల్ కనిపించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు, కాలనీ వాసులు ఆందోళనతో ఆ బాలుడి కోసం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు, ఇతర కాలనీల్లో వెతికారు. అయినా అతడి ఆచూకీ కనిపించలేదు. చివరికి అక్టోబర్ 24న రాత్రి శామ్గఢ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మరుసటి రోజు గాలింపు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా కాలనీలోని నీటి ట్యాంకుల మూతల్ని తెరిచి పరిశీలించారు. పొరుగింటి నీటి ట్యాంకులో కృష్ణపాల్ మృతదేహం తేలుతూ కనిపించింది. దీంతో బాలుడి మృతికి కారణాలు తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అక్టోబర్ 28న విచారణలో భాగంగా 12 ఏళ్ల ఆ బాలికను, కాలనీలోని ఇతర పిల్లలను పోలీసులు ప్రశ్నించారు. ఈ సమయంలో చాక్లెట్ విషయంలో జరిగిన గొడవ కారణంగానే బాలుడిని నీటి ట్యాంకులో పడేసినట్లు బాలిక అంగీకరించిందని పోలీసులు వెల్లడించారు. తర్వాత ఆమెను అదుపులోకి తీసుకొని కోర్టులో హాజరుపరిచారు. తర్వాత ఆమెను మంద్సౌర్లోని జువెనైల్ హోమ్కు తరలించారు. అయితే చాక్లెట్ కోసం మొదలైన వివాదం నాలుగేళ్ల బాలుడి ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితికి దారితీయడం స్థానికలంగా కలకలం రేపింది.
నాలుగేళ్ల గిరిజన బాలికపై మైనర్ అత్యాచారం!
ఇదిలా ఉండగా, ఒడిశాలోని మయూర్ భంజ్ జిల్లాలో మరో అత్యంత అమానవీయ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇంటి ముందు ఆడుకుంటున్న నాలుగేళ్ల గిరిజన చిన్నారిపై అదే గ్రామానికి చెందిన మైనర్ బాలుడు దారుణంగా అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడు. ఈ అమానుష సంఘటన జమ్దా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ గ్రామంలో కలకలం రేపింది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం- చిన్నారి తన ఇంటి వద్ద ఆడుకుంటోంది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం వర్షం ప్రారంభం కావడంతో అదే గ్రామానికి చెందిన బాలుడు పాపను పిలిచి, నిర్మానుష్య ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. తర్వాత చిన్నారిని అక్కడే వదిలేసి పరారయ్యాడు.
దారుణానికి గురైన చిన్నారి ఏడుస్తూ ఇంటికి చేరుకోగా, ఆమె శారీరక స్థితి చూసి నివ్వెరపోయిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే రాయ్రంగపూర్ సబ్- డివిజనల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పాప పరిస్థితి విషమించడంతో మంగళవారం రాత్రి పండిట్ రఘునాథ్ ముర్ము మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్కు తరలించారు. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు బాలుడిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి, నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం ఆస్పత్రికి వెళ్లి చిన్నారిని, కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించారు. ప్రస్తుతం పాప ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉందని వెల్లడించారు.
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