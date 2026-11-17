సెండ్ఆఫ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే రూ.36 వేల ఫైన్- వందేభారత్లోనే చిక్కుకుపోయిన 12 మంది
People Stuck In Vande Bharat Fined : బంధువులను సీట్ల వద్ద కూర్చోబెట్టే క్రమంలో ఆటోమేటిక్ తలుపులు మూసుకుపోవడంతో 12 మంది అందులోనే చిక్కుకున్నారు. ఇంతలో రైలు 139 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది.
Published : November 17, 2026 at 12:20 PM IST
బంధువులను రైలు ఎక్కించేందుకు వెళ్లిన 12 మంది అనుకోకుండా వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో చిక్కుకున్నారు. బోగీల్లోకి వెళ్లి తమ కుటుంబ సభ్యులను సీట్ల వద్ద కూర్చోబెట్టే క్రమంలో రైలులోని ఆటోమేటిక్ తలుపులు మూసుకుపోయాయి. దీంతో వారు బయటకు రాలేక లోపలే ఉండిపోయారు. అప్పటికే రైలు స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరడంతో చేసేదేమీ లేక 139 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. చివరకు రైల్వే అధికారులు వారిని ఓ స్టేషన్లో దించి, సరైన టిక్కెట్లు లేకుండా ప్రయాణించినందుకు మొత్తం రూ.36 వేల జరిమానా విధించారు. ఈ ఘటన ఉత్తరాఖండ్లోని కాన్పూర్ జిల్లాలో సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్లో చోటుచేసుకుంది.
ఇదీ జరిగింది
బనారస్ నుంచి దిల్లీకి వెళ్తున్న వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో తమ బంధువులను ఎక్కించేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన 12 మంది బోగీల్లోకి ప్రవేశించారు. కుటుంబ సభ్యులను వారి సీట్ల వద్ద కూర్చోబెడుతుండగా ఆటోమేటిక్ తలుపులు మూసుకుపోయాయి. వందే భారత్ రైళ్లలో ఆటోమేటిక్ తలుపులు ఉంటాయి. రైలు నిర్ణీత స్టేషన్కు చేరుకున్నప్పుడు మాత్రమే అవి తెరుచుకుంటాయి. కొంత సమయం తర్వాత వాటంతట అవే మూసుకుపోతాయి. ఈ విషయం తెలియని 12 మంది రైలు బయలుదేరిన తర్వాత తాము లోపలే ఉండిపోయామని గుర్తించారు. వెంటనే రైలు సిబ్బందిని తలుపులు తెరవాలని కోరారు. అయితే రైలు కదులుతున్న సమయంలో తలుపులు తెరవడం సాధ్యం కాలేదు. వారిలో మహిళలు, పిల్లలు కూడా ఉండటంతో ఆందోళనకు గురయ్యారు. కొంత గందరగోళం సృష్టించినప్పటికీ, మధ్యలో రైలును ఆపి వారిని దించే అవకాశం లేకపోయింది. దీంతో గమ్యం కానప్పటికీ 139 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది.
రూ.36 వేల జరిమానా
ఇదిలా ఉండగా టిక్కెట్లు లేకుండా ప్రయాణించినందుకు రైల్వే అధికారులు ఆ 12 మందిపై చర్యలు తీసుకున్నారు. మొత్తం రూ.36 వేల జరిమానా విధించారు. అంటే ఒక్కొక్కరికి సగటున రూ.3 వేల చొప్పున జరిమానా పడింది. బంధువులను సాగనంపేందుకు స్టేషన్కు వచ్చిన వారు అనుకోకుండా ప్రయాణికులుగా మారడమే కాకుండా, వేల రూపాయలు జరిమానాగా చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటనపై నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ (సీపీఆర్ఓ) శివం శర్మ స్పందించారు. వందే భారత్ రైళ్లలో ఆటోమేటిక్ తలుపులు ఉంటాయని, అనుమతి లేకుండా బోగీల్లోకి ప్రవేశించడం నిషిద్ధమని తెలిపారు. ఈ 12 మంది ప్లాట్ఫారమ్ టిక్కెట్లు కూడా లేకుండానే రైలు ఎక్కారని వివరించారు. దాంతోవారిని ఎటావా స్టేషన్లో రైలు నుంచి దించేసినట్లు శివం శర్మ తెలిపారు. అక్కడ రైల్వే అధికారులు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుని జరిమానాలు విధించినట్లు పేర్కొన్నారు.