శివమొగ్గ పార్కులో ఫుల్ గ్రీనరీ, చెట్లు నీడ- కానీ తాగునీటి సమస్యతో సందర్శకులు ఇక్కట్లు
పార్కులో ప్రమాదవశాత్తు రెండేళ్ల క్రితం మరణించిన చిన్నారి- అప్పటి నుంచి ఏడాదిన్నర మూతపడిన శివమొగ్గలోని తిమ్మక్క ట్రీ పార్కు- ఇతర ఉద్యానవనాలతో పోలిస్తే ఈ పార్కు కాస్త బెటరే అయినా ఇంకా తీరని సమస్యలు
Published : May 30, 2026 at 9:01 AM IST
Thimmakka Tree Park Shivmogga : పైన పటారం లోన లొటారం అంటారు పెద్దలు. అచ్చం అలాగే ఉంది కర్ణాటక శివమొగ్గలోని ఓ పార్కు పరిస్థితి. దాదాపు 12 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఈ ఉద్యానవనం పచ్చదనంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. వాకింగ్ ట్రాక్స్, అలంకార మొక్కలు, పండ్ల చెట్లతో చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. అలా అనీ ఆ పార్కులో అంత సవ్యంగా ఉందని కాదు. అక్కడా సమస్యలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. తాగునీటి, పాడైనపోయిన ఆట పరికరాలు వంటి సవాళ్లు ఈ ఉద్యానవనంలో ఉన్నాయి. 2024లో ఓ చిన్నారి ఈ పార్కులో ప్రమాదవశాత్తు ప్రాణాలు సైతం విడిచారు. ఈ క్రమంలో శివమొగ్గలోని తిమ్మక్క ట్రీ పార్కు గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
జాతీయ రహదారికి ఆనుకుని పార్కు
శివమొగ్గలోని జాతీయ రహదారి-206 సమీపంలో దాదాపు 12 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో తిమ్మక్క ట్రీ పార్కు విస్తరించి ఉంది. ఆ పార్కులో పచ్చదనంతో నిండి ఉంది. నీడకు కొదవలేదు. వేసవి ఎండతో విలవిల్లాడుతున్న జనాలను చల్లదనానికి లోటు లేదు. ఉద్యానవనంలోని పెర్గోలాలు ఎండ, వానల నుంచి సందర్శకులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నాయి. దేశ, విదేశాల నుంచి తెచ్చిన మామిడి, జామ చెట్లు, అలంకార మొక్కలు ఉద్యానవనాన్ని మరింత అందంగా చూపిస్తున్నాయి. పిల్లలు, టూరిస్టులు, ప్రకృతి ప్రేమికుల కోసం వాకింగ్ ట్రాక్లు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ సదుపాయాలు చూసి పార్కు సూపర్ అనుకుంటారు అందరూ. కానీ పార్కులోని పైపైన కనిపించే అందాల ముసుగును తొలిగిస్తే అసలు సమస్యలు బయటపడతాయి. పాడైన ఆట పరికరాలు, తాగునీటి కొరత వంటి సమస్యలు కనిపిస్తాయి.
పార్కును మార్చేసిన ప్రమాదం
2024లో ఓ ఫ్యామిలీ తిమ్మక్క ట్రీ పార్కు సందర్శనకు వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఆ కుటుంబానికి చెందిన నాలుగేళ్ల చిన్నారి పార్కులోని జింక విగ్రహంపై కూర్చొని ఫొటోలు దిగేందుకు ప్రయత్నించారు. ఆ విగ్రహం కాస్త కూలిపోవడంతో చిన్నారి ప్రాణాలు పోయాయి. ఈ దుర్ఘటన తర్వాత దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు పార్కు మూతపడింది. 2025 చివరిలో మళ్లీ పార్కును సందర్శకుల కోసం తిరిగి తెరిచారు. పార్కు మూసివేసిన తర్వాత నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఆ ప్రాంగణమంతా వృక్షసంపద విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఉద్యానవనాన్ని తెరిచిన తర్వాత ఆ వృక్ష సంపదను అధికారులు తొలగించారు. అయినప్పటికీ ప్రమాదం తర్వాత ఈ పార్కు పర్యటకులను, సందర్శకులను గతంలో మాదిరి ఆకర్షించలేకపోయింది.
పార్కులో తాగు నీటి సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి : టూరిస్టు
తన బంధువులు తనను తిమ్మక్క ట్రీ పార్కుకు తీసుకువచ్చారని మండ్యకు చెందిన టూరిస్టు విజయలక్ష్మి తెలిపారు. ఇది తప్పక సందర్శించదగిన ప్రదేశమని తాను భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ పార్కును చాలా అందంగా, ప్రణాళికబద్ధంగా నిర్మించారని కొనియాడారు. ఇక్కడి పచ్చదనం ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుందని ప్రశంసించారు. జింకల విగ్రహాలు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయని, కానీ ఇంతకుముందు ఇదే విగ్రహం కింద పడిపోవడంతో దానిపై కూర్చున్న ఓ చిన్నారి చనిపోయిందని విన్నానని చెప్పారు. విగ్రహాలను సురక్షితమైన ప్రదేశాలలో ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. కేవలం ఫొటోల కోసం పిల్లలను విగ్రహాలపై కూర్చోబెట్టకూడదని తల్లిదండ్రులను హెచ్చరించారు. ఈ పార్కులో తాగు నీటి సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.
'పిల్లల ఆట వస్తువులను రిపేర్ చేయాలి'
"ఈ పార్కు చాలా అందంగా ఉంది. ఇందులో వాష్ రూములు, మరుగుదొడ్లు వంటి కొన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. కానీ తాగునీరు అందుబాటులో లేదు. వేసవిలో ఎక్కువసేపు నీరు లేకుండా ఉండటం కష్టం. వీలైనంత త్వరగా తాగునీటిని పార్కులో ఏర్పాట్లు చేయాలి. అలాగే పిల్లలు ఇక్కడికి ఆడుకోవడానికి వస్తారు. కానీ చాలా బొమ్మలు, పరికరాలు దెబ్బతిన్నాయి. వీటికి మరమ్మతులు చేస్తే ఈ పార్కు మరింత మంది టూరిస్టులను ఆకర్షించగలదు. " అని హాసన్ జిల్లాకు చెందిన పర్యటకురాలు రాజేశ్వరి అభిప్రాయపడ్డారు.
ఎంట్రీ ఫీజు తక్కువే
పులులు, సింహాల అభయారణ్యం సమీపంలోని ముద్దినకొప్ప గ్రామ పంచాయతీలో 2016లో నిర్మించిన ఈ పార్కు జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణించే టూరిస్టులను ఆకర్షిస్తుంది. వెదురు పార్కు, విభిన్న వృక్ష జాతులను ప్రదర్శించే సిటీ పార్క్ విభాగం ఉన్నాయి. ఈ పార్కు ఎంట్రీ ఫీజు రూ. 10. అయితే పార్కింగ్ సౌకర్యాలు, పార్కు లోపల రోడ్లు, సీసీటీవీ నిఘా, చెట్లు, మొక్కలను గుర్తించే మెరుగైన సమాచార ఫలకాల అవసరం ఉందని పర్యటకులు కోరుతున్నారు.
అధికారులు ఏమంటున్నారంటే?
సుదీర్ఘకాలం మూసివేసి తెరిచిన ఈ పార్కులో ఇప్పటికే చాలా పనులు చేపట్టామని శంకర ఫారెస్ట్ జోన్ డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అజ్జయ్య తెలిపారు. 2024 జనవరిలో మూతపడిన ఈ పార్కును పునరుద్ధరణ పనుల తర్వాత 2025లో తిరిగి తెరిచామని వెల్లడించారు. ఇక్కడ పిల్లలు ఆడుకునేందుకు పరికరాలు ఉన్నాయన్నారు. మరుగుదొడ్లు, వాకింగ్ ట్రాక్స్, పెర్గోలాలు వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ సదుపాయాలను సందర్శకులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. పార్కులో తాగునీటి సౌకర్యాన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ట్రీ పార్క్ సమగ్ర అభివృద్ధిని చేపడతామని చెప్పారు. పార్కులో ఆట పరికరాల మరమ్మతులను వీలైనంత త్వరగా చేపడతామని అన్నారు.
అధ్వాన స్థితిలో ఒడిశాలోని చిల్డ్రన్ పార్కులు- చిన్నారుల భద్రతపై పేరెంట్స్లో ఆందోళన
పార్కులను సేఫ్గా మార్చేందుకు దిల్లీ పోలీసులు కృషి- 'ఆపరేషన్ విముక్త్' పేరిట స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్