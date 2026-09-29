తగ్గేదే లే- ఇంట్లో బంగారం చోరీ తర్వాత కూడా మరో 10 వీడియోలు అప్లోడ్
చోరీ జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే యూట్యూబ్లో 10 వీడియోలు- వీడియోల్లో గతంలో మాదిరిగానే డబ్బులు చల్లుకుంటూ కనిపించిన మధుమిత- 40 గంటల్లో ఓ వీడియోకు 39 లక్షల వ్యూస్
Published : September 29, 2026 at 9:07 AM IST
Youtuber Another Posts After Theft : ఇటీవల ఓ యూట్యూబర్ ఇంట్లో 118 సవర్ల బంగారం, నగదు చోరీకి గురైంది. అయితే చోరీ జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే ఆమె తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మరో 10 వీడియోలను పోస్టు చేశారు. ఈ వీడియోల్లో కూడా గతంలో మాదిరిగానే డబ్బులను తలపై వేసుకుంటూ కనిపించారు. దీంతో ఆ వీడియోలకు భారీగా వ్యూస్ వచ్చాయి. 40 గంటల్లోనే ఓ వీడియోకు 39 లక్షల వ్యూస్, మరో వీడియోకు 20 లక్షల వ్యూస్ వచ్చాయి. మొత్తం 10 వీడియోలకు కలిపి 1.50 కోట్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. అదే సమయంలో ఆమె ఫాలోవర్స్ సంఖ్య 5 లక్షలకు పెరిగినట్లు సమాచారం.
తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి జిల్లా నాగర్కోయిల్ సమీపంలోని ధమ్మత్తు కోణం విఐపీ గార్డెన్ ప్రాంతంలో వినోద్ కుమార్ నివసిస్తున్నారు. ఆయన భార్య మధుమిత యూట్యూబర్గా ఉన్నారు. వీరికి ఒక కుమార్తె ఉంది. మధుమిత తమ రోజువారీ జీవితానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలను వీడియోలుగా చిత్రీకరించి యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో ఉన్న ఆభరణాలను ధరించి వీడియోలు చేశారు. తన బిడ్డపై డబ్బులు చల్లుతున్న దృశ్యాలను కూడా వీడియోలుగా చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ఈ వీడియోలను పలువురు వీక్షించారు.
ఇంట్లో 118 సవర్ల నగలు చోరీ
ఇదిలా ఉండగా, మధుమిత తన భర్తతో కలిసి బయటకు వెళ్లిన సమయంలో ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. ఇంట్లో ఉన్న 118 సవర్ల బంగారు ఆభరణాలు, నగదు అపహరణకు గురయ్యాయి. ఘటనపై ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అనంతరం ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. అయితే చోరీకి ముందు మధుమిత ఇన్స్టాగ్రామ్లో 6,669 వీడియోలను పోస్టు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ వీడియోలను పరిశీలించిన దుండగులు, ఆమె ఇంట్లోని నగలు, నగదు గురించి తెలుసుకుని చోరీకి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది.
యూట్యూబ్లో హోమ్ టూర్
ఇదిలా ఉండగా మధ్యప్రదేశ్లోని శివపురిలోనూ గతంలో ఇలాంటి ఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది. మోహిని ఖ్యావదా గ్రామానికి చెందిన ఉదల్ సింగ్ గుజ్జర్ భార్య రచనా గుజ్జర్ యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ల్లో వీడియోలు పోస్టు చేస్తుంటారు. వీరికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. ఇటీవల రచనా తన ఇంటిని చూపిస్తూ హోమ్ టూర్ చేశారు. అందులో ఇంటి లేఅవుట్తో పాటు ఇంట్లో ఉన్న నగదు, బంగారు, వెండి ఆభరణాలను కూడా చూపించారు. ఈ వీడియోలను చూసిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఆమె ఇంటిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సుమారు 1:49 గంటలకు దొంగలు రచనా గుజ్జర్ ఇంటి వెనుక వైపు నుంచి చొరబడేందుకు ప్రయత్నించారు. దాదాపు 8 అడుగుల ఎత్తైన కాంపౌండ్పై ఉన్న ఫెన్సింగ్ వైర్లను కట్ చేసి ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. ఆ సమయంలో రచనా, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు పై అంతస్తులో నిద్రిస్తున్నారు. ఇదే అదనుగా దొంగలు వారికి తెలియకుండా గదికి బయట నుంచి గడియపెట్టారు.
ఆ తర్వాత కింది అంతస్తులోని గదిలో ఉన్న అల్మారాను పగలగొట్టి అందులోని రూ.1.91 లక్షల నగదును దోచుకున్నారు. అలాగే నాలుగు బంగారు ఉంగరాలు, ఓ మంగళసూత్రం, వెండి వడ్డాణం (కార్ధని)తో పాటు ఇతర విలువైన వస్తువులను అపహరించి పరారయ్యారు. ఈ ఘటనతో రచనా తీవ్రంగా రోదించారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసిన హోమ్ టూర్ ఆధారంగానే దొంగలు ఇంట్లోకి చొరబడి చోరీకి పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం, సదరు దొంగలు సుమారు రూ.8 లక్షల విలువైన సొత్తుతో పారిపోయారు. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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