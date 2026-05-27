ముంద్రా తీరంలో 118కిలోల కొకైన్ స్వాధీనం- విలువ రూ.1,150 కోట్లకుపైనే!
ముంద్రా తీరంలో 118 కిలోల కొకైన్ను స్వాధీనం చేసుకున్న ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్, గుజరాత్ ఏటీఎస్- బ్రెజిల్ నుంచి సముద్ర మార్గంలో భారత్కు డ్రగ్స్ తరలిస్తున్న అంతర్జాతీయ ముఠా గుట్టురట్టు
Published : May 27, 2026 at 2:25 PM IST
Cocaine Seized Off : మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు మరో భారీ విజయాన్ని నమోదు చేశాయి. గుజరాత్లోని ముంద్రా తీరంలో జరిగిన సంయుక్త ఆపరేషన్లో ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ (ఐసీజీ), గుజరాత్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ (ఏటీఎస్) అధికారులు భారీ మొత్తంలో కొకైన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సముద్ర మార్గం ద్వారా భారత్కు తరలిస్తున్న సుమారు 118 కిలోల కొకైన్ను పట్టుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీని విలువ దాదాపు రూ.1,150 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
అధికారుల సమాచారం మేరకు, బ్రెజిల్ నుంచి సముద్ర మార్గంలో భారీగా డ్రగ్స్ రవాణా జరుగుతోందన్న విశ్వసనీయ సమాచారాన్ని గుజరాత్ ఏటీఎస్కు అందింది. ఎంవీ యూరప్ అనే కార్గో నౌక ద్వారా డ్రగ్స్ను భారత్కు తీసుకొస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ నౌక ముంద్రా తీరానికి సుమారు ఐదు నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో లంగరు వేసి ఉందని అధికారులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే గుజరాత్ ఏటీఎస్ ఉన్నతాధికారులు అప్రమత్తమై ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్తో కలిసి సంయుక్త ఆపరేషన్ చేపట్టారు.
కోస్ట్ గార్డ్ ఇంటర్సెప్టర్ బోట్లలో ఏటీఎస్ సిబ్బందిని తీసుకుని ముంద్రా సముద్ర ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. అర్ధరాత్రి వేళల్లో నౌక వద్ద అనుమానాస్పద కదలికలను అధికారులు గమనించారు. కోస్ట్ గార్డ్ బోటును గుర్తించిన నౌక సిబ్బంది కొన్ని భారీ సంచులను సముద్రంలోకి విసిరేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన సంయుక్త బృందం ఆ సంచులు పడేసిన ప్రాంతానికి చేరుకుని గాలింపు చేపట్టింది.
ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, తక్కువ విజిబిలిటీ ఉన్నప్పటికీ సముద్రంలో తేలుతున్న ఐదు సంచులను అధికారులు వెలికితీశారు. ఆ సంచులను తెరిచి పరిశీలించగా అందులో మొత్తం 118 ప్యాకెట్లు లభ్యమయ్యాయి. ఒక్కో ప్యాకెట్ సుమారు కిలో బరువు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. డ్రగ్స్ డిటెక్షన్ కిట్తో పరీక్షించగా, అవి కొకైన్ అని నిర్ధారణ అయింది. మొత్తం స్వాధీనం చేసుకున్న మాదకద్రవ్యాల బరువు 118.977 కిలోలుగా అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా కొన్ని ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను కూడా అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సంచుల్లో నాలుగు యాపిల్ ఎయిర్ ట్యాగ్లు లభించగా, నౌకలోని స్టీరింగ్ గేర్ ప్రాంతంలో గార్మిన్ కంపెనీకి చెందిన రెండు జీపీఎస్ మ్యాప్-67ఐ శాటిలైట్ కమ్యూనికేటర్లు దాచినట్లు గుర్తించారు. వీటి ఆధారంగా డ్రగ్స్ తరలింపు మార్గాలు, అంతర్జాతీయ ముఠా కార్యకలాపాలపై మరింత సమాచారం సేకరిస్తున్నారు.
దర్యాప్తులో భాగంగా నౌక సిబ్బందిని విచారించగా కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తంజానియాకు చెందిన జుమా నాసిర్ ఒమర్ అనే వ్యక్తి, బ్రెజిల్ నుంచి కొకైన్ను రహస్యంగా నౌకలోకి తీసుకొచ్చినట్లు అంగీకరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. నౌకలోని మోటార్ రూమ్లో డ్రగ్స్ను దాచినట్లు విచారణలో వెల్లడించినట్లు చెప్పారు. భారత్లోని తమ హ్యాండ్లర్లకు ఈ సరుకును అందించాల్సి ఉందని నిందితుడు ఒప్పుకున్నట్లు సమాచారం.
ఇదే సమయంలో మరో నిందితుడు న్గింగిటే నస్సోరో జుమానే పారిపోవడానికి సముద్రంలోకి దూకినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం అతడి కోసం కోస్ట్ గార్డ్ బృందాలు గాలింపు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ కేసులో ఇప్పటికే జుమా నాసిర్ ఒమర్ను అరెస్ట్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. అలాగే దిల్లీలో ఈ డ్రగ్స్ను స్వీకరించాల్సిన వ్యక్తులుగా గుర్తించిన కెల్విన్ చుక్వుమా, బ్యారుహంగా జేమ్స్లను కూడా గుజరాత్ ఏటీఎస్ అదుపులోకి తీసుకుంది. ఢిల్లీ పోలీసుల సహకారంతో ద్వారకా ప్రాంతంలో వారిని పట్టుకుని గుజరాత్కు తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వీరిలో ఒకరు నైజీరియా, మరొకరు ఉగాండాకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు.
ఈ ఘటనపై ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్, గుజరాత్ ఏటీఎస్, ఇతర కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ కొనసాగిస్తున్నాయి. డ్రగ్స్ సరఫరా వెనుక ఉన్న అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్, ఆర్థిక లావాదేవీలు, భారత్లోని సంబంధాలపై లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సముద్ర మార్గం ద్వారా దేశంలోకి మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు భద్రతా సంస్థలు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. గత ఐదేళ్లలో ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్, గుజరాత్ ఏటీఎస్ కలిసి నిర్వహించిన యాంటీ నార్కోటిక్స్ ఆపరేషన్లలో ఇది 15వ విజయవంతమైన ఆపరేషన్ అని అధికారులు వెల్లడించారు.