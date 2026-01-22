బంగాల్లో SIR ప్రక్రియతో 110 మంది మృతి- వృద్ధులు క్యూలో నిల్చుంటున్నారు : సీఎం మమతా
ఎస్ఐఆర్ విచారణ పేరుతో వృద్ధులను, అనేక మంది ప్రజలను హింసిస్తున్నారు- గంటల తరబడి లైన్లో నిలబడాల్సిన పరిస్థితి- మమతా
Mamatha Alleged Sir Death : బంగాల్లో జరుగుతున్న ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)పై సీఎం మమతా బెనర్జీ మరోసారి ధ్వజమెత్తారు. ఎస్ఐఆర్ ఒత్తిడి, భయాందోళనల కారణంగా ఇప్పటివరకు కనీసం 110 మంది మరణించారని ఆరోపించారు. విచారణ కోసం వృద్ధులతో సహా వందలాది మంది ప్రజలు ఎస్ఐఆర్ శిబిరాల వద్ద క్యూలో నిలబడాల్సి వస్తోందని పేర్కొన్నారు. 49వ అంతర్జాతీయ కోల్కతా పుస్తక ప్రదర్శన ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మమతా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సందర్భంగా బంగాల్లో జరుగుతున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ గురించి ఆమె ప్రస్తావించారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కారణంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై 162వ పుస్తకం విడుదలవుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
గంటల పాటు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది!
మరోవైపు, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రతిరోజూ ప్రజలు ఐదు నుంచి ఆరు గంటల పాటు ఆరుబయట వేచి చూడాల్సి వస్తోందని ముఖ్యమంత్రి మమతా అన్నారు. సంవత్సరాలుగా పిలుచుకుంటున్న ఇంటిపేర్లలో వ్యత్యాసాలను సమస్యలుగా చూపుతున్నారని తెలిపారు. "నన్ను మమతా బెనర్జీ, మమతా బంద్యోపాధ్యాయ్ అని రెండు పేర్లతోనూ పిలుస్తారు. అదే విధంగా, ఛటర్జీ, ఛటోపాధ్యాయ్ కూడా ఒకే ఇంటిపేరు. బ్రిటిష్ పాలనలో ఠాకూర్ను కూడా ఠాగోర్గా పిలిచేవారు" అని మమతా గుర్తుచేశారు. ఒకవేళ రవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ ఇప్పుడు జీవించి ఉంటే, బహుశా ఆయన కూడా ఇదే పరిస్థితిని ఎదుర్కొని ఉండేవారని మమతా ఆరోపించారు. అదే విధంగా అనేక మంది సంతానం కలిగి ఉన్న దంపతులను వారి వయస్సు తేడాలను వివరించమని అడుగుతున్నారని చెప్పారు. వృద్ధుల నుంచి జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలను డిమాండ్ చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
"పుట్టిన తేదీ విషయానికొస్తే మా తల్లిదండ్రులు మాకు కచ్చితమైన తేదీ ఏం చెప్పలేదు. వాస్తవానికి మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు కూడా డిసెంబర్ 25 తన నిజమైన పుట్టినరోజు కాదని నాతో చెప్పారు. పుట్టిన తేదీని నిర్ధరించడానికి నా దగ్గర 10వ తరగతి పత్రాలు ఉన్నాయి. కానీ చాలా మందికి అవి ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి వారిని ఎందుకు వేధిస్తున్నారు?" అని ముఖ్యమంత్రి మమతా ప్రశ్నించారు.
బీజేపీ మార్గదర్శకత్వంలోనే ఈసీ పనిచేస్తోంది!
అంతకుముందు కూడా ఎస్ఐఆర్ విషయంలో కేంద్రంపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ విరుచుకుపడ్డారు. ఎస్ఐఆర్ పేరిట ప్రజలను వేధిస్తోందని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ముందు ఈ ప్రక్రియను ఎందుకింత హడావుడిగా నిర్వహిస్తున్నారో తనకు అర్థం కావడం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఎస్ఐఆర్ను వెంటనే నిలిపేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల ఓటు హక్కును కాలరాయొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. అదేవిధంగా బీజేపీ మార్గదర్శకత్వంలోనే ఈసీ పనిచేస్తోందని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో చాలా తప్పులున్నాయి విమర్శించారు. చట్టపరంగా ఓటు హక్కు కలిగిన ఉన్న అనేక మంది ఓట్లను తొలగించారని మండిపడ్డారు. కనీసం రెండేళ్లు పట్టే ఓటరు గణన ప్రక్రియ కేవలం రెండు నెలల్లోనే పూర్తిచేయడం వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం జరుగుతోందని మమతా ఆరోపించారు.
మరోవైపు, ఎస్ఐఆర్ విచారణల కోసం నియమించిన కేంద్ర అధికారులపై కూడా ముఖ్యమంత్రి మమత తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక భాషపై అవగాహన లేని వారిని పరిశీలకులుగా నియమించడం సరికాదని, వారు రెండో దశ ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ నిర్వహించడానికి అనర్హులని పేర్కొన్నారు. బయట రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజలను రాష్ట్రంలోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు బీజేపీ చేస్తోందని ఆరోపించారు. అలాంటి వారిని గుర్తించి నిలువరించాలని బీఎల్ఏలకు మమత దిశానిర్దేశం చేశారు.
