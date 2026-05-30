కుకింగ్పై ఫ్యాషన్- 11 ఏళ్ల వయసులో 'క్లౌడ్ కిచెన్' స్టార్ట్- శ్రీరంగ్ ఫుడ్ టేస్ట్ అదుర్స్
చిన్న వయసులోనే క్లౌడ్ కిచెన్ను ప్రారంభించిన బాలుడు- టేస్టీగా వంటలు చేస్తూ పాపులర్- ఆన్లైన్లో రోజుకు 10 ఆర్డర్లు- చదువుతో పాటు ఫుడ్ బిజినెస్ను కొనసాగిస్తానని విద్యార్థి వెల్లడి
Published : May 30, 2026 at 10:25 PM IST
Child Boy Starts Cloud Kitchen : వేసవి సెలవులు రాగానే విద్యార్థులు తమ స్నేహితులతో ఎండను లెక్కచేయకుండా ఆడుకుంటారు. లేదంటే అమ్మమ్మ వాళ్ల ఇంటికో, మామయ్య వాళ్ల ఇంటికో వెళ్లి హాలీడేస్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. అయితే మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్కు చెందిన 11 ఏళ్ల శ్రీరంగ్ రహల్కర్ అందుకు భిన్నం. ఇంత చిన్నవయసులో సమ్మర్ హాలీడేస్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఏకంగా 'క్లౌడ్ కిచెన్'ను ప్రారంభించేశాడు. ఇప్పుడు ఆన్లైడ్ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్లలో ఆర్డర్లు తీసుకుంటూ వ్యాపారంలో దూసుకెళ్తున్నాడు. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ బాలుడి క్లౌడ్ కిచెన్ స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందాం పదండి.
చిన్నప్పటి నుంచి కుకింగ్ అంటే ఇష్టం
ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లోని గార్ఖేడా ప్రాంతానికి చెందిన శ్రీరంగ్ ఆరో తరగతి చదువుతున్నాడు. అతడికి కుకింగ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టం. ఈ క్రమంలోనే ఈ వేసవి సెలవుల్లో క్లౌడ్ కిచెన్ను ప్రారంభించాడు. దీంతో నగరవ్యాప్తంగా ఒక్కసారిగా పాపులర్ అయిపోయాడు. శ్రీరంగ్ చేసిన వంటకాలను రుచి చూసేందుకు నగరవాసులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. కాగా, తన వంటకాలకు అవసరమైన మసాలాలన్నింటినీ స్వయంగా శ్రీరంగే తయారు చేసుకుంటాడు. తన వంటకాల్లో పోషక విలువలున్న పదార్థాలను చేర్చుతున్నాడు. దీంతో పుడ్ రుచి ఇతర వంటకాలతో పోస్తే కాస్త భిన్నంగా ఉంటూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
నేను చెఫ్గా మారి ప్రజల ఆకలి తీరుస్తాను : శ్రీరంగ్
స్కూల్ తిరిగి ప్రారంభమైన తర్వాత తన చదువుతో పాటు వ్యాపారాన్ని కూడా ఏకకాలంలో నిర్వహించాలని తాను భావిస్తున్నట్లు శ్రీరంగ్ తెలిపాడు. తనకు వంట చేయడం అంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పాడు. స్కూల్ రీ-ఓపెన్ అయినా తాను వివిధ వంటకాలతో ప్రయోగాలు చేయడం ఆపనని వెల్లడించాడు. తాను పాఠశాల నుంచి తిరిగి వచ్చి హోంవర్క్ పూర్తి చేసిన తర్వాత సాయంత్రం పలు రకాల వంటకాలు తయారు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు వివరించాడు. తాను ఒక చెఫ్గా మారి ప్రజల ఆకలిని తీర్చాలని ఆశిస్తున్నానని పేర్కొన్నాడు. తాను వండిన ఆహారాన్ని తిన్న తర్వాత ప్రజలు తమ సంతృప్తిని వ్యక్తం చేసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశాడు.
'రోజుకు 10 ఆర్డర్లు వస్తున్నాయ్'
"ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్ఫారమ్లు వసూలు చేసే కమీషన్లు, నిర్వహణ ఖర్చులు వంటి వివిధ అంశాలను జాగ్రత్తగా బేరీజు వేసి నా వంటకాలన్నింటికి తుది అమ్మకపు ధరలను నిర్ణయించాను. దీని ఫలితంగా మార్కెట్లోని ఇతర వాణిజ్య విక్రేతలు వసూలు చేసే ధరల కంటే నా ధరలు కొద్దిగా తక్కువగా ఉన్నాయి. నేను సగటున రోజుకు 10 ఆన్లైన్ డెలివరీ ఆర్డర్లను అందుకుంటున్నాను" అని శ్రీరంగ్ తెలిపాడు.
శ్రీరంగ్ తాను తయారుచేసే ఆహారం ధరలను లెక్కించడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)ను ఉపయోగిస్తున్నాడు. అన్ని పదార్థాల ఖర్చుతో పాటు, ఆన్లైన్ అమ్మకాలపై యాప్లకు చెల్లించాల్సిన కమీషన్లను కూడా ఏఐ ద్వారానే లెక్కిస్తున్నాడు. పిల్లలకు ఇష్టమైన పాస్తా, గార్లిక్ బ్రెడ్, చైనీస్ వంటకాలను తయారుచేస్తున్నాడు. గత కొన్ని నెలలుగా శ్రీరంగ్ తన కిచెన్లో అనేక వంట ప్రయోగాలు చేశాడు. తన వంటకాలను కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులకు రుచి చూపించాడు. ఆ తర్వాత క్లౌడ్ కిచెన్లోని వంటకాలను విక్రయించడం ప్రారంభించాడు.
వంటలో ప్రత్యేకమైన శైలి : శ్రీరంగ్ తల్లి
శ్రీరంగ్కు చిన్నప్పటి నుంచి కుకింగ్ అంటే చాలా ఇష్టమని అతడి తల్లి భాగేశ్రీ తెలిపారు. మొదట టీ పెట్టేవాడని, అది చాలా టెస్టీగా, సువాసనగా ఉండేదని చెప్పారు. ఆ తర్వాత వంటగదిలో తనకు సాయం చేయడం ప్రారంభించాడని వెల్లడించారు. కిచెన్లో వివిధ మసాలాలు, వాటి విభిన్న రుచులు, వాటి సహజ గుణాలను అర్థం చేసుకోవడానికి తగినంత సమయం కేటాయించాడని అన్నారు. కుకింగ్ పట్ల ప్రాథమిక అవగాహన ఏర్పడిన తర్వాత వంటలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన శైలిని అలవర్చుకున్నాడని వివరించారు. కూరగాయలు కోయడం నుంచి మిక్సీలో మసాలాలు పట్టడం వరకు అన్ని శ్రీరంగ్ చూసుకుంటాడని పేర్కొన్నారు.
"మా కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరికైనా అర్ధరాత్రి పూట కూడా ఏదైనా తినాలనిపిస్తే శ్రీరంగ్ వెంటనే వంటకం తయారు చేసేస్తాడు. పాఠశాల తిరిగి ప్రారంభమైన తర్వాత తన చదువును సకాలంలో పూర్తి చేసేలా ఒక ప్రణాళికను రూపొందించడంలో మేమందరం శ్రీరంగ్కు సాయం చేస్తున్నాం. ఇది నా కుమారుడు చదువుతో పాటు తన వ్యాపారాన్ని కూడా కొనసాగించడానికి సాయపడుతుంది" అని భాగేశ్రీ స్పష్టం చేశారు.
చదువులోనే సూపర్
వంటల్లోనే కాదు చదువులోనూ శ్రీరంగ్ అదరగొడుతున్నాడు. ఒకటి-నాలుగో తరగతి వరకు ప్రాథమిక విద్యను మరాఠీ మాధ్యమ పాఠశాలలో పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత శ్రీరంగ్ను ఆంగ్ల మాధ్యమ పాఠశాలలో చేర్పించారు. చదువులో అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబరుస్తూ ప్రతి సంవత్సరం పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధిస్తున్నాడు. మరోవైపు, పూర్తిస్థాయి రెస్టారెంట్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి అవసరమైన లైసెన్సులను పొందేందుకు వయసు అడ్డంకిగా మారడంతో తన తల్లి పేరిట అవసరమైన అనుమతులను శ్రీరంగ్ పొందాడు.
