11ఏళ్ల బాలుడి అద్బుతమైన జ్ఞాపకశక్తి- 2నిమిషాల్లోనే 118కెమికల్స్ పేర్లు, ఫార్మూలాలు- మెమొరీ పవర్ అదుర్స్
అదరగొడుతున్న పదకొండేళ్ల బాలుడు- అతడి జ్ఞాపకశక్తికి అందరూ ఫిదా- ప్రశ్నలకు కంప్యూటర్లా ఠక్కున సమాధానాలు- బాలుడిని బాల మేధావిగా పిలుచుకుంటున్న స్థానికులు
Published : July 11, 2026 at 12:39 PM IST
Genius Boy Paramhans Inspirational Story : 11 ఏళ్ల బాలుడు తన అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తితో అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. కేవలం రెండు నిమిషాల్లోనే 118 రసాయన మూలకాల పేర్లు, వాటి సంకేతాలను చెప్పేస్తున్నాడు. అలాగే ఏ అంశంపై ప్రశ్నలు అడిగినా కంప్యూటర్ లాగా ఠక్కున సమాధానం ఇస్తున్నాడు. చరిత్రలోని వివిధ అధ్యాయాలపై గుక్కతిప్పుకోకుండా అరగంట సేపు నిరంతరాయంగా మాట్లాడగలడు. ఆ బాలుడే బిహార్కు చెందిన పరమహంస్. అందుకే ఈ బాలుడ్ని అందరూ మేధావి (జీనియస్), బాల మేధావి అని పిలుస్తున్నారు.
కంప్యూటర్ లాంటి మెమొరీ
పరమహంస్ స్వస్థలం గయా జిల్లాలోని భోరీ గ్రామం. పదకొండేళ్ల వయసులోనే ఈ బాలుడు పదో తరగతి స్థాయికి సమానమైన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. పరమహంస్ తీక్షణమైన మేధస్సుకు స్థానికులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అందుకు ప్రధాన కారణం ఆ బాలుడికి ఏ అంశంపై ప్రశ్నలు అడిగినా కంప్యూటర్ లాగా తక్షణమే ఆన్సర్ ఇస్తాడు. ఒకసారి చదివిన విషయాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోడు. సంక్లిష్టమైన చారిత్రక అంశాలపై కూడా నిపుణులకు దీటుగా పరమహంస్ పట్టు సాధించాడు.
'నా కొడుకు జ్ఞాపకశక్తి సామర్థ్యం అసాధారణమైనది'
సాధారణ పిల్లల కంటే పరమహంస్ భిన్నమైనవాడని అతడి తండ్రి చిత్రరంజన్ తెలిపాడు. సాధారణ పిల్లలు అర్థం చేసుకోవడానికి ఏళ్ల తరబడి సమయం తీసుకునే విషయాలపై కూడా పరమహంస్కు మంచి పట్టు ఉందన్నాడు. సగటు పిల్లల కంటే పరమహంస్ ఎంతో ప్రతిభావంతుడు, తెలివైనవాడని సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. తన కుమారుడి జ్ఞాపకశక్తి సామర్థ్యం అసాధారణమైనదని వివరించాడు. "చిన్నప్పటి నుంచే నా కుమారుడు ఒక ప్రత్యేక లక్షణాన్ని కలిగి ఉండేవాడు. ఏ అంశం లేదా సమాచారాన్ని అతనికి చెప్పినా వెంటనే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకునేవాడు. ప్రస్తుతం పరమహంస్ అనేక రకాల అంశాలపై అనర్గళంగా మాట్లాడగలడు. పిల్లలు అక్షరమాల ఎలాగైతే అప్పజెబుతారో అలాగే అతడు సైన్స్ పాఠ్యపుస్తకాలలోని పాఠాలను తన మెదడులో గుర్తుంచుకున్నాడు. చారిత్రక వాస్తవాలను కూడా అంతే సులభంగా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు." అని చిత్రరంజన్ స్పష్టం చేశాడు.
ఈ బాల మేధావి కేవలం రెండు నిమిషాల్లోనే 118 రసాయన మూలకాల పేర్లు, వాటి సంకేతాలను చెప్పేస్తున్నాడు. సైన్స్ పట్ల ఉన్న ఈ అసాధారణ సామర్థ్యం కారణంగా అతడు భవిష్యత్తులో ఒక కొత్త రికార్డును నెలకొల్పే అవకాశం ఉంది. పరమహంస్ భౌతికశాస్త్రం, రసాయనశాస్త్రం, గణితం, భూగోళశాస్త్రం వంటి సబ్జెక్ట్లపై అమితమైన ఆసక్తిని కనబరుస్తాడు. తన అసాధారణ ప్రతిభతో టెన్త్ బుక్స్తో పాటు ఇంటర్మీడియట్లోని అనేక కీలక సబ్జెక్టులకు కంఠస్థం చేస్తున్నాడు. తన మేధోశక్తిపై ఆధారపడి ఈ ఏడాది నేరుగా మెట్రిక్యులేషన్ బోర్డు పరీక్షకు హాజరు కావాలని పరమహంస్ భావిస్తున్నాడు.
కవితలు రాయడం అంటే ఇంట్రెస్ట్
చాలా చిన్న వయసు నుంచే పరమహంస్కు కవితలు రాయడం, పాడటం అంటే అమితమైన ఆసక్తి ఉంది. ఈ కళాత్మక ప్రతిభ పరమహంస్కు తన తండ్రి నుంచి వచ్చింది. ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల రాజధానుల పేర్లను ఆ బాలుడు ఠక్కున చెప్పేస్తాడు. 1885 నుంచి నేటి వరకు ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుల పేర్లను గుక్కతిప్పుకోకుండా చెప్పేస్తాడు.
తల్లిని కోల్పోయిన పరమహంస్
కాగా, నాలుగేళ్ల వయసులో లిటిల్ బుద్ధ స్కూల్లో ప్రాథమిక విద్యను ప్రారంభించాడు పరమహంస్. జ్ఞాన్ భారతి స్కూల్లో ఆరో తరగతి పాస్ అయ్యాడు. అప్పటి నుంచి తన తండ్రి మార్గదర్శకత్వంలో ఇంట్లోనే స్వతంత్రంగా చదువుకుంటున్నాడు. తనకు ఆసక్తి ఉన్న విషయాలను లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నాడు. పరమహంస్ బాల్యం బాధ, కష్టాలతో నిండి ఉంది. ఆ బాలుడికి కేవలం ఆరేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు కొవిడ్ సోకి అతడి తల్లి మరణించింది. ఆమె అకాల మరణం తర్వాత తండ్రి పెంపకంలోనే పరమహంస్ పెరిగాడు
తాను ఈ ఏడాది మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్ష రాయాలనుకుంటున్నానని పరమహంస్ తెలిపాడు. అందుకోసం అనుమతి కోరడానికి గయాలోని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కార్యాలయానికి వెళ్లానని పేర్కొన్నాడు. మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్ష రాయడానికి తనకు అనుమతి లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నానని వెల్లడించాడు. మెట్రిక్యులేషన్ సిలబస్తో పాటు ఇంటర్మీడియట్ పాఠ్యాంశంలోని కొన్ని భాగాలను కూడా కంఠస్థం చేశానని స్ఫష్టం చేశాడు. ఐఐటీలో చదువు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఐఏఎస్ అధికారి కావాలన్నది తన లక్ష్యమని వివరించాడు. భారత రాజకీయాల్లో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని కూడా తాను కలలు కంటున్నానని పేర్కొన్నాడు.
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