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టెన్త్ చదివిన కుర్రాడి అద్భుత సృష్టి- ప్రపంచంలోనే అత్యంత చౌకైన విద్యుత్ తయారీ టెక్నాలజీ డెవలప్- శక్తిమాన్ స్ఫూర్తితో!

విద్యుత్ తయారీ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేసిన కుర్రాడు- పదో తరగతి చదివినా మంచి ప్రతిభ- హైడ్రో లిఫ్టింగ్ టెక్నాలజీతో మరింత చౌకగా విద్యుత్ తయారీ

Hydro Lifting Technology in Bihar
Hydro Lifting Technology in Bihar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 12:50 PM IST

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Hydro Lifting Technology in Bihar : అందరికీ విజయం అంత ఈజీగా, వేగంగా రాకపోవచ్చు. కానీ పట్టు విడవకుండా, నిరాశకు గురికాకుండా కష్టపడితే కాస్త టైమ్ పట్టినా గెలుపు సొంతం అవుతుంది. అదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు బిహార్‌లోని జముయీకి చెందిన యువకుడు రోహిత్. ప్రపంచంలోనే అత్యంత చౌకగా విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేసేందుకు 'హైడ్రో లిఫ్టింగ్' సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ సాంకేతికత నేషనల్ వాటర్ అకాడమీ, ఐఐటీ పట్నా నుంచి కూడా ప్రశంసలు అందుకుంది. ఈ స్టోరీలో 'హైడ్రో లిఫ్టింగ్' సాంకేతికత ఎలా పనిచేస్తుంది? దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

చదివింది తక్కువే అయినా!
రోహిత్ స్వస్థలం జముయీ జిల్లా లక్ష్మీపుర్ బ్లాక్‌లోని బంగర్‌దిహ్ గ్రామం. ఈ కుర్రాడు విద్యుత్ ఉత్పాదన రంగంలో ఒక విప్లవాత్మక ఘనతను సాధించారు. పదో తరగతి వరకే చదివిన రోహిత్ అద్భుతాన్ని సృష్టించిన అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. పన్నెండేళ్ల కఠోర శ్రమ, పరిశోధన తర్వాత హైడ్రో లిఫ్టింగ్ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ హైడ్రో లిఫ్టింగ్ టెక్నాలజీ అతి తక్కువ ఖర్చుతో నిరంతరాయంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తిని సాధ్యం చేస్తుంది. రోహిత్ తన ప్రత్యేకమైన స్టార్టప్‌కు 'హైడ్రో లిఫ్టింగ్ టెక్నాలజీ' అని పేరు పెట్టారు. ఇది భవిష్యత్తులో దేశ ఇంధన సంక్షోభానికి ఒక ప్రధాన పరిష్కారంగా మారే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. రోహిత్ ఆవిష్కరణ ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తలను, ఐఐటీ నిపుణులను సైతం ఆశ్చర్యపర్చింది.

Hydro Lifting Technology in Bihar
రోహిత్ తయారు చేసిన ప్రాజెెక్ట్​ (ETV Bharat)

'నాలుగేళ్ల తర్వాత పేటెంట్ దక్కింది'
జీవితంలో తాను సాధించిన విజయం గురించి రోహిత్ వివరించారు. "నేను పదో తరగతి వరకు చదివాను. అయితే నిరంతరం ఫిజిక్స్‌ గురించి నేర్చుకున్నాను. ప్రస్తుతం పట్నాలోని ఒక కళాశాలలో మేనేజ్‌మెంట్ కోర్సు చేస్తున్నాను. ఆ కళాశాల నన్ను ఐఐటీ పట్నాకు పంపింది. అక్కడ ఈ టెక్నాలజీని ప్రదర్శించి అందరి నుంచి ప్రశంసలు పొందాను. ప్రోటోటైప్ పరీక్ష తర్వాత జల వనరుల ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పించడానికి నన్ను పుణెలోని నేషనల్ వాటర్ అకాడమీకి పంపారు. ఇంజినీర్లు, శాస్త్రవేత్తల సమక్షంలో అక్కడ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను. అప్పుడు హైడ్రో లిఫ్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఆమోదం పొందింది. ఆ తర్వాత 2022లో నేను పేటెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేశాను. అనేక కఠినమైన సమీక్షా దశల తర్వాత నా సాంకేతికతకు 2026లో శాశ్వత పేటెంట్ లభించింది." అని రోహిత్ పేర్కొన్నారు.

Hydro Lifting Technology in Bihar
రోహిత్ సాధించిన పేటెంట్​ సర్టిఫికెట్​ (ETV Bharat)

"నేను అభివృద్ధి చేసిన టెక్నాలజీని వాణిజ్యపరంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. అందుకు ప్రధాన అడ్డంకి నిధుల కొరత. అందుకే సంబంధిత శాఖకు దరఖాస్తు చేశాను. ప్రభుత్వ నుంచి సహాయం లభించకపోతే ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ప్రైవేట్ కంపెనీలు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ పరిశోధన ప్రక్రియ సుదీర్ఘంగా దాదాపు 12 సంవత్సరాల పాటు సాగింది. ఈ టెక్నాలజీ నిర్వహణకు ఉత్పత్తి అయిన విద్యుత్‌లో 15 శాతం ఖర్చవుతుంది. మిగిలిన 85 శాతం విద్యుత్ ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగపడుతుంది. " అని రోహిత్ తెలిపారు.

Hydro Lifting Technology in Bihar
యువకుడు రోహిత్​ (ETV Bharat)

గర్వంతో ఉప్పొంగిపోతున్న రోహిత్ తండ్రి
రోహిత్ తండ్రి సంతోశ్ కుమార్ సింగ్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు. సంతోశ్‌కు ఏకైక సంతానం రోహితే. అందరీలాగే తన కొడుకు మంచి విద్యను అభ్యసించి జీవితంలో గొప్పగా రాణించాలని, కుటుంబానికి, గ్రామానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని కలలు కన్నారు. అయితే రోహిత్ చదువులో యావరేజ్. దీంతో సంతోశ్ కొంత ఆందోళన చెందారు. అయితే నేడు రోహిత్ అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ చేపట్టడంతో తన కొడుకు సాధించిన విజయాన్ని చూసి సంతోశ్ గర్వంతో ఉప్పొంగిపోతున్నారు.

"రోహిత్ నా ఏకైక కుమారుడు. చదువు కోసం నేను అతడ్ని పట్నాకు పంపాను. కానీ చదువుతో పాటు రోహిత్ రహస్యంగా పరిశోధనలు జరిపాడు. పాఠ్యపుస్తకాలను చదవడం కంటే సాంకేతికతపైనే ఎక్కువ దృష్టి సారించాడు. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఎలాంటి విచారం లేదు. నా కొడుకు అభివృద్ధి చేసిన 'హైడ్రో లిఫ్టింగ్' టెక్నాలజీకి పేటెంట్ లభించింది. ఇదొక గొప్ప విజయం. నా కుమారుడి ఆవిష్కరణను ఆచరణాత్మక అమలు దశకు తీసుకురావడానికి నిధులు అవసరం. అందుకు నిధులు సమకూర్చాలని ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. "
-- సంతోశ్ కుమార్, రోహిత్ తండ్రి

హైడ్రో లిఫ్టింగ్ సాంకేతికత ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ నమూనాలో రెండు పెద్ద నీటి ట్యాంకులు ఉంటాయి. ఒక ట్యాంకును ఎత్తైన ప్రదేశంలోనూ, మరొక దానిని తక్కువ ఎత్తులోనూ ఏర్పాటు చేస్తారు. మొదట దిగువ ట్యాంకులో సేకరించిన నీటిని ఒక మోటారును ఉపయోగించి పై ట్యాంకులోకి పంప్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత పై ట్యాంకు నుంచి నీటిని వేగంగా విడుదల చేస్తారు. నీరు ఎత్తు నుంచి కిందకు పడుతున్నప్పుడు దాని వేగం, పీడనం కారణంగా అడుగున అమర్చిన టర్బైన్ వేగంగా తిరుగుతుంది. టర్బైన్ భ్రమణం ఒక జనరేటర్‌ను ఉత్తేజపరిచి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ సాంకేతికత నీటి పునర్వినియోగ సూత్రంపై పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల నీటిని వృథా చేయకుండా నిరంతర విద్యుత్ ఉత్పత్తి సాధ్యమవుతుంది. ఈ సాంకేతికత విభిన్న భౌగోళిక ప్రాంతాలలో, అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులలో విజయవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తిగా పర్యావరణ అనుకూలమైనది, కాలుష్య రహితమైనది.

Hydro Lifting Technology in Bihar
రోహిత్ తయారు చేసిన ప్రాజెెక్ట్​ (ETV Bharat)

ఆవిష్కరణకు ప్రేరణ ఏంటంటే?
ఈ సాంకేతికతకు ప్రేరణ రోహిత్ బాల్యమే. రోహిత్ చిన్నతనంలో జముయీలో తీవ్రమైన విద్యుత్ కోతలు ఉండేవి. దీంతో దూరదర్శన్‌లో వచ్చే తన ఫేవరెట్ సీరియల్ 'శక్తిమాన్‌'ను చూడడానికి రోహిత్‌కు ఇబ్బంది కలిగేది. ప్రజలు తమ టీవీలకు పవర్ ఇవ్వడానికి ట్రాక్టర్ బ్యాటరీలను అమర్చుకునేవారు. కానీ ఆ బ్యాటరీల ఛార్జ్ త్వరగా అయిపోయేది. పదేపదే సీరియల్ మిస్ అవ్వడంలో రోహిత్ తీవ్రంగా నిరాశ చెందాడు. అప్పుడే భవిష్యత్తులో అత్యంత చవకైనది, నిరంతరాయ విద్యుత్‌ను అందించగల సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయాలని మనసులో నిశ్చయించుకున్నాడు. అదే విషయాన్ని పెద్దయ్యాక నిజం చేసి చూపించాడు.

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