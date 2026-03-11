108 మంది మావోయిస్టులు లొంగుబాటు- రూ.3.6 కోట్ల నగదు, కిలో బంగారం స్వాధీనం!
బస్తర్ డివిజన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు- వారిలో 44 మంది మహిళలు
Published : March 11, 2026 at 5:44 PM IST
Naxal Surrender In Chhattisgarh : ఛత్తీస్గఢ్లో భారీ సంఖ్యలో మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. బస్తర్ డివిజన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో 108 మంది లొంగిపోగా, అందులో 44 మంది మహిళలు ఉన్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. అలాగే ఆరుగురు డివిజన్ కమిటీ సభ్యులు ఉన్నట్లు తెలిపారు. వారి వద్ద నుంచి 101 ఆయుధాలు, కిలో బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. నక్సల్స్ నుంచి రూ.3.61 కోట్ల నగదు, విలువైన వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు బస్తర్ రేంజ్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ సుందర్రాజ్ పట్టిలింగం తెలిపారు. లొంగిపోయిన వారిలో 44 మంది మహిళా మావోయిస్టులు ఉన్నారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులపై రూ.3.29 కోట్లు రివార్డు ఉన్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.