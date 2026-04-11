106ఏళ్ల వయస్సులోనూ తగ్గని జోష్- ప్రభుత్వ పింఛన్కు నో- టీ షాపు నడుపుతూ దర్జాగా జీవిస్తున్న వృద్ధుడు!
106 ఏళ్ల వయసులోనూ చాయ్వాలాగా- 40 ఏళ్లుగా టీ దుకాణాన్ని నడుపుతుూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోన్న లబణి బెహెరా- ఆయన అనుభవ కథలు వినడానికి ఆసక్తి చూపుతున్న ప్రజలు
Published : April 11, 2026 at 9:52 AM IST
106 Years Labani Tea Stall Story : 60, 70 ఏళ్లు వస్తే చాలు విశ్రాంతి తీసుకుని పిల్లలపై ఆధారపడుతుంటారు చాలా మంది. కానీ ఒడిశాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి 100 ఏళ్లు దాటినా కూడా విశ్రాంతి తీసుకోకుండా కష్టపడుతూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. శతాధిక వృద్ధుడు ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా స్వయంగా టీ దుకాణాన్ని నడుపుకుంటూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. అంతేకాదు ప్రభుత్వం ఇచ్చే వృద్ధాప్య పింఛన్ను తిరస్కరించారు. కష్టపడి సంపాదించి జీవించాలనే అనే విధానాన్ని అనుసరిస్తూ బతుకుతున్నారు. ఇంతకీ ఆయన ఎవరూ? ఎప్పటి నుంచి ఈ దుకాణాన్ని నడిపిస్తున్నారు? అనే వివరాలు ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
40 ఏళ్లుగా టీ దుకాణం- ఇప్పటికీ చురుకుదనం
భువనేశ్వర్ గడకణ ప్రాంతానికి చెందిన లబణి బెహెరా వయసు 106 సంవత్సరాలు. వయసు పైబడినా లబణి ఇప్పటికీ ఎంతో చురుకుగా ఉన్నారు. 40 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించిన టీ దుకాణాన్ని నడుపుతున్నారు. రోజూ ఉదయం 4 గంటలకు లేచి, పాల వాహనం నుంచి ప్యాకెట్లు తీసుకుని, వాకింగ్కు వచ్చే వారికి చాయ్ సిద్ధం చేస్తారు. 1989లో మాంచేశ్వర్ రైల్వే చౌక్ వద్ద ప్రారంభమైన ఈ దుకాణం అప్పట్లో రోజుకు 70 లీటర్ల పాలతో నడిచేది. అప్పుడు పాల ధర లీటరుకు 10 పైసలు, టీ ధర కూడా చాలా తక్కువగా ఉండేది. ఇప్పుడు అదే దుకాణం రోజుకు 340 లీటర్ల పాలు విక్రయించే స్థాయికి చేరింది. లబణికి నాలుగు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం కుమారుడు కుంజ్ బిహారి బెహెరాతో కలిసి టీ దుకాణాన్ని నడుపుతున్నారు.
'నాన్నపై మేం ఆధారపడతాం'
ఈ వయసులో కూడా లబణి ఎవరిపైన ఆధారపడరని కుమారుడు కుంజ్ బిహారి చెబుతున్నారు. 'నాన్న దుకాణం పక్కనే చిన్న గదిలో ఉంటారు. ఉదయం త్వరగా దుకాణం తెరవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. రోజువారీ పనులకు ఎవరిపైనా ఆధారపడరు. నిజానికి దుకాణం నడపడానికి నేనే ఆయనపై ఆధారపడుతున్నా' అని కుంజ్ బిహారి చెప్పారు.
టీ దుకాణం కాదు- అనుభవాల వేదిక
లబణి దుకాణం కేవలం టీ తాగే స్థలం కాదు. ఇది ఒక సామాజిక వేదిక. రోజూ ఉదయం వాకింగ్కు వచ్చే వారు, వివిధ వర్గాల ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడుతుంటారు. వేడి టీతో పాటు ఆయన అనుభవ కథలు వినడానికి అందరూ ఆసక్తి చూపుతారు. ఆయన సరళత, మృదువైన మాటలు, చిరునవ్వు ఆయనను అందరికీ ఆత్మీయుడిగా మార్చాయి.
లబణి తమకు ప్రేరణ అని స్థానిక అంబులెన్స్ డ్రైవర్ అశోక్ కుమార్ పాణి తెలిపాడు. '100 ఏళ్లు దాటినా ఆయన ఆరోగ్యం, చురుకుదనం ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. మా రోజు ఆయన టీతోనే ప్రారంభమవుతుంది. ఆయన చాలా రుచికరమైన టీ తయారు చేస్తారు. ఆయన స్వాభిమానం, గౌరవప్రదమైన వ్యక్తిత్వం వల్ల స్థానికులు ఆయనను ఎంతో గౌరవిస్తారు' అని అశోక్ అంటున్నాడు.
ప్రభుత్వ సహాయానికి నో
100 ఏళ్లు పూర్తి అయినప్పుడు కలెక్టర్ కార్యాలయం నుంచి ఆహ్వానం వచ్చినా లబణి వెళ్లలేదు. అలాగే ప్రభుత్వ వృద్ధాప్య పింఛన్ కూడా ఆయన తిరస్కరించారు. కష్టపడి పని చేసి వచ్చిన సంపాదనతో జీవించాలనే అనే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. 106 ఏళ్ల వయసులోనూ కష్టపడి జీవిస్తున్న లబణి బెహెరా జీవితం, మారుతున్న సమాజానికి విలువల పాఠంగా నిలుస్తోంది.
ఏప్రిల్ 13న భువనేశ్వర్ 78వ స్థాపన దినోత్సవాన్ని జరుపుకోనుంది. ఈ సందర్భంలో లబణి బెహెరా తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. చిన్నప్పట్లో గోవులు మేపుతూ, రాళ్లు మోస్తూ గడిపిన దగ్గర నుంచి తర్వాత భువనేశ్వర్ రాజధానిగా అభివృద్ధి చెందడాన్ని చూశానని లబణి చెప్పారు. మాజీ ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రణాళికలతో నగరం రూపుదిద్దుకోవడం ఆయనకు ఇప్పటికీ స్పష్టంగా గుర్తుందని చెప్పారు.
