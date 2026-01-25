ETV Bharat / bharat

రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు- 10,000 మంది పోలీసులు, 3,000 సీసీ కెమెరాలు, AI గ్లాసులతో భద్రత కట్టుదిట్టం!

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల కోసం దిల్లీ పోలీసుల భారీ ఏర్పాట్లు- భారీ ఎత్తున బలగాల మోహరింపు, అధునాతన టెక్నాలజీ వినియోగం

Republic Day security
Republic Day security (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 10:12 PM IST

Republic Day security : గణతంత్ర వేడుకలకు దేశ రాజధాని ముస్తాబైంది. ఎర్రకోట వద్ద జరగనున్న వేడుకల నిమిత్తం దిల్లీ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. భద్రత కోసం సుమారు 10,000 మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించడమే కాకుండా, మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఏఐ ఆధారిత నిఘా పరికరాలను రంగంలోకి దించారు. ఈ వేడుకకు హాజరయ్యే ప్రతి ఒక్కరి రక్షణను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కఠినమైన భద్రతా ప్రోటోకాల్స్‌ను అమలు చేస్తున్నట్లు దిల్లీ అదనపు పోలీస్ కమిషనర్ దేవేశ్ కుమార్ మహ్లా వెల్లడించారు.

ఈ ఏడాది భద్రతా ఏర్పాట్లలో టెక్నాలజీ కీలక పాత్ర పోషించనుంది. క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న పోలీసులకు ఏఐ సాయంతో పనిచేసే ప్రత్యేక కళ్లద్దాలను అందించారు. ఇవి ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్‌తో అనుసంధానమై ఉంటాయి. ఇవి నేరగాళ్లు, అనుమానితులు, నిందితుల డేటాబేస్‌తో అనుసంధానమై ఉంటాయి. కిక్కిరిసిన ప్రదేశాల్లో కూడా ఎవరైనా అనుమానితులు కనిపిస్తే, ఈ అద్దాల ద్వారా పోలీసులు వారిని వెంటనే గుర్తించడానికి వీలుండేలా ఈ అద్దాలను రూపొందించారు.

అలాగే, దిల్లీ పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు పరేడ్ జరిగే మార్గాల్లో మొత్తం 3,000కు పైగా హై-టెక్ కెమెరాలను అమర్చారు. వీటిని పర్యవేక్షించడానికి 150 మంది సిబ్బందితో కూడిన 30 కంట్రోల్ రూమ్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. వీటి సాయంతో ఇవి 24 గంటలు నిరంతరం పర్యవేక్షించనున్నారు. ఉత్తర, మధ్య దిల్లీలోని భవనాలపై వేల సంఖ్యలో నిఘా పాయింట్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఎత్తైన భవనాలపై నుంచి పోలీసులు నిరంతరం నిఘా ఉంచనున్నారు. అంతేకాకుండా, సరిహద్దు రాష్ట్రాల పోలీసులతో కూడా సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించి, సమాచారం మార్పిడి, భద్రతపై చర్చించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

"భద్రత కోసం సుమారు 10,000 మంది పోలీసులను మోహరించాం. పికెట్లు, బారికేడ్లు, సిబ్బంది అందరికీ మోహరింపు ప్రణాళికలు, పాయింట్ వారీగా బ్రిఫింగ్‌లు, అత్యవసర చర్యల గురించి వివరించాం. రిహార్సల్స్ కూడా నిర్వహించాం. భారత్‌లో తయారైన ఏఐ గ్రాసెస్ పరికరాలు నేరస్థులు, అనుమానితుల పోలీస్ డేటాబేస్‌తో రియల్ టైమ్‌లో అనుసంధానమై ఉంటాయి. జనసందోహం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎవరి ముఖమైనా మా డేటాబేస్‌తో గుర్తించవచ్చు. సీటింగ్ ఎన్‌క్లోజర్లకు నదుల పేర్లు పెట్టాం. ప్రజలు తమకు కేటాయించిన ఎంట్రీ గేటు గురించి తెలుసుకోవాలి. దయచేసి నిషేధిత వస్తువులను తీసుకురావద్దు, దేశభక్తి భావంతో వేడుకలకు రండి."
- దేవేశ్ కుమార్ మహ్లా, దిల్లీ అడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్

కర్తవ్య పథ్‌లో బ్రహ్మోస్, అర్జున్ ట్యాంకులు, 'సూర్యాస్త్ర' ప్రదర్శన
గణతంత్ర వేడుకలు వేళ కేంద్రం భారత అజేయమైన సైనిక శక్తిని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పనుంది. ఈ ఏడాది పరేడ్‌లో ఆయుధాలు తొలిసారిగా కనువిందు చేయనున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో బ్రహ్మోస్, ఆకాశ్ క్షిపణి వ్యవస్థలు, అత్యాధునిక 'అర్జున్' యుద్ధ ట్యాంకులు, శత్రువులను సుదూరం నుంచే చిత్తుచేసే 'సూర్యాస్త్ర' రాకెట్ లాంచర్ వ్యవస్థను కేంద్రం ప్రదర్శించనుంది. ఉపరితలం నుంచి ఉపరితలానికి 300 కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించగల 'సూర్యాస్త్ర' రాకెట్ లాంచర్ వ్యవస్థను మొదటిసారిగా ప్రదర్శించనున్నారు. ఆర్టిలరీ విభాగంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన శక్తిబాన్ రెజిమెంట్ డ్రోన్లు, కౌంటర్-డ్రోన్ వ్యవస్థలను పరేడ్‌లో ప్రదర్శించనున్నారు. కొత్తగా ఏర్పాటైన భైరవ్ లైట్ కమాండో బెటాలియన్ కూడా తొలిసారిగా కవాతులో పాల్గొంటుంది.

లద్ధాఖ్ ప్రాంతానికి చెందిన జంస్కార్ గుర్రాలు, బాక్ట్రియన్ ఒంటెలు గణతంత్ర వేడుకల్లో భాగం కానున్నాయి. ఈసారి ఆర్మీ తన ప్రదర్శనను ఫేజ్డ్ బ్యాటిల్ అరే ఫార్మేషన్ పద్ధతిలో నిర్వహించనుంది. గత ఏడాది మే నెలలో భారత సైన్యం చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సింధూర్'లో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆయుధాల నమూనాలను ఒక ప్రత్యేక ట్యాబ్‌లో ప్రదర్శించనున్నారు. జాతీయ భద్రతా సవాళ్లను భారత్ ఎంత దీటుగా ఎదుర్కొన్నదో ఈ ప్రదర్శన చాటిచెప్పనుంది. ఈ ఆపరేషన్‌లో బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు శత్రువుపై విరుచుకుపడగా, ఆకాశ్, ఎస్-400 వ్యవస్థలు రక్షణ కవచంగా నిలిచాయి.

