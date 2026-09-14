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రాష్ట్రంలోనే తొలి గణేశ్ పూజ- వెయ్యేళ్ల నాటి నల్లరాతి వినాయకుడి ప్రత్యేకతలు ఇవే!

కటక్‌లో బధై సాహి ప్రాంతంలో పురాతన గణేశుడి ఆలయం- బరాబతి కోట కోనేరు నుంచి వెలికితీసిన ఐదు అడుగుల క్లోరైట్‌ రాతి విగ్రహం- గణేశ చతుర్థి సందర్భంగా క్వింటాల్‌కు పైగా లడ్డూలతో ప్రత్యేక పూజలు

Black Chlorite Stone Idol Of Ganesha
వెయ్యేళ్ల నాటి వినాయకుడి ఆలయం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 6:10 PM IST

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Black Chlorite Stone Idol Of Ganesha : వినాయక చవితి వచ్చిందంటే దేశవ్యాప్తంగా సందడి కనిపిస్తుంది. వీధివీధినా విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించి విఘ్నేశ్వరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. ఇక గణేశ పూజ అనగానే సాధారణంగా మట్టి విగ్రహాలు, రంగురంగుల అలంకరణలు, భారీ లడ్డూలు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఒడిశాలో మాత్రం ఇందుకు భిన్నమైన సంప్రదాయం కనిపిస్తుంది. 'సిల్వర్‌ సిటీ'గా పేరొందిన కటక్‌లోని బధై సాహి ప్రాంతంలో నల్లని క్లోరైట్‌ రాతితో చెక్కిన పురాతన గణేశుడి విగ్రహాన్ని పూజిస్తున్నారు. సుమారు ఐదు అడుగుల ఎత్తున్న ఈ విగ్రహానికి వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. బరాబతి కోటకు సంబంధించిన చరిత్రతో ఈ విగ్రహానికి సంబంధం ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్నారు.

బధై సాహిలో పురాతన ఆలయం
కటక్‌ జిల్లాలోని బక్సీ బజార్‌ ప్రాంతంలో ఉన్న బధై సాహిలో ఈ ప్రత్యేకమైన గణేశుడి ఆలయం ఉంది. ఇక్కడి గణేశుడు మట్టి విగ్రహం కాదు. నల్లని క్లోరైట్‌ రాతితో చెక్కిన పురాతన విగ్రహం. స్థానికుల వివరాల ప్రకారం, గణేశుడికి అంకితమైన ఒడిశాలోని అత్యంత పురాతన ఆలయాల్లో ఇది ఒకటి. జగన్నాథ ఆలయ చారిత్రక రికార్డు అయిన 'మదల పంజి' ప్రకారం, గంగా వంశానికి చెందిన రాజు అనంగభీమ దేవుని పాలనలో క్రీ.శ. 1211 నుంచి 1238 మధ్య బరాబతి కోట నిర్మించారు. ఆ సమయంలో కోట ప్రాంగణంలో రాజకుటుంబం గడచండి దేవి, గదేశ్వరుడితో పాటు గణేశుడిని కూడా పూజించేవారని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

Black Chlorite Stone Idol Of Ganesha
పురాతన గణేశుడి విగ్రహానికి పూజ చేస్తున్న పూజారి (ETV Bharat)

కోనేరు నుంచి వెలికితీసిన విగ్రహం
కాలక్రమంలో బరాబతి కోటపై దాడి జరిగే అవకాశం ఉందని భావించిన అప్పటి రాజు, కోటలోని దేవతల విగ్రహాలను వివిధ ప్రదేశాల్లో దాచిపెట్టినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. కళాపహాడ్‌ దండయాత్రల సమయంలో బారాబతి కోటపై కూడా ముప్పు పొంచి ఉందని గుర్తించిన అప్పటి పాలకులు అక్కడి దేవతా విగ్రహాలను దాచినట్లు చెబుతారు. గణేశ విగ్రహాన్ని రాణి స్నానం చేసే పుష్కరిణిలో భద్రపరిచారట. అలా విఘ్నేశ్వరుడి విగ్రహం చాలాకాలం నీటిలోనే ఉండిపోయిందని స్థానికుల నమ్మకం.

ఆ తర్వాత 1707లో మొఘల్‌ సామ్రాజ్యం పతనం తర్వాత బరాబతి కోట మరాఠాల ఆధీనంలోకి వచ్చింది. అనంతరం రాజు ఆదేశాల మేరకు కోటలో పనిచేసే శిల్పులు రాణి కోనేరు నుంచి గణేశుడి విగ్రహాన్ని బయటకు తీశారని స్థానికులు తెలిపారు. రాత్రివేళ ఎవరికీ తెలియకుండా ఎడ్లబండిపై విగ్రహాన్ని తరలించి, అప్పటి పథురియా సాహిలో ప్రతిష్ఠించినట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతాన్నే బక్సీ బజార్‌లోని బధై సాహిగా పిలుస్తున్నారు. అప్పటి నుంచి అక్కడే గణేశుడిని పూజిస్తున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.

Black Chlorite Stone Idol Of Ganesha
నల్లని క్లోరైట్‌ రాతితో చెక్కిన పురాతన గణేశుడి విగ్రహం (ETV Bharat)

నల్లని క్లోరైట్‌ రాతితో విగ్రహం
ఈ ఆలయంలోని గణేశుడి విగ్రహం నల్లని క్లోరైట్‌ రాతితో తయారైంది. సుమారు ఐదు అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది. బరాబతి కోట నిర్మాణంలో ఉపయోగించిన 'బౌలమాలి' రాయితోనే ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందించినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ గణేశుడికి 'పీఠ గణేశుడు' అనే పేరుతో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఇతర ప్రాంతాల్లో వినాయక చవితి సందర్భంగా మట్టి విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేస్తే, ఇక్కడ మాత్రం ఈ పురాతన పీఠాన్నే కేంద్రంగా చేసుకుని పూజలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. "గణేశుడికి అంకితం చేసిన రాష్ట్రంలోని తొలి ఆలయం ఇదే. ఒడిశాలో గణేశుడి ఆరాధన ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమైంది" అని స్థానిక నివాసి సుబాస్‌ మహారాణా తెలిపారు.

ఇక్కడ గణేశుడిని చాలా కాలంగా పూజిస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ విగ్రహానికి 'జీవన్యాస' వంటి ఆచారాలు నిర్వహించరని తెలిపారు. రోజూ 'అన్న భోగం'గా వండిన అన్నాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ప్రతి బుధవారం లడ్డూ భోగం సమర్పిస్తారని చెప్పారు. భక్తులు ఇక్కడ కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయని విశ్వసిస్తారని, అందుకే గణేశుడి ఆశీస్సుల కోసం దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు వస్తుంటారని పూజారి తెలిపారు.
- సరోజ్‌ సారంగి, ఆలయ పూజారి

గణేశ చతుర్థికి ఘనంగా వేడుకలు
గణేశ చతుర్థి సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. పూజకు ముందు రోజు రాత్రి 'మహాస్నానం' నిర్వహించడం ఇక్కడి సంప్రదాయం. పండుగ రోజు తెల్లవారుజామున హారతి, షోడశోపచార పూజ నిర్వహిస్తారు. గణేశ చతుర్థి సందర్భంగా ఆలయంలో ఒక క్వింటాల్‌కు పైగా లడ్డూలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారని సుబాస్‌ మహారాణా తెలిపారు. అనంతరం వాటిని భక్తులకు ప్రసాదంగా పంపిణీ చేస్తారు. వెయ్యి మందికి పైగా భక్తులు ప్రసాదం స్వీకరించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తామని చెప్పారు. రోజువారీ పూజల్లో మంగళ హారతి, భజన సంధ్య, సంకీర్తనలు ఉంటాయని తెలిపారు. పండుగ సమయంలో ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ మరింత పెరుగుతుందని చెప్పారు.

మట్టి విగ్రహాలకు భిన్నంగా
గణేశ చతుర్థి సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో మట్టి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేస్తుంటారు. కానీ బధై సాహిలో మాత్రం సంప్రదాయంగా వస్తున్న నల్లని రాతి గణేశుడినే పూజిస్తున్నారు. ఈ పురాతన విగ్రహం, బరాబతి కోటతో ముడిపడిన కథ, ఇక్కడి ప్రత్యేక పూజా విధానాలు ఆలయానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయి. వెయ్యేళ్ల చరిత్ర కలిగిన కటక్‌ నగరంలో, వందల ఏళ్లుగా పూజలందుకుంటున్న ఈ పురాతన గణేశుడి ఆలయం స్థానికులకు ఆధ్యాత్మికంగా, చారిత్రకంగా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం కలిగినదిగా నిలిచింది.

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