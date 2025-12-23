ETV Bharat / bharat

1000మంది వంటవాళ్లు & 30వేల మంది అతిథులు- అదిరిపోయే డ్యాన్స్​లు- MLA కుమారుడి రిసెప్షన్ ఫుల్ వైరల్​

అంగరంగ వైభవంగా ఎమ్మెల్యే కుమారుడి వివాహ విందు- అతిథులకు దేశ, విదేశీ వంటకాలు- ఓ ఉత్సవంలా కార్యక్రమం నిర్వహించిన ఎమ్మెల్యే

MP MLA Son Grand Wedding
MP MLA Son Grand Wedding (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 23, 2025 at 6:50 PM IST

MP MLA Son Grand Wedding News : మన దేశంలో వివాహాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకోవడం సాధారణమే. అయితే తాజాగా జరిగిన ఓ ఎమ్మెల్యే కుమారుడి పెళ్లి రిసెప్షన్ హాట్​ టాపిక్ మారింది. 30వేల మంది అతిథుల కోసం ఏకంగా 1000 మంది వంటగాళ్లను నియమించారు ఆ ఎమ్మెల్యే. వీరితో దేశ, విదేశీ వంటకాలను సిద్ధం చేయించి, అతిథులకు వడ్డించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలో సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

ప్రభుత్వ స్థలంలో పెళ్లి రిసెప్షన్​
మధ్యప్రదేశ్​లోని సాంచీ ఎమ్మెల్యే ప్రభు రామ్ చౌదరీ ఇటీవల తన కుమారుడి (పర్వ్ చౌదరి) పెళ్లి భోపాల్​లా చాలా సింపుల్​గా చేశారు. దీనితో ఎమ్మెల్యే చాలా సాదాసీదాగా వివాహం తంతు ముగించారని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ ఇక్కడే ఆయన ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. కుమారుడి రిసెప్షన్ కోసం భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందుకోసం రాయ్​సెన్​లోని ప్రభుత్వ మైదానాన్ని వాడుకున్నారు. ఏకంగా 8 ఎకరాల్లో రిసెప్షన్​ వేదిక ఏర్పాటు చేశారు. 3 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో టెంట్​ వేశారు. అందులో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి, కార్పెట్లు పరిచారు. ముఖ్యమైన అతిథుల (వీఐపీ) కోసం ఎర్ర తివాచీలు వేశారు. అంతేకాదు ఎలాంటి ఆటంకాలు ఎదురుకాకుండా వేదిక చుట్టూ పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే వీఐపీల రాకతో, అధికారులు ప్రయాణికుల దారిని మళ్లించారు. దీనితో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్​ అయ్యి ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఏకంగా 1000 మంది వంటవాళ్లను ఏర్పాటు చేసి, దేశ, విదేశీ వంటలు సిద్ధం చేయించారు. క్యాటరర్​ అజబ్​ సింగ్ థాకడ్​ ప్రకారం, దేశ, విదేశాలకు చెందిన దాదాపు 25 రకాల వంటలు చేసి, 30వేలకు పైగా ప్లేట్లలో వడ్డించారు.

ఈ రిసెప్షన్​కు కేంద్రమంత్రులు శివరాజ్​ సింగ్ చౌహాన్​, జ్యోతిరాధిత్య సింధియా హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకలో మధ్యప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి జగదీశ్​ దేవ్డా, మంత్రి గోవింద్​ సింగ్​ రాజ్​పుత్​ సహా పలువురు రాజకీయ నేతలు, వ్యాపారవేత్తలు, ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

MP MLA Son Grand Wedding
వధూవరులకు పుష్పగుచ్ఛం ఇస్తున్న శివరాజ్​సింగ్ చౌహాన్​ (ETV Bharat)
MP MLA Son Grand Wedding
వధూవరులతో కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా (ETV Bharat)

ఆ డబ్బుతో ఒక చిన్నపాటి ప్రాజెక్ట్ నిర్మించవచ్చు!
రాయ్​సెన్​లో నిర్వహించిన ఈ వివాహ వేడుక కోసం రాజస్థాన్ నుంచి ప్రత్యేకంగా సంగీత కళాకారులను, జానపద నృత్యకారులను తెప్పించారు. వారి ఆట,పాటలతో అతిథులను ఆనందింపజేశారు. అయితే ఇలాంటి వేడుకను తాము ఇంతకు ముందు కనివీని ఎరుగలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ వేడుక కోసం ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులతో ఏకంగా ఒక చిన్నపాటి ప్రాజెక్ట్​ నిర్మించవచ్చని వారు అంటున్నారు. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి ఎంత ఖర్చు అయ్యిందనేది అధికారికంగా తెలియరాలేదు. అయితే రిసెప్షన్ చూసిన స్థానికులు మాత్రం కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు అయ్యుంటుందని చెబుతున్నారు.

MP MLA Son Grand Wedding
సాంప్రదాయ నృత్యాలు చేస్తున్న కళాకారులు (ETV Bharat)
MP MLA Son Grand Wedding
పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులు (ETV Bharat)
MP MLA Son Grand Wedding
అతిథుల కోసం సిద్ధం చేసిన వంటకాలు (ETV Bharat)

ముఖ్యమంత్రి ఆశయానికి విరుద్ధంగా!
వాస్తవానికి కొద్ది రోజు క్రితం మధ్యప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి మోహన్​ యాదవ్​ తన చిన్న కుమారుడైన డాక్టర్ అభిమన్యుకు ఉజ్జయినితో చాలా సాదాసీదాగా పెళ్లిచేశారు. బాబా రామ్​దేవ్ మంత్రాలు చదువుతుండగా వరుడు అభిమన్యు తన చిరకాల మిత్రురాలైన డాక్టర్ ఇషితా పటేల్​ను మెడలో పూలమాల వేసి వివాహం చేసుకున్నారు. వాస్తవానికి దీన్నొక సామూహిక వివాహ వేడుకలా సింపుల్​గా నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు, కోడలుతో పాటు మరొక 21 జంటలు ఈ సందర్భంగా ఒక్కటయ్యారు. ఎలాంటి హంగులు ఆర్భాటాలు లేకుండా, కట్నకానుకల ఊసు ఎత్తకుండా మధ్యప్రదేశ్ సీఎం ఆ వివాహ తంతును ముగించారు. కానీ ఈనాడు ముఖ్యమంత్రి చేసిన దానికి విరుద్ధంగా సాంచీ ఎమ్మెల్యే రామ్ ప్రభు చౌదరి తన కుమారుడి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా చేయడం గమనార్హం.

వాస్తవానికి భారతదేశంలో నేడు వివాహాలు అత్యంత ఖరీదైనవిగా మారిపోతున్నాయి. కొందరు అంగరంగ వైభవంగా కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో పెళ్లి వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నాయి. అయితే మరికొందరు మాత్రం సంప్రదాయ పద్ధతిలో చాలా సింపుల్​గా వివాహం చేసుకుంటూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు.

MP MLA Son Grand Wedding
విందులో పాల్గొన్న మంత్రులు, రాజకీయ నేతలు (ETV Bharat)
MP MLA Son Grand Wedding
వధూవరులకు కానుకలు అందిస్తున్న అతిథులు (ETV Bharat)
MP MLA Son Grand Wedding
వధూవరులతో నేతల గ్రూప్ ఫొటో (ETV Bharat)

