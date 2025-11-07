ETV Bharat / bharat

దిల్లీ ఎయిర్​పోర్టులో సాంకేతిక సమస్య- 100కు పైగా విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం

దిల్లీ ఎయిర్​పోర్ట్​లో ATC సిస్టమ్​లో సాంకేతిక సమస్య - 100 విమానాలు ఆలస్యం

100 Flight Delayed At Delhi Airport
100 Flight Delayed At Delhi Airport (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 10:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Flight Delayed At Delhi Airport : దేశ రాజధాని దిల్లీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో శుక్రవారం ఉదయం సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. ఎయిర్‌పోర్టులోని ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోల్‌ వ్యవస్థలో సాంకేతికలోపం తలెత్తడంతో విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. దీని కారణంగా దాదాపు 100కు పైగా విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.
ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దేశంలోనే అత్యంత రద్దీ విమానాశ్రయాల్లో ఒకటైన దిల్లీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి రోజుకు 1500లకు పైగా విమానాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి.

TAGGED:

FLIGHT DELAY
DELHI AIRPORT FLIGHTS
TECHINICAL PROBLEMS IN FLIGHT
PASSENGER ADVISORY
FLIGHT DELAYED AT DELHI AIRPORT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

'ఇక స్కూళ్లకు వెళ్లండి!'- వరల్డ్ ఛాంపియన్లతో మోదీ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.