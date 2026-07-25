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ప్రజా పరీక్షల బిల్లుకు మరింత పదును- ఇకపై పేపర్ లీకైతే 10 ఏళ్ల జైలు, రూ.50 లక్షల జరిమానా!

ప్రశ్నా పత్రాల లీక్, పరీక్షల్లో అక్రమ పద్ధతులు, మోసాలకు పాల్పడిన వారికి ఐదేళ్ల నుంచి గరిష్ఠంగా 10 ఏళ్ల జైలుశిక్ష- సర్వీస్ ప్రొవైడర్లపై జరిమానాను రూ. కోటి నుంచి రూ.5 కోట్లకు పెంపు

Public Examinations Bill
Parliament of India (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 2:03 PM IST

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Public Examinations Bill : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజా పరీక్షల (సవరణ) బిల్లు-2026ను సిద్ధం చేసింది. ఈ బిల్లును సోమవారం పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ప్రశ్నా పత్రాల లీక్, పరీక్షల్లో అక్రమ పద్ధతులు, మోసాలకు పాల్పడిన వారికి ఐదేళ్ల నుంచి గరిష్ఠంగా 10 ఏళ్ల జైలుశిక్ష విధించేలా చట్టంలో మార్పులు ప్రతిపాదించారు. వ్యక్తులపై విధించే జరిమానాను ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షలకు పెంచాలని నిర్ణయించగా, పరీక్షల నిర్వహణలో భాగమైన సర్వీస్ ప్రొవైడర్లపై జరిమానాను రూ. కోటి నుంచి రూ.5 కోట్లకు పెంచాలని బిల్లులో ప్రతిపాదించారు. అలాగే అక్రమాలకు పాల్పడిన సర్వీస్ ప్రొవైడర్లను ప్రజా పరీక్షల నిర్వహణ నుంచి నిషేధించే కాలాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న నాలుగేళ్ల నుంచి ఎనిమిదేళ్లకు పెంచే నిబంధనను కూడా చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది.

TAGGED:

CHANGES IN PUBLIC EXAMINATIONS BILL
JAIL AND MAXIMUM FINE PAPER LEAK
PUBLIC EXAMINATIONS BILL

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