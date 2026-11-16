మృత్యువులోనూ మానవత్వం- ఇద్దరికి కొత్త జీవితం ఇచ్చిన పదేళ్ల చిన్నారి!
Organ Donation Divyashi Patra : రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన పదేళ్ల చిన్నారి మరణించినా ఇద్దరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపింది. తల్లిదండ్రులు ఆ చిన్నారి మూత్రపిండాలు, కాలేయాన్ని దానం చేశారు.
Published : November 16, 2026 at 3:49 PM IST
ఆడుతూ పాడుతూ గడపాల్సిన వయసు. స్నేహితులతో కలిసి పాఠశాలకు వెళ్లాల్సిన సమయం. కానీ విధి ఆ చిన్నారిపై కన్నెర్ర చేసింది. రోడ్డు ప్రమాదం రూపంలో వచ్చిన మృత్యువు పదేళ్ల బాలిక జీవితాన్ని అర్ధాంతరంగా ముగించింది. కన్నబిడ్డను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది. అయితే ఆ బాధలోనూ వారు తీసుకున్న ఓ గొప్ప నిర్ణయం మరో ఇద్దరికి ప్రాణం పోసింది. తమ కుమార్తె అవయవాలను దానం చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. దీంతో మరణించినా ఆ చిన్నారి ఇద్దరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపింది. మానవత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచింది.
ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి!
ఒడిశాలోని గంజాం జిల్లాకు చెందిన దివ్యాశి పాత్రా (10) తన కుటుంబంతో కలిసి భువనేశ్వర్లో నివసిస్తోంది. ఈ నెల 1న భువనేశ్వర్లోని దమన హాట్ ప్రాంతంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం ఆమె కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. దివ్యాశి తన తండ్రితో కలిసి మోటార్ సైకిల్పై వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వారు ప్రయాణిస్తున్న వాహనాన్ని కారు ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరూ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో చిన్నారి పరిస్థితి విషమంగా మారింది.
వెంటనే ఆమెను భువనేశ్వర్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ఆమె తండ్రి సంగ్రామ్ పాత్రాకు కూడా గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదంలో ఆయన చేయి విరగడంతో చికిత్స తీసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన కోలుకున్నారు. కానీ, తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న దివ్యాశి మాత్రం మృత్యువుతో చేసిన పోరాటంలో ఓడిపోయింది. చివరకు క్యాపిటల్ ఆసుపత్రిలో కన్నుమూసింది.
కుమార్తెను కోల్పోయినా!
దివ్యాశి భువనేశ్వర్లోని చంద్రశేఖర్పుర్లో ఉన్న డీఏవీ పాఠశాలలో చదువుతోంది. ఆమె తండ్రి సంగ్రామ్ పాత్రా నగరంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. తల్లి కూడా ఉపాధ్యాయినిగా పనిచేస్తున్నారు. ఎంతో అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న ఏకైక కుమార్తెను కోల్పోవడంతో ఆ తల్లిదండ్రుల బాధ వర్ణనాతీతం. ఇంటిల్లిపాదినీ విషాదం వెంటాడింది. అయినా కష్ట సమయంలో వారు తీసుకున్న నిర్ణయం అందరినీ కదిలించింది.
తమ కుమార్తె భౌతికంగా దూరమైనా, ఆమె ద్వారా మరికొందరు బతకాలని తల్లిదండ్రులు భావించారు. అందుకే అవయవదానానికి అంగీకరించారు. దివ్యాశి మూత్రపిండాలు, కాలేయాన్ని దానం చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. ఆ అవయవాల ద్వారా ఇద్దరు వ్యక్తులకు కొత్త జీవితం లభించే అవకాశం కలిగింది. కన్నబిడ్డను కోల్పోయిన బాధలోనూ ఇతరుల ప్రాణాలను కాపాడాలనే ఆలోచనతో వారు తీసుకున్న నిర్ణయంపై పలువురు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
పోలీసుల గౌరవ వందనం మధ్య అంత్యక్రియలు
దివ్యాశి అంత్యక్రియలను పూరీలోని స్వర్గద్వార్లో నిర్వహించారు. శనివారం కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, ఆత్మీయుల సమక్షంలో ఆమెకు తుది వీడ్కోలు పలికారు. చిన్నారి మృతదేహాన్ని చూసి అక్కడికి వచ్చిన వారంతా కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. తల్లిదండ్రులు తమ ఏకైక సంతానాన్ని కోల్పోయిన బాధతో విలపించారు. అంతిమ సంస్కార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చితికి నిప్పంటించారు. చిన్నారి అవయవదానం చేసిన గొప్ప మనసును గుర్తిస్తూ పోలీసు అధికారులు స్వర్గద్వార్లో గౌరవ వందనం సమర్పించారు. ఆమె ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థించారు.
స్వర్గద్వార్ సేవా సమితి అంత్యక్రియలకు అవసరమైన ఏర్పాట్లన్నీ చేసింది. సాధారణంగా కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రమే పరిమితమయ్యే వీడ్కోలు, దివ్యాశి కుటుంబసభ్యులు చేసిన గొప్ప పనితో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఏదేమైనా చిన్న వయసులోనే దివ్యాశి ప్రాణాలు కోల్పోవడం అందరినీ కలచివేసింది. అయితే ఆమె తల్లిదండ్రులు తీసుకున్న నిర్ణయం ఆ విషాదంలోనూ ఆశను నింపింది. ఒక కుటుంబానికి తీరని లోటు ఏర్పడినా మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు కొత్త జీవితాన్ని పొందే అవకాశం కల్పించింది. అంతేకాదు, అవయవదానం ఎంతటి విలువైనదో ఆ ఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది.
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