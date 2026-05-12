వాటర్​ సంప్​లో ఏకంగా 10 పాములు- ఒక్కసారిగా అంతా షాక్!

ఇంట్లోని సంపు ట్యాంక్​లో కనిపించిన పది పాములు- వాటన్నింటినీ సురక్షితంగా చంబల్ నదిలో వదిలిన పాములను పట్టే వ్యక్తి- ఎప్పటికప్పుడు ట్యాంకులను శుభ్రం చేయాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 10:51 AM IST

Updated : May 12, 2026 at 11:04 AM IST

Ten Snakes Found In Water Tank : ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లో నీటి ట్యాంకులు, ఫ్రిడ్జ్‌లు, కూలర్లు, ఏసీలు సాధారణ అవసరాలుగా మారిపోయాయి. అయితే వాటిని ఉపయోగించుకోవడమే కాకుండా, ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం కూడా ఎంతో ముఖ్యం. నిర్లక్ష్యంగా వదిలేస్తే అవే ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తాజాగా రాజస్థాన్‌లో జరిగిన ఓ ఘటన అందరినీ షాక్‌కు గురిచేసింది. కొంతకాలంగా శుభ్రం చేయని ఓ ఇంటి నీటి ట్యాంక్‌లో ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా పది పాములు బయటపడటంతో కుటుంబ సభ్యులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.

సంపు ట్యాంక్​ను శుభ్రం చేయాలని
కోటా జిల్లాలోని అవాలి రోజ్డీ గ్రామంలో రాజ్​కుమార్​ అనే వ్యక్తి తన కుటుంబంతో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. ఇటీవల అతడు తన ఇంట్లోని సంపు ట్యాంక్​ను శుభ్రం చేయాలని అనుకున్నాడు. దాని కోసం ట్యాంక్​లో నీరు తక్కువగా ఉన్న సమయంలో దాని లోపలికి దిగ్గాడు. అయితే ఆ ట్యాంక్​ లోపల అతడికి ఒక చిన్న పాము ఈదుతూ కనిపించింది. అక్కడ అంతా చీకటిగా ఉండడంతో, తన కుమారిడితో ఒక ఫ్లాష్​లైట్​ తీసుకురమ్మని చెప్పాడు.

Snake Catcher Rakhi Daniel
పాములను పట్టుకుని సంప్​లోంచి బయటకు వస్తున్న రాకీ డెనియల్ (Snake Catcher Rakhi Daniel)

ట్యాంక్​లో కనిపించిన పది పాములు
ఫ్లాష్​లైట్​ ఆన్​ చేసి ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన రాజ్​కుమార్​ నిర్ఘాంతపోయాడు. ఎందుకంటే అక్కడ ఒకటి కాదు, పది పాములు ఉన్నాయి. దాంతో అతడు వెంటనే ఆ సంపును మూసివేసి, పాములను పట్టే రాకీ డెనియల్ సంప్రదించాడు. డెనియల్​ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మధ్యాహ్నం సమయంలో రాజ్‌కుమార్ నుంచి అతడికి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. తన ఇంట్లోని నీటి ట్యాంక్‌లో 10 పాములు ఉన్నాయని రాజ్​కుమార్​ తెలిపాడు.

పాము పిల్లలతో నిండి ఉన్న ట్యాంక్​
దాంతో రాజ్​కుమార్​ నివాసానికి వెళ్లగా, అక్కడ లోపల ఉన్న 8x10 అడుగుల సంపు ట్యాంక్​ ఉందని డెనియల్​ వెల్లడించాడు. ఆ ట్యాంక్ లోపల అంతా​ చిన్న చిన్న పాము పిల్లలతో నిండి ఉందని అన్నాడు. అనంతరం అతడు వెంటనే ఆ ట్యాంక్​ లోపలికి దిగి, ప్రతి పామును ఒక్కొక్కటిగా సురక్షితంగా పట్టుకుని, ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్​లో పెట్టాడని చెప్పాడు. తర్వాత వాటన్నింటినీ సురక్షితంగా చంబల్ నదిలో వదిలివేశాడని తెలిపాడు.

సుమారు ఒక అడుగు పొడవు
అలాగే డెనియల్​ ఆ పాముల గురించి కొన్ని వివరాలను తెలిపాడు. ఆ సంపు ట్యాంక్​లో కనిపించిన 10 పాములు పిల్ల పాములేనని, అవి సుమారు ఒక అడుగు పొడవు ఉంటాయని చెప్పాడు. వాటితో పాటు పెద్ద పాము ఏదీ కనిపించలేదని స్పష్టం చేశాడు. అంతే కాకుండా ఈ పాములన్నీ చెకర్డ్ కీల్‌బైక్ (ఫౌలీ పిస్కెటర్) అనే రకమైనవని డెనియల్​ గుర్తించినట్లు తెలియజేశాడు.

Ten Snakes Found In Water Tank
ప్లాస్టిక్ బాటిల్​లో పెట్టిన పాము పిల్లలు (Snake Catcher Rakhi Daniel)

ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం
ఈ పాములు సాధారణంగా బురద లేదా మురికి వాతావరణంలో మాత్రమే నివసిస్తాయని వెల్లడించాడు. ఇవి పూర్తిగా విషరహితమైనవి కావు, అయినప్పటికీ తమకు ముప్పు ఉందని భావిస్తే కాటు వేయవచ్చని అన్నాడు. వాటి నోటిలో ఉండే బ్యాక్టీరియా కారణంగా వాటి కాటు వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని చెప్పాడు. స్థానికంగా ఈ పామును "డెండూ" అని పిలుస్తారని అన్నాడు.

శుభ్రత ముఖ్యమని నిపుణుల సూచన
ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఇంట్లోని నీటి ట్యాంకులను నిర్దిష్ట వ్యవధిలో శుభ్రం చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మూతలు సరిగా లేకపోతే పాములు, పురుగులు, ఇతర జీవులు ట్యాంక్‌లోకి చేరే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే నీటి నిల్వ వ్యవస్థలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడం ద్వారా ఆరోగ్య సమస్యలతో పాటు ఇలాంటి ప్రమాదాలను కూడా నివారించవచ్చని చెబుతున్నారు.

