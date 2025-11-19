ETV Bharat / bharat

సెంట్రల్ జైలు ఖైదీలు భళా- 4రోజుల్లో కోట నమూనా నిర్మాణం- మూడో బహుమతి సొంతం

సమాజంలో మమేకం కావాలనే ఆశ ఉందని సందేశమిచ్చిన ఖైదీలు!

Raigad Fort Replica
Raigad Fort Replica (Etv Bharat)
Raigad Fort Replica : మహారాష్ట్రలోని నాగ్​పుర్​ సెంట్రల్ జైలులోని 10 మంది ఖైదీలు కలిసి రాయ్​గఢ్​ కోట నమూనాను రూపొందించారు. ఇప్పటివరకు ఖైదీలు ఆ కోటను ప్రత్యక్షంగా చూడలేదు. కానీ ఫొటోలను ఆధారంగా చేసుకుని కోట ప్రతిరూపాన్ని తయారు చేశారు. జైలు సూపరింటెండెంట్ ఆనంద్ పన్సారే, డీప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ వైభవ్ అగే సాయంతో ఖైదీలు కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే రూపొందించారు.

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహారాష్ట్ర కల్చరల్ ఫెస్టివల్​లోని కోట నమూనా పోటీల్లో నాగ్‌పుర్ కారాగారంలో ఉన్న ఖైదీలు రూపొందించిన ఆ రాయగఢ్ కోట నమూనా మూడో బహుమతి సాధించింది. రాష్ట్రంలో ఇలా ప్రయత్నం చేయడం ఇదే మొదటిసారి జైలు అధికారులు తెలిపారు. అయితే కోటల పోటీకీ కారాగారం నుంచి పాల్గొంటారా అని మహారాష్ట్ర సాంస్కృతిక ఉత్సవ కమిటీ అడిగిందని చెప్పారు. జైలు సూపరింటెండెంట్, మిగితా సిబ్బందితో చర్చించి అంగీకారం తెలిపినట్లు వెల్లడించారు.

Raigad Fort Replica
రాయ్​గఢ్​ కోట నమూనా (ETV Bharat)

జైలు వ్యర్థాలను ఉపయోగించి!
అధికారుల సమచారం ప్రకారం, ఛత్రపతి శివాజీ నిర్మించిన ప్రతి కోటకు గొప్ప చరిత్రే ఉంది. పోటీ కోసం ఏ కోటను నిర్మించాలని అనుకున్నప్పుడు మొదటిగా రాయ్​గఢ్​ కోట పేరు వచ్చిందట. శివాజీ మహారాజులు స్థాపించిన మరాఠా సామ్రాజ్యపు మొదటి రాజధాని రాయ్​గఢ్. మహారాజుల పట్టాభిషేకం కూడా అక్కడే జరిగింది. ఇంటర్నెట్‌లో లభ్యమయ్యే చిత్రాల ఆధారంగా, కోటలోని ముఖ్యమైన నిర్మాణాలను ప్రతీకాత్మకంగా రూపొందించారు ఖైదీలు. అందుకు కోట కోసం జైలు వ్యర్థాలను ఉపయోగించారు.

'శివాజీ ఆలోచనలే ఖైదీలకు ప్రేరణ'
ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు కేవలం దేశానికే కాదు, ప్రపంచానికే ఆదర్శ దైవమని ఖైదీలు భావిస్తున్నట్లు జైలు అధికారి ఆనంద్ పన్సారే తెలిపారు. మహారాజుల పేరు వినగానే మనసులో ఒక ఉత్సాహం, శక్తి పుడుతుందని వారు చెబుతున్నారు. ఈ భావోద్వేగంతోనే ఖైదీలు, ప్రతీకాత్మక రూపాన్ని మనసులో ఉంచుకుని రాయ్​గఢ్​ కోట రూపాన్ని రూపొందించారని ఆనందర్ పేర్కొన్నారు.

సమాజంలో మమేకం కావాలనే ఆశ!
జైలులో ఉన్న ఖైదీలు సమాజానికి ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నారని అధికారులు తెలిపారు. 'మా చేతుల మీదుగా ఓ రోజు తెలియక జరిగిన తప్పు వల్ల ఇక్కడికి వచ్చాం. కానీ మాలోని మంచి మనిషి ఇంకా బతికే ఉన్నాడు. తిరిగి సమాజంలో మమేకం కావాలనే ఆశ ఉంది. మేం తిరిగి వచ్చినప్పుడు సమాజం నుంచి తిరస్కరణ కాదు. సానుభూతి అవసరం' అని అధికారులు వెల్లడించారు.

Raigad Fort Replica
రాయ్​గఢ్​ కోట నమూనా (ETV Bharat)

జైలు నినాదం సంస్కరణ, పునరావాసం. జైలులోని ప్రతి ఖైదీని సంస్కరించే లక్ష్యంతో పరిపాలన ఖైదీలలోని సహజమైన కళాత్మక, నైపుణ్య లక్షణాలను గుర్తించి వారికి వృత్తి శిక్షణ అందించడం ద్వారా పునరావాసం కల్పించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. దానిలో ఒక భాగం ఈ కోట రాయ్‌గఢ్ కోటను సృష్టించడం. జైలులోని ఖైదీలను కొంత సానుకూల పనిలో నిమగ్నం చేయడమే తమ లక్ష్యమని జైలు సూపరింటెండెంట్ వైభవ్ అగే తెలియజేశారు. జైలు వివిధ శిక్షణలు అందించడం, వివిధ విద్యా అవకాశాలను అందించడం, నైపుణ్యాభివృద్ధికి అవకాశాలను అందించడం, వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం ద్వారా ఖైదీల దాగి ఉన్న ప్రతిభను అభివృద్ధి చేయడానికి జైలు నిరంతరం కృషి చేస్తోందని చెప్పారు.

