మెడపై 10 కిలోల కణితి తొలగింపు- 5గంటల పాటు జరిగిన ఆపరేషన్
అధునాతన నైపుణ్యంతో అరుదైన చికిత్స చేసిన వైద్యులు
Published : December 18, 2025 at 7:40 PM IST
10 Kg Tumor Removed : 58 ఏళ్ల వ్యక్తికి మెడపై పెరుగుతున్న 10 కిలోల కణితిని వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేసి తొలగించారు. 5 గంటల పాటు ఆ అరుదైన చికిత్స ఒడిశాలోని సంబల్పుర్లో భీమ్సర్ మెడికల్ కాలేజీలోని ఈఎన్టీ విభాగంలో జరిగింది. ఆ వ్యక్తి బలంగిర్ జిల్లాలోని టిటిలఘల్ ప్రాంతానికి చెందిన వారు.
డాక్టర్ సౌభాగిని ఆచార్య తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆ రోగి మెడపై కొన్నాళ్లుగా పెద్ద కణితి పెరుగుతోందని చెప్పారు. అది పగిలి రక్తస్రావం అవుతోందని, ఆయన్ను ఆసుపత్రిలో చేర్పించారని అన్నారు. తర్వాత, కొన్ని పరీక్షలు నిర్వహించామని తెలిపారు. ఆ అరుదైన శస్త్రచికిత్స కోసం బాగా నైపుణ్యం ఉన్న బృందంతో కలిసి, అనస్థీషియా ఇచ్చి శస్త్రచికిత్స చేశామని చెప్పారు. దాంతో ఆ కణితి విజయవంతంగా తొలగించామని అన్నారు. అలాగే ఇప్పుడు రోగి ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉందని చెప్పారు.
"నేను ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా ఇలా మెడలో ఇంత పెద్ద కణితిని చూడలేదు. ఈ శస్త్రచికిత్స చేయడానికి మాకు 5 గంటలు పట్టింది. ఇలాంటి కణితి గురించి ఏ పుస్తకంలో కూడామేం చదవలేదు. మేమంతా మెడ నుంచి ఇంత పెద్ద కణితిని తొలగించడం ఇదే తొలిసారి.
- ప్రొఫెసర్ డా. సౌభాగిని ఆచార్య
డాక్టర్ సుజాత పాండా, డాక్టర్ రష్మితా నాయక్, డాక్టర్ పంకజ్ వర్మ, డాక్టర్ ఎల్.కె. పాణిగ్రాహి నాయకత్వంలో, ప్రధాన శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి కణితిని తొలగించామని ప్రొఫెసర్ సౌభాగిని ఆచార్య, ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
కడుపులో 10.5 కిలోల కణితి
అదే విధంగా ఒడిశాలోని మయూర్భంజ్ జిల్లాకు చెందిన ఒక మహిళ, కడుపులో నొప్పితో బాధపడుతుండేదని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆమెను బాలసోర్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారని అన్నారు. కొన్ని పరీక్షలు చేసిన అనంతరం తన కడుపులో 10.5 కిలోల కణితి ఉందని వైద్యులు గుర్తించారని చెప్పారు. ఆ కణితి కారణంగా తను 4 సంవత్సరాలుగా బాధపడుతుందని మైద్యులు తెలిపారు. డాక్టర్ త్రినాథ్ పాల్, తన సహోద్యోగి ప్రదీప్ దాస్ శస్త్రచికిత్స చేసి ఆ మహిళ కడుపు నుంచి కణితిని తొలగించారని తెలియజేశారు.
నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది
దిల్లీలోని మరో వ్యక్తి కడుపు నొప్పితో హాస్పిటల్కు వెళ్లడంతో తన కడుపులో 10.6 కిలోల కణితి ఉందని వైద్యులు గుర్తించారని అన్నారు. వర్థమాన్ మహావీర్ మెడికల్ కాలేజ్, సఫ్దర్ జంగ్ హాస్పిటల్ వైద్య బృందం తీవ్రంగా శ్రమించి రోగి కడుపు నుంచి ఆ కణితిని తొలగించారని తెలిపారు. ఏడు నెలలుగా రోగి ఈ కణితితో నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడ్డినట్లు చెప్పారు. ఆ భారీ కణితిని తొలగించడం తమ వైద్య బృందం సాధించిన అతి పెద్ద విజయమని సఫ్దర్జంగ్ హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ డా. సందీప్ బన్సాల్ అన్నారు.
వెంటనే చికిత్స అవసరం
ఇటువంటి సంక్లిష్ట సమస్యలకు అధునాతన శస్త్రచికిత్స నైపుణ్యాలు, సమన్వయం ఎంతో అవసరమని తెలిపారు. ఇలాంటి కణితులను శస్త్రచికిత్స చేయకుండా వదిలేస్తే ప్రాణాలకే ప్రమాదమని అన్నారు. ఈ రకం జీఐఎస్టీలు జీర్ణాశయ పేగు మార్గంలో ఏర్పడే అరుదైన క్యాన్సర్ కణితులు అని వైద్యులు తెలిపారు. సాధారణంగా జీఐ ట్రాక్ట్ గోడలోని ప్రత్యేక కణాల్లో ప్రారంభమవుతాయన్నారు. ప్రారంభంలో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించకపోయినా, తర్వాత రోగి వాంతులు, రక్తస్రావం, కడుపునొప్పి, వికారంతో బాధపడతారని వైద్యులు చెప్పారు.
