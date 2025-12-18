ETV Bharat / bharat

మెడపై 10 కిలోల కణితి తొలగింపు- 5గంటల పాటు జరిగిన ఆపరేషన్

అధునాతన నైపుణ్యంతో అరుదైన చికిత్స చేసిన వైద్యులు

10 Kg Tumor Removed
10 Kg Tumor Removed (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
10 Kg Tumor Removed : 58 ఏళ్ల వ్యక్తికి మెడపై పెరుగుతున్న 10 కిలోల కణితిని వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేసి తొలగించారు. 5 గంటల పాటు ఆ అరుదైన చికిత్స ఒడిశాలోని సంబల్​పుర్​లో భీమ్‌సర్ మెడికల్ కాలేజీలోని ఈఎన్​టీ విభాగంలో జరిగింది. ఆ వ్యక్తి బలంగిర్​ జిల్లాలోని టిటిలఘల్​ ప్రాంతానికి చెందిన వారు.

డాక్టర్ సౌభాగిని ఆచార్య తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆ రోగి మెడపై కొన్నాళ్లుగా పెద్ద కణితి పెరుగుతోందని చెప్పారు. అది పగిలి రక్తస్రావం అవుతోందని, ఆయన్ను ఆసుపత్రిలో చేర్పించారని అన్నారు. తర్వాత, కొన్ని పరీక్షలు నిర్వహించామని తెలిపారు. ఆ అరుదైన శస్త్రచికిత్స కోసం బాగా నైపుణ్యం ఉన్న బృందంతో కలిసి, అనస్థీషియా ఇచ్చి శస్త్రచికిత్స చేశామని చెప్పారు. దాంతో ఆ కణితి విజయవంతంగా తొలగించామని అన్నారు. అలాగే ఇప్పుడు రోగి ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉందని చెప్పారు.

"నేను ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా ఇలా మెడలో ఇంత పెద్ద కణితిని చూడలేదు. ఈ శస్త్రచికిత్స చేయడానికి మాకు 5 గంటలు పట్టింది. ఇలాంటి కణితి గురించి ఏ పుస్తకంలో కూడామేం చదవలేదు. మేమంతా మెడ నుంచి ఇంత పెద్ద కణితిని తొలగించడం ఇదే తొలిసారి.
- ప్రొఫెసర్ డా. సౌభాగిని ఆచార్య

డాక్టర్​ సుజాత పాండా, డాక్టర్​ రష్మితా నాయక్​, డాక్టర్​ పంకజ్​ వర్మ, డాక్టర్​ ఎల్​.కె. పాణిగ్రాహి నాయకత్వంలో, ప్రధాన శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి కణితిని తొలగించామని ప్రొఫెసర్​ సౌభాగిని ఆచార్య, ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపారు.

కడుపులో 10.5 కిలోల కణితి
అదే విధంగా ఒడిశాలోని మయూర్‌భంజ్ జిల్లాకు చెందిన ఒక మహిళ, కడుపులో నొప్పితో బాధపడుతుండేదని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆమెను బాలసోర్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారని అన్నారు. కొన్ని పరీక్షలు చేసిన అనంతరం తన కడుపులో 10.5 కిలోల కణితి ఉందని వైద్యులు గుర్తించారని చెప్పారు. ఆ కణితి కారణంగా తను 4 సంవత్సరాలుగా బాధపడుతుందని మైద్యులు తెలిపారు. డాక్టర్ త్రినాథ్ పాల్, తన సహోద్యోగి ప్రదీప్ దాస్ శస్త్రచికిత్స చేసి ఆ మహిళ కడుపు నుంచి కణితిని తొలగించారని తెలియజేశారు.

నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది
దిల్లీలోని మరో వ్యక్తి కడుపు నొప్పితో హాస్పిటల్​కు వెళ్లడంతో తన కడుపులో 10.6 కిలోల కణితి ఉందని వైద్యులు గుర్తించారని అన్నారు. వర్థమాన్​ మహావీర్ ​మెడికల్​ కాలేజ్, సఫ్దర్​ జంగ్​ హాస్పిటల్​ వైద్య బృందం తీవ్రంగా శ్రమించి రోగి కడుపు నుంచి ఆ కణితిని తొలగించారని తెలిపారు. ఏడు నెలలుగా రోగి ఈ కణితితో నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడ్డినట్లు చెప్పారు. ఆ భారీ కణితిని తొలగించడం తమ వైద్య బృందం సాధించిన అతి పెద్ద విజయమని సఫ్దర్​జంగ్​ హాస్పిటల్​ డైరెక్టర్​ డా. సందీప్​ బన్సాల్​ అన్నారు.

వెంటనే చికిత్స అవసరం
ఇటువంటి సంక్లిష్ట సమస్యలకు అధునాతన శస్త్రచికిత్స నైపుణ్యాలు, సమన్వయం ఎంతో అవసరమని తెలిపారు. ఇలాంటి కణితులను శస్త్రచికిత్స చేయకుండా వదిలేస్తే ప్రాణాలకే ప్రమాదమని అన్నారు. ఈ రకం జీఐఎస్​టీలు జీర్ణాశయ పేగు మార్గంలో ఏర్పడే అరుదైన క్యాన్సర్​ కణితులు అని వైద్యులు తెలిపారు. సాధారణంగా జీఐ ట్రాక్ట్ గోడలోని ప్రత్యేక కణాల్లో ప్రారంభమవుతాయన్నారు. ప్రారంభంలో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించకపోయినా, తర్వాత రోగి వాంతులు, రక్తస్రావం, కడుపునొప్పి, వికారంతో బాధపడతారని వైద్యులు చెప్పారు.

అరుదైన శస్త్ర చికిత్స- వ్యక్తి కడుపులో నుంచి 10కిలోల భారీ కణితి తొలగింపు!

21 ఏళ్లుగా ఊపిరితిత్తుల్లో ఇరుక్కుపోయిన పెన్ క్యాప్‌ - విజయవంతంగా తొల‌గించిన కిమ్స్ వైద్యులు

