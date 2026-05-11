ETV Bharat / bharat

2తులాల వెండి రేటు రేంజులో 1కేజీ బ్లాక్‌స్టోన్ మామిడి- ఆ తోటలో 152కుపైగా అరుదైన రకాల పండ్లు

భోపాల్‌లోని జవహర్ ఉద్యాన్‌ నుంచి విదేశాలకూ మామిడి సప్లై- 152కుపైగా రకాల పండ్లనిచ్చే 1800 మామిడి చెట్లు- ఖరీదైన బ్లాక్‌స్టోన్ మామిడీ ఇక్కడ పండుతుంది- ఇక్కడి సాఫ్రాన్ మామిడికి విదేశాల్లో డిమాండ్

152 Mango Vrieties in Jawahar Udyan
152 Mango Vrieties in Jawahar Udyan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 11, 2026 at 12:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

152 Mango Vrieties in Jawahar Udyan : ఆ మామిడి తోట చాలా ప్రత్యేకం. అందులో 152కుపైగా రకాల పండ్లనిచ్చే 1800 మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి. అక్కడ ఇన్ని రకాల పండ్లు కాస్తున్నా, బ్లాక్‌స్టోన్ మామిడి రకమే వెరీవెరీ స్పెషల్. ఎందుకంటే 1 కేజీ బ్లాక్ స్టోన్ పండ్లను కొనే డబ్బుతో, దాదాపు 2 తులాల వెండిని కొనొచ్చు. 1 కిలో బ్లాక్ స్టోన్ మ్యాంగోస్ కావాలంటే మన చేతిలో రూ.5వేల నుంచి రూ.6వేల దాకా ఉండాల్సిందే. దూర, సుదూరాల దాకా సువాసనను వెదజల్లే బ్లాక్ గోల్డ్ మామిడికీ ఈ గార్డెన్ నెలవు. ఇందులో పండే సాఫ్రాన్ (కేసర్) రకం పండ్ల కోసం విదేశాల నుంచీ ఆర్డర్లు వస్తుంటాయి. ధరను ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా, ఈ తోటలో పండే అరుదైన రకాల మామిడి పండ్లను చాలామంది ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఎక్కడుందీ మామిడి తోట? ఇందులో పండే మామిడి రకాల ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? బ్లాక్‌స్టోన్ మామిడికి ఎందుకంత ధర? బ్లాక్ గోల్డ్ పండ్లలో ఎందుకంత సువాసన? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

వివిధ రాష్ట్రాలు, దేశాల మామిడి రకాలు
దేశంలోని మహారత్న కంపెనీ భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ (బీహెచ్‌ఈఎల్ - BHEL). దీనికి మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్‌లో ఒక ప్రధాన తయారీ యూనిట్ ఉంది. ఈ యూనిట్ ప్రాంగణంలోనే జవహర్ ఉద్యాన్‌ ఉంది. దీనిలో దాదాపు 1700 నుంచి 1800 మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి. వాటికి 152కుపైగా రకాల మామిడి పండ్లు కాస్తాయి. ఈ తోటను స్వయంగా భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీయే నిర్వహిస్తోంది. ఇక్కడ నూర్జహాన్, మాల్దా, హాపుస్, దషెహ్రి, సాఫ్రాన్ (కేసర్), మధుకామిని, బ్లాక్ గోల్డ్, బ్లాక్ స్టోన్ వంటి అరుదైన మామిడి జాతుల చెట్లు ఉన్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాలు, దేశాల నుంచి అరుదైన మామిడి రకాలను తెప్పించి మరీ ఈ తోటలో పెంచుతున్నారు. అందుకే జవహర్ ఉద్యాన్‌ మామిడి ప్రియులకు ఒక ఆకర్షణ కేంద్రంగా మారింది.

152mango varieties in Jawahar Udyan
జవహర్ ఉద్యాన్‌ (ETV Bharat)

ఇక్కడి బ్లాక్ స్టోన్‌పైనే సర్వత్రా చర్చ
జవహర్ ఉద్యాన్‌‌లో పండే బ్లాక్ స్టోన్ రకం మామిడి పండ్ల గురించే ఇప్పుడు అంతటా చర్చ జరుగుతోంది. ఎందుకంటే 1 కేజీ బ్లాక్ స్టోన్ మామిడి పండ్లను కొనే డబ్బుతో, దాదాపు 2 తులాల వెండిని కొనొచ్చు. 1 కిలో బ్లాక్ స్టోన్ మ్యాంగోస్ కావాలంటే మన చేతిలో రూ.5వేల నుంచి రూ.6వేల దాకా ఉండాల్సిందే. ఇవి ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన అరుదైన మామిడి రకాలు. ఫ్రాన్స్ నుంచి 6 బ్లాక్ స్టోన్ రకం మామిడి చెట్లను తెప్పించి మరీ, జవహర్ ఉద్యాన్‌‌లో నాటారు. వాటిలో నాలుగు చెట్లు ఈసారి పండ్లను ఇస్తున్నాయి. వీటి రుచి భారతీయ మామిడి పండ్ల కంటే పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. సువాసన కూడా చాలా విలక్షణంగా ఉంటుంది. అందుకే ప్రజలు ఈ తోటలో పండే బ్లాక్ స్టోన్ మ్యాంగోస్‌ను ముందస్తు ఆర్డర్లు ఇచ్చి మరీ బుక్ చేసుకుంటున్నారు. ఇవి చాలా తక్కువగా పండుతున్నందున, ధర నిరంతరం పెరుగుతోంది.

152mango varieties in Jawahar Udyan
జవహర్ ఉద్యాన్‌లో పండిన మామిడి కాయలు (ETV Bharat)

బ్లాక్ స్టోన్ మామిడి ప్రత్యేకత?

  • ఈ మామిడి పండ్లు ముదురు నలుపు లేదా పర్పుల్ రంగులో ఉంటాయి.
  • పీచు లేకుండా చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.
  • విభిన్నమైన ఘాటైన సువాసన ఉంటుంది.
  • కొన్ని బ్లాక్ స్టోన్ రకాలు సలాడ్లు, పచ్చళ్లకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
  • కస్తూరి బ్లాక్ స్టోన్ రకాలు అత్యంత తీపిగా ఉంటాయి.
  • ఈ రకం మామిడి మొక్కలు పెరగడానికి ప్రత్యేక వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండాలి.
  • వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంటారు.

రోజుకొక రుచినిచ్చే బ్లాక్ గోల్డ్
"నా పేరు అలీ. అందరూ దాబీ అని కూడా పిలుస్తారు. నేను గత 10 నుంచి 15 ఏళ్లుగా జవహర్ ఉద్యాన్‌‌‌‌లోని మామిడి చెట్లను సంరక్షిస్తున్నాను. ఈ తోటలో పండే బ్లాక్ స్టోన్ మామిడి చాలా ఖరీదైంది. దాని రేటు వేలల్లోనే ఉంటుంది. ఇక బ్లాక్ గోల్డ్ రకం మామిడి సువాసన ఈ తోట నుంచి చాలా దూరాల దాకా వ్యాపిస్తుంది. తమ ఇళ్ల దాకా సువాసనను వెదజల్లుతున్న ఆ మామిడి రకం ఏది అని తెలుసుకునేందుకు నా దగ్గరికి చాలామంది పరిసర ప్రాంత ప్రజలు వస్తుంటారు. బ్లాక్ గోల్డ్ రకం మామిడిని భోపాల్‌లోనే అభివృద్ధి చేశారు. ఇది జవహర్ ఉద్యాన్‌‌కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. కేసర్, బాదం, దషెహ్రి, చౌన్సా అనే నాలుగు మామిడి రకాలను కలిపి బ్లాక్ గోల్డ్ రకం మామిడిని అభివృద్ధి చేశారు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ మామిడి పండ్ల రుచి ప్రతిరోజూ మారుతుంది. ఈ పండ్లు ఇంట్లో ఉంటే, రాత్రిపూట ఇల్లంతా వాటి సువాసనే వ్యాపిస్తుంది. ఈ పండ్లలో సహజంగా ఉండే రసాయన సమ్మేళనాలు, ప్రత్యేక జన్యు గుణాల వల్ల ఇంతటి సువాసన వస్తుంది" అని అలీ వివరించారు.

152mango varieties in Jawahar Udyan
జవహర్ ఉద్యాన్‌లో పండిన మామిడి కాయలు (ETV Bharat)

ఇక్కడి సాఫ్రాన్ మామిడికి విదేశాల్లో డిమాండ్
ఇటీవలె జవహర్ ఉద్యాన్‌ నుంచి ఫిలిప్పీన్స్, ఇంగ్లండ్‌కు మామిడి పండ్లను ఎగుమతి చేశారు. గతంలో అమెరికాకు కూడా సప్లై చేసేవారు. అయితే ఇప్పుడు ఎగుమతిపరమైన సమస్యల కారణంగా, అక్కడికి పంపడం ఆగిపోయింది. త్వరలో అమెరికాకూ సరఫరా చేయడానికి ప్రణాళికలను రెడీ చేస్తున్నారు. ఈ తోటలో పండే సాఫ్రాన్ (కేసర్) రకం మామిడి పండ్లకు విదేశాల్లో అధిక డిమాండ్ ఉంది. ఈ పండు లోపలి గుజ్జు ప్రకాశవంతమైన నారింజ-పసుపు రంగులో, సరిగ్గా కుంకుమపువ్వు రంగును పోలి ఉంటుంది. అందుకే దీనికి 'సాఫ్రాన్ మ్యాంగో' అనే పేరొచ్చింది. మామిడి మిల్క్‌షేక్‌లు, ప్యూర్ పల్ప్, ఐస్‌క్రీమ్‌ల తయారీకి సాఫ్రాన్ (కేసర్) మామిడిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.

మామిడి సీజన్‌పై వాతావరణం ఎఫెక్ట్
మధ్యప్రదేశ్‌లోని ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఈసారి మామిడి సీజన్‌ను ప్రభావితం చేశాయి. ఫిబ్రవరి , మార్చి నెలల్లో వీచిన బలమైన గాలులు, కురిసిన వర్షాల వల్ల మామిడి తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఫలితంగా చాలా చెట్లపై కాయలు తక్కువగా కాశాయి. బలమైన గాలులకు కాసిన కొద్దిపాటి కాయలు కూడా రాలిపోయాయి. ఈ కారణంగానే ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో మామిడి పండ్ల లభ్యత తక్కువగా ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో విదేశీ, హైబ్రిడ్ రకాలకు మార్కెట్‌లో గిరాకీ పెరిగింది.

152mango varieties in Jawahar Udyan
జవహర్ ఉద్యాన్‌ (ETV Bharat)

ఒకే చెట్టుకు 14 రకాల మామిడి పండ్లు- చూసేందుకు జనం క్యూ- ఓ రైతు ప్రయోగాల ఫలితం

200ఏళ్లుగా పనికిరాదనుకున్న నేలలో 'టీ లీవ్స్​ గార్డెన్'- అందరినీ అశ్చర్యపరిచిన బ్రదర్స్ స్టోరీ!

TAGGED:

FRANCE BLACK STONE MANGO EXPENSIVE
BLACK GOLD MALDA HAPUS MANGO
BLACKSTONE MANGOES PRICE
152MANGO VARIETIES IN JAWAHAR UDYAN
152MANGO VARIETIES IN JAWAHAR UDYAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.