గాలి నుంచి తాగునీటిని సేకరించే హైడ్రోజెల్- సౌరశక్తితో 8 నెలలు పనిచేసే సామర్థ్యం- 80 పైసలతో లీటర్ వాటర్!
సౌరశక్తితో పనిచేసే మన్నికైన హైడ్రోజెల్- అభివృద్ధి చేసిన స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు- 75 డిగ్రీల సెల్సీయస్ ఉష్ణోగ్రతలోనూ పనిచేయగలదు
Published : May 12, 2026 at 11:04 PM IST
Drinking Water From Air : గాలి నుంచి తాగునీటిని సేకరించే మన్నికైన హైడ్రోజెల్ను అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలో ఉన్న స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేశారు. ఈ విభాగంలో ఇదొక విప్లవాత్మక మార్పు. సాధారణంగానైతే వాతావరణంలోని తేమను లాక్కొని దాన్ని తాగునీటిగా మార్చడానికి అట్మాస్ఫియరిక్ వాటర్ జనరేటర్ల (AWG)లో ఉప్పు, శోషక పాలిమర్లతో తయారు చేసిన హైడ్రోజెల్లను ఉపయోగిస్తారు. ఉప్పు, శోషక పాలిమర్లు చాలా త్వరగా క్షీణిస్తాయి. అందువల్ల ఈరకం హైడ్రోజెల్లు కేవలం 30 రోజులు లేదా కొన్ని సైకిళ్లలోనే పాడైపోతాయి. కానీ స్టాన్ఫర్డ్ సైంటిస్టుల బృందం మెటల్ భాగాలపై ప్రత్యేక యాంటీ కొరోసివ్ కోటింగ్ను పూసి సాధారణ హైడ్రోజెల్ల మన్నికను 8 నెలలకుపైగా (సుమారు 190 సైకిళ్లు) పెంచారు. యాంటీ కొరోసివ్ కోటింగ్ అంటే తుప్పు పట్టకుండా పూసే పూత.
80-85 పైసలతో లీటరు తాగునీరు
మొత్తం మీద ఈ నూతన సాంకేతికత ద్వారా లీటరు తాగునీటిని కేవలం 1 సెంట్ (సుమారు 80-85 పైసలు) ఖర్చుతోనే ఉత్పత్తి చేయొచ్చని స్టాన్ఫర్డ్ పరిశోధకులు తేల్చారు. ఇది మనం కొనే బాటిల్ వాటర్ ధరలో కేవలం 1 శాతం మాత్రమే. కానీ అమెరికాలోని గృహాలు కుళాయి నీటి కోసం చెల్లించే రేటు కంటే సుమారు 10 రెట్లు ఎక్కువ. ఈ సాంకేతికత కుళాయి నీటి రేటుతోనూ పోటీపడగల మార్గం కోసం ప్రస్తుతం పరిశోధకులు అన్వేషిస్తున్నారు. ఈ మేరకు వివరాలతో కూడిన పరిశోధనా నివేదిక 'నేచర్ కమ్యూనికేషన్స్' జర్నల్లో ప్రచురితమైంది.
కరెంటు అక్కర్లేదు- ఎండ తగిలితే చాలు
ఈ టెక్నాలజీ విరివిగా అందుబాటులోకి వస్తే పేద, గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకూ స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందుబాటులోకి వస్తుంది. అట్మాస్ఫియరిక్ వాటర్ జనరేటర్ల ద్వారా గాలి నుంచి తాగునీటిని సేకరించేందుకు కరెంట్ గ్రిడ్, జనరేటర్లు, బ్యాటరీ అవసరం లేదు. ఈ వాటర్ జనరేటర్ల వ్యవస్థ పూర్తిగా సూర్యరశ్మితోనే పనిచేస్తుంది. ఎండ తగిలితే చాలు, అట్మాస్ఫియరిక్ వాటర్ జనరేటర్లోని హైడ్రోజెల్ గాలిలోని తేమను నీరుగా మార్చేస్తుంది. నదులు, బావులు, భూగర్భ జలాలు పూర్తిగా ఎండిపోయిన ఎడారి లాంటి పొడి వాతావరణంలోనూ ఇది గాలి నుంచి నీటిని గ్రహించగలదు. సముద్రపు నీటిని శుద్ధి చేసే డీశాలినేషన్ ప్లాంట్లను పెట్టడానికి వీల్లేని మారుమూల గ్రామాలకు ఇదొక వరం. భూగర్భ జలాలను తోడేయడం లేదా ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని రవాణా చేయడం వంటి పనుల వల్ల పర్యావరణంపై భారం పడుతుంది. కానీ అట్మాస్ఫియరిక్ వాటర్ జనరేటర్ల వల్ల పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని జరగదు.
తాగునీటి సౌకర్యం లేని ప్రాంతాలకు వరం
"మేం తయారుచేసిన మన్నికైన హైడ్రోజెల్లు తాగునీటి సౌకర్యం లేని ప్రాంతాల ప్రజలకు ఎంతగానో సహాయపడుతాయి. అటువంటి ప్రాంతాల్లో అదనపు నీటి వనరులుగా అట్మాస్ఫియరిక్ వాటర్ జనరేటర్లను వాడుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం సెమీకండక్టర్ల తయారీ, డేటా సెంటర్లు వంటి పరిశ్రమలు నీటి వ్యవస్థలపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి. అందుకే ఇప్పుడు వాతావరణ నీటి ఉత్పత్తి సాంకేతికత ప్రాముఖ్యత పెరిగింది" అని స్టాన్ఫర్డ్ డోయెర్ స్కూల్ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీలోని ఎనర్జీ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, పరిశోధనలో సహ ప్రధాన రచయితగా వ్యవహరించిన కార్లోస్ డియాజ్-మారిన్ తెలిపారు.
హైడ్రోజెల్ ఎలా విచ్ఛిన్నం అవుతుంది?
పరిశోధనా నివేదిక ప్రకారం, హైడ్రోజెల్స్ త్వరగా విచ్ఛిన్నం కావడానికి గల ప్రధాన కారణాన్ని, దాని వెనుకనున్న రసాయన ప్రక్రియను స్టాన్ఫర్డ్ పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. గాలి నుంచి నీటిని సేకరించే ప్రక్రియలో భాగంగా హైడ్రోజెల్ ఎలా విచ్ఛిన్నం అవుతుంది అనేది వారు వెల్లడించారు. హైడ్రోజెల్ ప్యానెల్స్ను తయారు చేసేటప్పుడు దాన్ని పట్టుకోవడానికి లేదా వేడిని రవాణా చేయడానికి లోహపు భాగాలను ఉపయోగిస్తారు. హైడ్రోజెల్లోని ఉప్పు, సేకరించిన నీరు ఈ లోహ ఉపరితలాలను తాకినప్పుడు, అక్కడ ఒక రసాయన చర్య జరిగి ఫ్రీ రాడికల్స్ విడుదలవుతాయి. ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ హైడ్రోజెల్లోని పాలిమర్ నెట్వర్క్ను చాలా వేగంగా తినేస్తాయి. ఈ మూడు అంచెల రాడికల్ ప్రక్రియను గనుక అడ్డుకోకపోతే, హైడ్రోజెల్ కేవలం మూడు వారాలలోనే (సుమారు 30 సైకిళ్లు) పూర్తిగా కుళ్లిపోయి,విచ్ఛిన్నమైపోతుంది. ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన పరిశోధనల్లో ఎవ్వరు కూడా హైడ్రోజెల్ మన్నిక, విచ్ఛిన్నత గురించి ఆలోచించలేదని, కానీ క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతరాయంగా నీటిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇది అత్యంత కీలకమైన ప్రమాణమని స్టాన్ఫర్డ్ శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు.
ఈ కోటింగ్తో మన్నికలో పెరుగుదల
హైడ్రోజెల్ విచ్ఛిన్న ప్రక్రియను విశ్లేషించిన తర్వాత, లోహపు భాగాలపై ఒక ప్రత్యేకమైన యాంటీ-కొరోసివ్ కోటింగ్ను ప్రయోగాత్మకంగా వినియోగించి చూశామని సైంటిస్టులు చెప్పారు. ఈ కోటింగ్ లోహపు అయాన్లు హైడ్రోజెల్తో చర్య జరపకుండా అడ్డుకుందని తేలిందన్నారు. తద్వారా హైడ్రోజెల్ జీవితకాలం విపరీతంగా పెరిగి, గరిష్ఠంగా 75 డిగ్రీల సెల్సీయస్ లాంటి తీవ్రమైన వేడిలోనూ 8 నెలలకుపైగా 190కిపైగా సైకిళ్ల పాటు విచ్ఛిన్నం కాకుండా స్థిరంగా పనిచేసిందని పేర్కొన్నారు.
