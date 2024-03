'వేంపల్లి సీఐ వేధిస్తున్నాడు - వైసీపీలో చేరనందుకు కక్ష కట్టాడు'

YSRCP Leaders Land Grabs Along with CI in Kadapa District : వైయస్సార్ జిల్లా వేంపల్లి సీఐ చాంద్ బాషా వైఎస్సార్సీపీ (YSRCP) కార్యకర్త మాదిరిగా వ్యవహరిస్తున్నారని అదే ప్రాంతానికి చెందిన బాధితులు వాపోయారు. ఓ సివిల్ పంచాయతీ విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మాటలు విని పోలీసు అధికారి జోక్యం చేసుకొని తమకు అన్యాయం చేశారంటూ బాధితులు కడప ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియా ఎదుట వెల్లడించారు. తాము గత కొన్ని నెలల నుంచి తెలుగుదేశం సానుభూతి పరులుగా ఉన్నామని మమ్మల్ని ఎలాగైనా వైఎస్సార్సీపీ పార్టీలో చేరాలనే ఉద్దేశంతో తమను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని వారు తెలిపారు.

వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు చెప్పారని ఉద్దేశంతో దగ్గరుండి చాంద్​బాషా (chand Bhasha) తమ భూమి కబ్జా యత్నానికి పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. ఇదేమిటని అడిగితే మీకు దిక్కున చోట చెప్పుకోమని అంటూన్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వేంపల్లి సీఐపై జిల్లా పోలీస్ అధికారితో పాటు డీజీపీకి (DGP) కూడా ఫిర్యాదు చేస్తామని బాధితులు పేర్కొన్నారు. తక్షణం పోలీసు అధికారులు సీఐ చాంద్ బాషాపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.