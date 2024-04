కుప్పంలో నేడు వైసీపీ అభ్యర్థి నామినేషన్​ - డబ్బులిచ్చి తమిళనాడు నుంచి జనం తరలింపు - YCP NOMINATION IN KUPPAM

YSRCP Leader Brought People From Tamilnadu for Nomination Rally in Kuppam: చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గ వైసీపీ అభ్యర్థి భరత్ నామపత్రాల దాఖలు ర్యాలీకి జనసమీకరణ కోసం పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. వైసీపీ నేతల నామినేషన్​ ర్యాలీకి జనం రాకుంటే వారికి డబ్బులు ఇచ్చి మరీ వారిని రప్పించుకుంటున్నారు. ఇవాళ కుప్పం అభ్యర్థి భరత్ భారీ ర్యాలీగా వెళ్లి నామినేషన్​ పత్రాలు సమర్పించనున్నారు. అందుకోసం కుప్పం నియోజకవర్గంతోపాటు సమీపంలోని తమిళనాడు గ్రామాల నుంచి ప్రజలను తరలించేందుకు వెయ్యి నగదు, మద్యం, బిర్యానీ ఇస్తామంటూ ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నారు.

వైసీపీ నేతల కుట్రలను టీడీపీ శ్రేణులు బట్టబయలు చేశారు. కుప్పంలో ఇవాళ జరిగే వైసీపీ సమావేశానికి 50 మందిని తీసుకురమ్మన్నారని తమిళనాడులోని పర్చూరుకు చెందిన పళణి వివరించారు. వాళ్లకు ఇవ్వడానికి 50 వేల రూపాయల నగదు కూడా అందజేశారని అతను తెలిపారు. కుప్పానికి 25 మందిని తీసుకొస్తే నగదు, మద్యం, బిర్యానీ ఇస్తామన్నారని తమిళనాడులోని నాట్రాంపల్లెకు చెందిన రవికుమార్ తెలిపారు. ఈ మేరకు అక్కడి వారు మాట్లాడుతున్న వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​ అయ్యాయి.