అధికార ఎమ్మెల్యేపై విమర్శ - విగ్రహాన్ని ఎత్తుకెళ్లిన గుర్తు తెలియని దుండగులు

YSRCP Leader Father Statue was Removed by Unidentified People in Satya Sai District : సత్యసాయి జిల్లా వైసీపీ నేత తండ్రి పెద్దారెడ్డి విగ్రహాన్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు. పుట్టపర్తిలోని కామ్రేడ్​ లోచర్ల పెద్దారెడ్డి కాలనీలో మాజీ నక్సలైట్లు పెద్దారెడ్డిపై అభిమానంతో ఆయన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గురువారం (ఫిబ్రవరి 8న) నల్లమాడ వైసీపీ అసమ్మతి నేతల సమావేశంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంట శ్రీధర్​రెడ్డిపై పెద్దారెడ్డి కుమారుడు విజయభాస్కర్​రెడ్డి విమర్శలు చేశారు.

ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్​ రెడ్డిపై విమర్శలు చేసినందుకే తన తండ్రి విగ్రహాన్ని చోరీ చేయించారని విజయభాస్కర్​ రెడ్డి ఆరోపించారు. రాజకీయంగా తనని ఎదుర్కోలేక ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్​రెడ్డి ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. విమర్శలు చేశాననే ఉద్దేశంతో రాత్రికి రాత్రే తన తండ్రి విగ్రహాన్ని ఎత్తుకెళ్లడం సమంజసం కాదన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని విజయభాస్కర్​ రెడ్డి తెలిపారు. శ్రీధర్​ రెడ్డికి ఎమ్మెల్యే టికెట్​ ఇవ్వొద్దంటూ వైసీపీ అసమ్మతి నేతలు అభిప్రాయం తెలిపారని పేర్కొన్నారు.